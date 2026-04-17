Thời gian gần đây, Trấn Thành và Hari Won liên tục check-in trong một căn hộ mới với thiết kế tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Không gian sống của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người tò mò về mức độ đầu tư phía sau. Mới đây, Trấn Thành đã đăng tải vlog, lần đầu hé lộ cận cảnh từng góc trong căn hộ.

Nam MC cho biết anh không chạy theo phong cách cầu kỳ mà ưu tiên sự tiện nghi, thoải mái, đặc biệt tập trung vào những khu vực phục vụ sinh hoạt cá nhân. Trong đó, phòng thay đồ và nhà vệ sinh là hai không gian được anh đầu tư nhiều nhất. Theo chia sẻ, khu vực phòng tắm được thiết kế rộng rãi với đầy đủ các thiết bị hiện đại.

Từ vòi sen đa chế độ, bồn vệ sinh cảm biến đến hệ thống đèn và rèm tự động đều được tích hợp, mang lại trải nghiệm "chuẩn resort" ngay tại nhà. Điểm gây chú ý nhất là chiếc bồn tắm đặt cạnh cửa kính lớn, nơi Trấn Thành có thể vừa ngâm mình thư giãn vừa ngắm trọn view thành phố. Chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng không khỏi trầm trồ "Hóa ra đây là cách người giàu dùng tiền để tận hưởng cuộc sống".

Trấn Thành đầu tư hệ thống tủ quần áo dài, được đặt thiết kế riêng phù hợp với sở thích của nam MC

Trấn Thành cho biết anh rất đầu tư vào khu vực nhà tắm vì đây là nơi thư giãn sau giờ làm việc

Nhà vệ sinh cũng được bày trí đèn hiện đại, tạo cảm giác chill mỗi khi nam MC sử dụng

Trấn Thành còn thích hát hò mỗi, tạo nên một sân khấu mini trong nhà vệ sinh

Vòi nước tắm cũng được cài đặt nhiều chế độ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Không kém cạnh, khu vực phòng thay đồ cũng được thiết kế riêng biệt với diện tích rộng, nằm liên thông giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh. Hệ tủ được "đo ni đóng giày" theo nhu cầu sử dụng, quần áo và phụ kiện được sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm công năng. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng được bố trí tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn đủ chill như một không gian trưng bày thời trang thu nhỏ. Từ những chi tiết này, có thể thấy Trấn Thành không chỉ đầu tư vào tính thẩm mỹ mà còn đặt nặng yếu tố trải nghiệm sống nơi anh có thể thực sự nghỉ ngơi sau lịch làm việc dày đặc.

Hệ thống rèm cửa nhà Trấn Thành cũng được cài đặt tự động

Nam MC cực yêu thích cảm giác vừa sử dụng bồn tắm vừa ngắm nhìn quan cảnh xung quanh

Nhà mớ của Trấn Thành tạo cảm giác ấm áp, hiện đại

Nam MC và vợ dọn về đây sinh sống tầm từ đầu năm 2026

Trấn Thành kiếm tiền thế nào, khối tài sản ra sao?

Không phải ngẫu nhiên mà Trấn Thành có thể sở hữu không gian sống đẳng cấp như vậy. Nam MC được xem là một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao bậc nhất showbiz Việt hiện nay. Trấn Thành hoạt động đa lĩnh vực từ MC, diễn viên, giám khảo gameshow đến nhà sản xuất, đạo diễn phim. Anh là gương mặt quen thuộc trong hàng loạt chương trình ăn khách, đồng thời cũng là "cái tên bảo chứng rating" cho nhiều show truyền hình.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây, Trấn Thành tạo dấu ấn mạnh mẽ ở mảng điện ảnh. Các dự án do anh đạo diễn và sản xuất như Bố Già , Nhà Bà Nữ , Mai đều đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, liên tục phá vỡ kỷ lục phòng vé Việt. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần nâng tầm tài chính của nam nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn tham gia quảng cáo, sự kiện, hợp tác thương hiệu với mức cát-xê thuộc top đầu.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa năng, làm việc vô cùng chăm chỉ

Cuộc sống của anh và Hari Won cũng thường xuyên gắn với hình ảnh sang trọng từ nhà cửa, xe cộ đến các chuyến du lịch, trải nghiệm cao cấp. Trong lần hiếm hoi nói về mức thu nhập của mình với truyền thông, Trấn Thành từng chia sẻ: "Mức thu nhập mà tôi có được đủ để lo cho ba mẹ và gia đình. Tôi cũng đã mua nhà và xe hơi tiền tỷ cho ba mẹ".

Theo nhiều nguồn tin, cát-xê của Trấn Thành cho mỗi tập Rap Việt từng rơi vào khoảng 450 triệu đồng. Với các gameshow khác như Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi , con số này được cho là không chênh lệch quá nhiều, thậm chí có thể tăng lên nhờ sức nóng của loạt chương trình. Nếu nhìn vào mật độ xuất hiện dày đặc trong các show ăn khách hiện tại, không khó để hình dung tổng thu nhập mà Trấn Thành mang về mỗi cuối tuần là một con số đáng kể. Với lịch trình làm việc liên tục cùng nhiều nguồn thu song song, khối tài sản của nam MC được nhận xét là ngày càng “không phải dạng vừa”.

Trấn Thành và Hari Won sở hữu kho đồ hiệu đắt đỏ

Nam MC từng tiết lộ cát xê có thể đủ lo cho cuộc sống cá nhân và gia đình

Hình ảnh đời thường cũng toát lên sự sang chảnh của Trấn Thành

