MC Hoàng Oanh được gia đình Lê Giang Patrik đón nhận

Sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất bên ngoài sân cỏ là cái ôm tình cảm giữa MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik. Đây được xem như cách cặp đôi công khai mối quan hệ sau thời gian để lộ hàng loạt hint hẹn hò.

Khoảnh khắc MC Hoàng Oanh bước xuống sân và lọt thỏm trong vòng tay của Lê Giang Patrik (Nguồn: @diem.anh_1998)

Giữa lúc mối quan hệ được công khai, một chi tiết khác cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý: cách Hoàng Oanh xuất hiện bên gia đình của Lê Giang Patrik.

Trên khán đài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong trận chung kết, Lê Giang Patrik không chỉ có sự ủng hộ từ MC Hoàng Oanh mà còn có sự xuất hiện của anh trai Lê Giang Patrik là Lê Giang Emil, chị dâu Lê Giang Veronika và cháu trai của thủ môn này.

Anh trai, chị dâu và cháu của Lê Giang Patrik có mặt trên khán đài (Ảnh chụp màn hình)

Hoàng Oanh cũng cập nhật hình ảnh ăn mừng và mặc chiếc áo số 1 - số áo của Lê Giang Patrik (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm đang diễn ra trận đấu, MC Hoàng Oanh và gia đình Lê Giang Patrik không đăng ảnh check-in cùng nhau. Song khi Việt Nam đã giành chức vô địch, một khoảnh khắc chụp ảnh chung sau trận đấu đã khiến cư dân mạng chú ý. Trong khung hình bên Lê Giang Patrik có sự xuất hiện của cả MC Hoàng Oanh và anh trai Lê Giang Emil.

Chi tiết này được nhiều người quan tâm bởi đây là một trong những lần hiếm hoi Hoàng Oanh và các thành viên trong gia đình Lê Giang Patrik xuất hiện trong cùng một khoảnh khắc kể từ khi chuyện tình cảm của cặp đôi trở thành tâm điểm bàn luận.

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện cả Lê Giang Emil và vợ là Lê Giang Veronika đều theo dõi Hoàng Oanh trên Instagram. Những tương tác này khiến nhiều người cho rằng nữ MC đã có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình bạn trai.

Anh trai và chị dâu Lê Giang Patrik đều theo dõi MC Hoàng Oanh trên Instagram

Một chi tiết khác cũng đang được nhắc lại là chuyến đi Slovakia của Hoàng Oanh vào cuối năm 2025.

Theo những hình ảnh nữ MC từng chia sẻ, Hoàng Oanh đã có mặt tại Slovakia - quê nhà của Lê Giang Patrik. Điều đáng chú ý là trong một số khoảnh khắc, cô diện chiếc áo khoác được cho là có kiểu dáng giống với chiếc áo Lê Giang Patrik từng mặc.

Ở thời điểm những hình ảnh này được đăng tải, chuyện tình cảm giữa Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik vẫn chưa được công khai. Bởi vậy, chuyến đi chỉ được nhìn nhận như một hành trình cá nhân của nữ MC.

Hoàng Oanh check-in ở Slovakia từ tháng 12/2025 (Ảnh chụp màn hình)

Trong những hình ảnh ở châu Âu, Hoàng Oanh mặc một chiếc áo giống với áo của Lê Giang Patrik (Ảnh: IGNV)

Đến dịp Valentine 2026, Hoàng Oanh lại tiếp tục đăng ảnh trong chuyến đi châu Âu cùng với chú thích tình cảm: "Feel like coming home. Thanks universe you are here" (Tạm dịch: Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì bạn đang ở đây).

Một số hình ảnh khác của Hoàng Oanh khi đi châu Âu (Ảnh: IGNV)

Đến hiện tại, khi cả hai đã thoải mái thể hiện tình cảm sau trận chung kết ASEAN Cup 2026, những dữ kiện cũ tiếp tục được cư dân mạng xâu chuỗi. Chuyến đi Slovakia, mối quan hệ trên mạng xã hội với anh trai và chị dâu của Lê Giang Patrik, khoảnh khắc cùng xuất hiện tại Mỹ Đình đang khiến nhiều người cho rằng chuyện tình cảm của cặp đôi đã có những bước tiến quan trọng hơn những gì công chúng từng biết.

Trong khi đó cặp đôi vẫn chưa chia sẻ thêm về thời điểm bắt đầu hẹn hò hay những cột mốc trong mối quan hệ của mình.