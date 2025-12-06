MC - Á hậu lấy chồng là đại gia kín tiếng, đẹp xuất sắc sau 2 tháng sinh con ở tuổi U40

Mới đây, trên trang cá nhân, MC – Á hậu Thụy Vân gây chú ý khi đăng tải bài viết "review" hiếm hoi về cô bảo mẫu đã đồng hành từ khi con gái nhỏ vừa chào đời. Khoảnh khắc bà mẹ hai con nở nụ cười tươi tắn, giản dị nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt quan tâm. Khán giả không chỉ gửi lời chúc mừng mà còn dành nhiều khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung khó tin của người đẹp sinh năm 1986.

Đáp lại tình cảm ấy, Thụy Vân bày tỏ sự biết ơn với những người đã ở cạnh, đặc biệt trong thời điểm cô chuyển mình sang hành trình làm mẹ lần thứ hai – một hành trình "không hề dễ dàng, nhưng đầy thiêng liêng".

Sinh con ở tuổi U40: Chọn bình yên thay vì ồn ào

Thụy Vân và quý tử đầu lòng

Thông tin Thụy Vân sinh con gái thứ hai hơn hai tháng trước chỉ được hé lộ vào cuối tháng 10 khiến công chúng hoàn toàn bất ngờ. Suốt thời gian mang thai, nữ MC vẫn chăm chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình với phong thái chuyên nghiệp, giọng dẫn ổn định và vẻ ngoài thon thả đến mức không ai nghĩ cô sắp vượt cạn.

Thụy Vân lấy lại vóc dáng chỉ 2 tháng sau sinh

"Dù là lần thứ hai làm mẹ, tôi vẫn thấy mình bỡ ngỡ như lần đầu. Cảm giác được ôm con trong tay luôn đặc biệt và thiêng liêng", cô chia sẻ.

Thụy Vân cho biết cô chọn cách giữ kín tin vui vì muốn con được chào đời trong không gian bình yên, đó là điều cô luôn coi trọng trong suốt nhiều năm làm nghề và làm vợ.

Hôn nhân kín tiếng nhưng đầy sự sẻ chia

Là gương mặt quen thuộc của VTV qua Bản tin tài chính kinh doanh, Chuyển động 24h, Cà phê sáng, nhưng đời tư của Thụy Vân lại luôn được giữ ở mức tối giản nhất. Cô nói mình không muốn gia đình bị "kéo vào" những ồn ào mà nghề nghiệp có thể mang lại.

Chồng của Thụy Vân – anh Cao Hoàng lớn hơn vợ 8 tuổi, là một kỹ sư xây dựng đồng thời là giám đốc công ty bất động sản. Dù thành đạt, anh gần như "biến mất" khỏi mọi sự kiện giải trí. Lễ cưới năm 2010 của họ cũng diễn ra trong không gian ấm cúng, kín đáo, chỉ có vài hình ảnh hiếm hoi lọt ra ngoài.

Chồng Thụy Vân rất ít khi xuất hiện trước công chúng

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là cách họ đồng hành cùng nhau: lặng lẽ nhưng vững chắc. Khi Thụy Vân học Thạc sĩ, ông xã là người chở vợ đi học mỗi tối, thậm chí xin lại toàn bộ giáo trình để cùng nghiên cứu. Một bó hoa lớn anh chuẩn bị tặng vợ trong ngày tốt nghiệp cuối cùng vẫn không được chụp ảnh cùng nhau vì anh "không muốn gây chú ý".

Với Thụy Vân, hôn nhân bền vững không đến từ những màn thể hiện rầm rộ mà từ sự tôn trọng và ủng hộ âm thầm. Cô chia sẻ: "May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh. Sự ủng hộ của chồng giúp tôi được sống hết mình với công việc, nhưng vẫn giữ được năng lượng tích cực khi trở về nhà".

Chính quan điểm ấy giúp Thụy Vân duy trì hình ảnh đẹp: một người phụ nữ biết cân bằng sự nghiệp hôn nhân và những vùng riêng tư mà cô luôn muốn gìn giữ.

Sau khi sinh con thứ hai, Thụy Vân đã gần như hồi phục, trở lại dẫn chương trình với phong thái tự tin. Tổ ấm nhỏ vẫn giữ đúng tinh thần mà cô theo đuổi suốt nhiều năm: giản dị, kín đáo nhưng ấm áp, với sự đồng hành thầm lặng của người chồng luôn đứng phía sau hỗ trợ.