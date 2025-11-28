Nữ MC 'độc thân đắt giá nhất VTV' vừa được cầu thủ nổi tiếng cầu hôn là ai?

Tối 27/11, tiền vệ Phạm Đức Huy gây bất ngờ khi công bố cầu hôn thành công bạn gái – MC Huyền Trang (nickname Mù Tạt).

Cầu thủ Đức Huy cầu hôn bạn gái Huyền Trang.

Trong loạt ảnh được anh đăng tải, cầu thủ sinh năm 1995 quỳ gối trao nhẫn, còn nữ MC rạng rỡ khoe chiếc nhẫn kim cương và dành cho bạn trai nụ hôn ngọt ngào. Đức Huy hài hước chia sẻ: “Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Từ nay đội hình thiếu một trụ cột, đơn hàng đã chốt”.

Về phía mình, Huyền Trang kể lại lúc được cầu hôn cô còn “đầu bù tóc rối, ngái ngủ”, nhưng cảm động vì sự chân thành và nỗ lực của bạn trai. Ngay sau tin vui, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Á hậu Huyền My, cầu thủ Duy Mạnh, MC Mạnh Khang… đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

"Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay, và cả nhiều ngày sau nữa nhé", Huyền Trang bày tỏ.

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy được đồn đoán hẹn hò từ đầu năm nay, khi hình ảnh họ nắm tay nhau trong tà áo dài xuất hiện trên mạng xã hội. Dù không lên tiếng xác nhận, cả hai liên tục chia sẻ khoảnh khắc thân mật và dần công khai mối quan hệ qua các bài đăng cá nhân.

Thời điểm vướng tin đồn “người thứ ba”, cả Đức Huy và Mù Tạt đều phủ nhận. Nữ MC cho biết đó là “thông tin một phía, thiếu bằng chứng”, còn cầu thủ của tuyển Việt Nam chỉ nói gọn: “Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết”.

Từ giữa năm, Đức Huy bắt đầu đăng ảnh bày tỏ tình cảm với bạn gái công khai. Trên trang cá nhân, Mù Tạt cũng nhiều lần đăng hình được bạn trai chăm sóc, hỗ trợ trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Cặp đôi thân thiết với gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ từ người thân.

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với phong cách dẫn trẻ trung, linh hoạt. Dù học ngành Quản trị Kinh doanh, Huyền Trang lại bén duyên truyền hình và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích.

Trước khi gắn bó với VTV, Huyền Trang sớm tỏa sáng tại những cuộc thi học đường. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa học trò Icon và giành giải phong cách. Người đẹp Hà thành cũng từng góp mặt trong cuộc thi Miss Teen và gây ấn tượng với khán giả.

Cô từng đảm nhiệm loạt chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp… Trong hơn 5 năm gắn bó với chương trình Bữa trưa vui vẻ, MC Huyền Trang được khán giả biết đến qua nghệ danh “Mù Tạt” – cái tên độc đáo lấy cảm hứng từ loại gia vị quen thuộc. Cô từng dí dỏm chia sẻ rằng nếu xuất hiện với tên thật, nhiều người còn bối rối, nhưng chỉ cần nhắc đến “MC Mù Tạt” là khán giả lập tức nhận ra ngay.

Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình hậu trường bóng đá, talkshow với cầu thủ – lĩnh vực giúp cô được người hâm mộ thể thao chú ý. Nhờ đó, cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều tuyển thủ bóng đá Việt Nam. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài, theo dõi các trận đấu tại V.League cũng như những trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng.

Bên cạnh dẫn chương trình, Mù Tạt cũng thử sức diễn xuất trong một số phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen. Với ngoại hình sáng, cách dẫn duyên dáng và lối giao tiếp tự nhiên, cô được xem là một trong những MC trẻ triển vọng của VTV.

Xinh đẹp và quyến rũ nhưng Mù Tạt cho biết cô đã độc thân trong nhiều năm. Nữ MC thừa nhận tính cách mạnh mẽ của mình vừa là điểm cộng vừa là rào cản trong chuyện tình cảm. Theo cô, để gắn bó với một cô gái cá tính như mình, người đàn ông ấy phải bản lĩnh và vững vàng hơn.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn, Mù Tạt nhấn mạnh rằng sự chân thành là nền tảng của mọi mối quan hệ. Với cô, chỉ khi cảm xúc xuất phát từ trái tim, tình yêu mới có thể lâu bền. Sự tôn trọng cũng là yếu tố không thể thiếu. Dù không đề cao những ràng buộc hay cam kết, cô tin rằng khi hai người đủ chân thành và trân trọng nhau, họ sẽ tự biết cách cư xử đúng mực.