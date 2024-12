Tối ngày 30/1, lễ trao giải MBC Drama Awards 2024 đã diễn ra một cách âm thầm, không lên sóng trực tiếp như thường lệ vì Hàn Quốc hiện đang tổ chức quốc tang, tưởng niệm những nạn nhân xấu số từ vụ tai nạn máy bay đáng tiếc. Dù không lên sóng trực tiếp nhưng những hình ảnh, thông tin kết quả từ giải thưởng vẫn được các khán giả tại trường quay tiết lộ, đăng tải trên MXH, khiến MBC Drama Awards năm nay trở thành chủ đề hot.

Chủ đề hot nhất của MBC Drama Awards năm nay chính là sự xuất hiện và những giải thưởng danh giá mà cặp đôi When the Phone Rings nhận được. Không chỉ cùng được nhận các giải thưởng về diễn xuất, hai người còn được vinh danh ở hạng mục Cặp đôi đẹp nhất, thành công trở thành những cá nhân nhận được nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải năm nay. Ngay trong tối ngày 30/12, những hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ khi Chae Won Bin - Yoo Yeon Seok cùng lên sân khấu nhận giải thưởng cặp đôi trở thành chủ đề cực hot, càn quét mọi nền tảng MXH khắp châu Á. Tại Trung Quốc, màn sánh đôi của hai người còn leo thẳng top 1 hot search, cho thấy sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ của When the Phone Rings.

Cặp đôi When the Phone Rings nhận giải thưởng cặp đôi

Ngoài giải thưởng dành cho đôi chính When the Phone Rings thì kết quả Daesang danh giá cũng là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Năm nay giải thưởng lớn của MBC Drama Awards gọi tên Han Suk Kyu - nam chính bộ phim Nghi Phạm Cận Kề. Trước kết quả này, khán giả đều hoàn toàn đồng ý bởi Han Suk Kyu vốn đã quá nổi tiếng, là lứa diễn viên gạo cội được kính trọng nhất nhì làng giải trí Hàn. Màn thể hiện quá tuyệt vời của anh ở Nghi Phạm Cận Kề đã chứng minh anh là một trong số những cái tên không ai có thể thế chỗ ở làng phim xứ Hàn.

Han Suk Kyu ở Nghi Phạm Cận Kề

Ngoài Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin và Han Suk Kyu thì những cái tên được xướng lên ở giải thưởng năm nay cũng được khán giả đánh giá là vô cùng xứng đáng. Hiện tại khán giả đang rất mong chờ những hình ảnh chính thức từ lễ trao giải cũng như toàn bộ chương trình được phát sóng.

Kết quả MBC Drama Awards 2024:



Diễn viên mới xuất sắc nhất: Heo Nam Jun, Lee Ga Sub, Chae Won Bin



Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc: Lee Jong Won, Chae Soo Bin



Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Byun Yo Han, Kim Nam Joo



Cặp đôi đẹp nhất: Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin



Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Yoo Yeon Seok, Lee Je Hoon, Lee Ha Nee



Phim truyền hình của năm: Chief Detective 1958



Daesang: Han Suk Kyu