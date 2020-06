May váy cưới giá phải chăng chỉ dưới 10 triệu đồng - xu hướng đang được các chị em ưa chuộng cho mùa cưới năm nay

Trước đây, thời các cô các mẹ thường cho rằng thuê váy cưới chi phí sẽ tiết kiệm hơn và đẹp hơn nhiều so với may hẳn một chiếc váy cưới. Đúng là thuê váy cưới sẽ rẻ hơn, nhưng bỏ ra thêm chỉ từ 3-5 triệu, chị em đã có thể sở hữu 1 chiếc váy cưới phù hợp dáng người, đúng với sở thích, thậm chí là bắt trend được với thế giới mà còn giữ lại làm kỉ niệm.



Nhiều cô dâu đi thuê váy cưới không tìm được cái yêu thích mà vừa vặn với dáng người nên phải dùng ghim băng, kẹp tóc để cố định lại phần rộng.

Hoặc có những chị em chỉ vì chiếc váy cưới đi thuê ôm sát quá mức nên phải nhịn ăn cả tháng trời, rồi đến ngày người không dám thở mạnh sợ hỏng váy phải đền.

Đám cưới là chuyện cả đời, tại sao phải chịu đựng như vậy? Sao không “chơi lớn” và làm theo ý thích của mình 1 lần? Nếu lo ngại về giá cả, chị em có thể tham khảo những địa chỉ mua váy thiết kế với giá chỉ dưới 10 triệu đồng này.

(Ảnh minh họa)

Pansy - Tiệm may Áo cưới

Giá váy mới: 5-9 triệu đồng

Pansy là địa chỉ váy cưới yêu thích của chị em mê phong cách tối giản, bởi những chiếc váy ở đây thường được thiết kế đơn giản với chất liệu chủ yếu là satin điểm thêm chút ren, không đính đá, cườm hay tùng phụ kiện. Chính vì vậy, váy cưới ở đây có mức giá khá mềm từ 5-9 triệu đồng.

(Ảnh: Pansy)

Đặc biệt, Pansy chỉ nhận đặt may theo số đo và bán sản phẩm có sẵn chứ không cho thuê váy nên đảm bảo váy cưới đến tay chị em đều là hàng chất lượng, chưa qua sử dụng.

(Ảnh: Pansy)

Địa chỉ: 95 Trần Quang Diệu phường 13 quận 3, Hồ Chí Minh

Lavender Studio

Giá: váy cũ 2-8 triệu, váy mới 5-10 triệu

Lavender Studio cũng là 1 trong những cửa hàng uy tín, giá tốt mà các chị em có thể chọn cho mình những bộ trang phục cưới thật ưng ý nhất. Có khá nhiều mẫu mã đa dạng, form váy được thiết kế hiện đại bắt kịp xu hướng hòa quyện với những sắc màu tinh tế sẽ không làm bạn thất vọng.

(Ảnh: Lavender Studio)

Lavender Studio chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế, may bán và cho thuê áo cưới với nhiều mẫu mã đa dạng, chất liệu phong phú từ trung cấp đến cao cấp. Ngoài ra, Lavender Studio còn nhận thiết kế may theo mẫu catalogue nước ngoài, phom dáng và chất liệu đạt chuẩn.

(Ảnh: Lavender Studio)

Mua váy cưới ở Lavender Studio chị em sẽ có 2 lựa chọn: váy cũ giá từ 2-8 triệu và váy may đo theo yêu cầu giá từ 5-15 triệu đồng. Tùy vào kinh tế của bản thân để chị em có thể chọn chiếc váy ưng ý. Không chỉ cung cấp dịch vụ thuê, may trang phục cưới mà Lavender còn có cả các gói chụp ảnh cưới và nếu mua cả gói chụp cả váy chị em sẽ được giảm 20%.

Địa chỉ: Số 16, Ngõ 110 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Bella Bridal

Giá váy cũ: 3-8 triệu đồng

Nhắc đến những thương hiệu váy cưới đẹp và sang trọng ở Hà Nội, thì không thể không nhắc đến Bella Bridal Vietnam. Đây là địa chỉ may đo váy cưới đẹp nổi tiếng với những mẫu thiết kế độc đáo và duy nhất. Bella Bridal lựa chọn cho sự tinh tế ở chất liệu được chọn lọc khắt khe từ những nước đứng đầu ngành thời trang trên thế giới như Pháp, Ý, Nhật, Hàn... kết hợp với pha lê Swarovski nhập khẩu Tiệp - hãng cung cấp pha lê nổi tiếng số 1 thế giới, phom dáng được căn chỉnh tỉ mỉ.

(Ảnh: Bella Bridal)

Giá may đo thiết kế váy cưới tại Bella Bridal khá cao, trên 10 triệu đồng. Nhưng chị em yêu thích các mẫu váy cưới ở đây có thể mua váy new 90-95% với mức giá từ 3-8 triệu đồng. Và với váy cũ Bella cũng hỗ trợ để sửa váy vừa với dáng người các chị em. Do lựa chọn chất liệu và may đo cẩn thận nên váy cũ của Bella Bridal vẫn được nhiều chị em “săn đón”, có hàng trăm chiếc váy được thanh lý mỗi năm.

(Ảnh: Bella Bridal)

Địa chỉ:

9 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

99A Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

147-149, Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

58 Kim Đồng, Thanh Bình, Hải Dương

25 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang

58 Hai Bà Trưng, Đà Lạt

CIAO - Xưởng váy Cô dâu

Giá váy mới: 6-10 triệu đồng

Tuy mới góp mặt trong chuỗi cửa hàng cung cấp váy cưới cho cô dâu tại Hà Nội nhưng CIAO đã khẳng định được tên tuổi của mình bởi đội ngũ thiết kế trẻ nhưng đầy kinh nghiệm.

(Ánh: CIAO)

CIAO cung cấp các dịch từ cho thuê đến may đo váy cưới, áo dài. Váy cưới bán sẵn của CIAO có mức giá dao động từ 6 - 17 triệu đồng. Những chiếc váy có giá dưới 10 triệu đồng thường có thiết kế đơn giản, ít phụ kiện, không có những chiếc tùng đi kèm.

(Ánh: CIAO)

CIAO không tập trung quá nhiều vào showroom trưng bày, lại là đơn vị sản xuất trực tiếp nên giảm được rất nhiều chi phí đầu vào, nên chiếc váy đến tay cô dâu khá chất lượng với giá cực kỳ hợp lý.

Địa chỉ: Số 17/343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Nicole Bridal

Giá váy mới: 8-10 triệu

Nicole Bridal là địa điểm may áo cưới yêu thích của các cô dâu theo phong cách tối giản và tinh tế. Với chất liệu phi nhập và lưới cao cấp kết hợp với các đường cắt khéo léo, tỉ mỉ, váy cưới ở Nicole đã chinh phục được trái tim của biết bao cô dâu trẻ.



(Ảnh: Nicole)

Nicole Bridal cũng thường xuyên giới thiệu những ý tưởng thiết kế váy cưới và phù hợp với vẻ đẹp duy biệt của từng cô dâu. Ngoài dịch vụ may áo cưới thì dịch vụ thuê váy cưới tại Nicole Bridal cũng được đánh giá cao bởi Nicole Bridal hỗ trợ chỉnh sửa váy cưới theo số đo sẽ mang đến những bộ váy cưới tinh tế và vừa vặn với bạn một cách tuyệt đối.

(Ảnh: Nicole)

Nicole Bridal may đo thiết kế váy cưới với mức giá từ 8-20 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu ngân sách không quá “rủng rỉnh” chị em có thể lựa chọn hoặc nhờ tư vấn những chiếc váy dưới 10 triệu đơn giản, nhẹ nhàng, ít phụ kiện. Và ngân sách thoải mái hơn thì chị em cũng có thể tham khảo những mẫu váy trên 10 triệu hoặc yêu cầu đính thêm phụ kiện cho chiếc váy thêm phần lộng lẫy.

Địa chỉ:

49-51 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt

60 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Camile Bridal - Váy cưới thiết kế

Giá váy mới 8-10 triệu đồng

Camile Bridal chuyên cho thuê, may đo, thiết kế và bán sẵn Váy Cưới, Áo Dài Cưới. Váy cưới tại Camile Bridal chia thành 3 dòng từ Gold-Diamond-Luxury và 1 dòng váy thiết kế riêng Limited theo yêu cầu cô dâu.



(Ảnh: Camile Bridal)

Váy cưới may đo dòng Gold sẽ có mức giá mềm nhất từ 8-10 triệu với những mẫu mã đơn giản, chất liệu từ satin, ren, phù hợp với những chị em theo phong cách nhẹ nhàng, tối giản và có kinh tế hạn hẹp. Nếu “rủng rỉnh” hơn và thích thêm nhiều hoa văn phụ kiện cho váy cưới thêm phần lộng lẫy chị em cũng có thể cân nhắc dòng váy Diamond và Luxury của Camile.

(Ảnh: Camile Bridal)

Địa chỉ: Số 54 ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội