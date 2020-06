Váy cưới thanh lý chỉ 200 ngàn đến 1,5 triệu/chiếc đang được nhiều cô dâu Việt lựa chọn nhằm tiết kiệm 1 khoản ngày cưới

Những ngày này, chị Thu Hường – một chủ shop chuyên bán và cho thuê trang phục cưới ở Chùa Bộc, Hà Nội liên tục đăng lên các group để thanh lý một số kiểu dáng váy cưới.



Theo bà chủ shop này chia sẻ: "Những chiếc váy cưới này mặc dù đã qua sử dụng nhưng đa phần vẫn còn rất mới và kiểu dáng hiện đại, chưa lỗi mốt. Thế nhưng mỗi năm mình thanh lý một số mẫu đi để lấy các mẫu mới về trưng bày".

Chị Hường cũng cho biết, những mẫu váy cưới này thường còn mới khoảng 70% và có mức giá vô cùng rẻ: "Nếu như mua mới các mẫu váy cưới này có giá ít nhất phải từ vài triệu đồng trở lên thì hiện nay mình thanh lý giá rất mềm, chỉ từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc".

Màu cưới, nhiều cửa hàng bán và cho thuê váy cưới bắt đầu thanh lý váy cưới giá rẻ.

Tại cửa hàng nhà chị Hường, một chiếc váy cưới cũ một được thanh lý giá chỉ còn khoảng 200-300 ngàn đồng. Những chiếc váy cưới mới hơn, kiểu dáng sang trọng, đơn giản có giá tầm 500-700 ngàn đồng. Cá biệt có những chiếc váy cưới còn rất mới, màu sắc nhẹ nhàng chỉ được bán với giá 900 ngàn đến 1,5 triệu đồng/chiếc.

"Tất cả các váy cưới thanh lý có rất nhiều màu sắc. Nhưng các cô dâu Việt vẫn ưa chuộng màu trắng nhất. Ngoài những chiếc váy cưới cũ giá rẻ, mình vẫn có thanh lý kèm những chiếc váy còn mới tinh, chỉ mặc vài lần do khách quen gửi bán hộ. Những chiếc váy cưới mới đó thường có giá khoảng hơn 1 triệu".

Chị Hường tiết lộ, khi đăng hình váy cưới thanh lý lên facebook rao bán, có rất nhiều khách vào inbox hỏi và mua hàng. Đa số khách mua là các phụ nữ trẻ sắp cưới, có nhu cầu mua áo cưới giá rẻ. Bên cạnh đó có những khách hàng đặt mua váy cưới và áo dài thanh lý để chụp ảnh, lấy hình ảnh make up.

Với mọi màu sắc, kiểu dáng đa dạng.

"Với những khách là các cô dâu săn tìm váy cưới thanh lý, họ thường không đắn đo để mua những chiếc váy cưới mới mặc vài lần để mặc trong ngày cưới. Bởi những chiếc váy cưới này thường được thanh lý bán lại bằng 50% -70% so với giá họ mua mới hoặc may. Do đó, thay vì bỏ ra 4-5 triệu đồng thuê/mua váy cưới mới, họ có thể mua thanh lý chỉ với giá đắt nhất hơn 1 triệu đồng là có thể có chiếc váy cưới xinh để mặc vài tiếng trong đám cưới của mình. Ngược lại những khách mua váy cưới để chụp ảnh, lấy hình makep thì thường mua váy cưới rẻ, chỉ từ 100-300 ngàn đồng/chiếc", chị Hường nói.

Bà chủ kinh doanh váy cưới này cũng thú nhận: Thanh lý váy cưới giá càng rẻ càng dễ được khách lựa chọn mua và chốt đơn nhanh: "Hầu hết các cô dâu Việt không ngại bỏ ra vài trăm ngàn đến 1-2 triệu đồng để mua một chiếc váy đẹp mới chỉ mặc qua vài lần. Còn váy cưới thanh lý dù đẹp, sang chảnh nhưng bán mức giá cao vài triệu đồng rất ế ẩm. Bởi với số tiền này, các cô dâu cho rằng họ có thể mua váy mới còn hơn".

Những chiếc váy cưới thanh lý tùy theo độ mới và kiểu dáng có giá rao động từ 200 ngàn đến 1,5 triệu đồng.

Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là chính thức đến ngày cưới của Mai Anh, 25 tuổi (Phùng Khoang, Hà Nội). Chính bởi thế, ngay thời điểm này, Mai Anh đã rất bận rộn với việc chụp ảnh, đặt tiệc cưới, mua sắm chuẩn bị cho đám cưới của mình.

"Mấy hôm nay mình phân vân có nên mua váy cưới mới hoặc đặt may váy cưới không thì các bạn mình cưới rồi đều khuyên không nên. Họ khuyên mình nên lên mạng mua váy cưới cũ của các cô dâu khác. Họ bảo, nhiều váy cưới thanh lý đẹp, kiểu dáng rất đẹp mà còn như mới. Mua váy thanh lý về mai này không mất nhiều thời gian khi bán lại, đỡ 1 khoản tiền kha khá", Mai Anh tâm sự.

Rất nhiều kiểu dáng đa dạng cho khách lựa chọn

Nghe theo mách nước của bạn bè, cô vào 1 group thanh lý váy cưới thì thấy rất nhiều bạn trẻ đăng ảnh rao bán váy cưới họ mới chỉ mặc 1 lần. Qua nhiều lần theo dõi topic, Mai Anh đã chọn lấy lại 1 chiếc váy cưới của một cô dâu vừa cưới vài tháng trước: "Mình mua chiếc váy cưới đó vì còn rất mới. Kiểu dáng trẻ trung đơn giản mình rất thích, lại chỉ có giá 1,5 triệu đồng. Về mặc thử ai cũng khen, chẳng khác gì váy cưới mới may".



Cô dâu sắp cưới Mai Anh tâm sự: "Tính ra để sở hữu cho mình một chiếc váy cưới làm kỉ niệm thay vì phải đi thuê, mình mua váy thanh lý tính ra rẻ được vài triệu đồng. Tiền này mình tiết kiệm được 1 khoản hoặc để dành đi du lịch sướng hơn".

Chiếc váy cưới thanh lý 600 ngàn đồng.

Cô dâu này cũng lưu ý, chọn váy cưới thanh lý mới mặc một hai lần thì chất lượng thường vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên nếu mua váy cưới cũ nên phải xin hình ảnh thật của chiếc váy, tránh "tiền mất tật mang" hoặc "treo đầu dê bán thịt chó".