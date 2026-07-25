Đừng uống ly nước này vào buổi sáng khi đói bụng vì bác sĩ cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng nhưng vẫn bắt đầu ngày mới bằng một ly sinh tố, nước ép đóng chai hoặc đồ uống đá xay nhiều đường vì cho rằng đây là lựa chọn "nhanh, tiện và tốt cho sức khỏe". Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng Hiên - chuyên khoa hô hấp và hồi sức tại Đài Loan (Trung Quốc), chính thói quen này mới là "cái bẫy" âm thầm đối với đường ruột nếu duy trì trong thời gian dài.

Chia sẻ trên truyền thông của Trung Quốc, ông cho biết ung thư đại trực tràng không xuất hiện chỉ sau một đêm mà là kết quả của quá trình tích lũy nhiều yếu tố nguy cơ trong nhiều năm, trong đó chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng.

Ly đồ uống nhiều đường khi bụng đói có thể gây ra hàng loạt phản ứng bất lợi

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, nhiều người nghĩ rằng bỏ bữa sáng không phải vấn đề lớn, nhưng việc uống ngay một ly sinh tố năng lượng, đồ uống đá xay hoặc thức uống chứa nhiều đường khi bụng còn rỗng mới thực sự đáng lo ngại.

Những loại đồ uống này thường chứa:

Đường tinh luyện hoặc siro bắp giàu fructose.

Hàm lượng đường rất cao khiến đường huyết tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn.

Một số sản phẩm còn chứa chất tạo ngọt nhân tạo, sữa và chất béo.

Khi được tiêu thụ lúc bụng đói, cơ thể có thể trải qua một chuỗi phản ứng gồm:

Insulin tăng đột ngột.

Gia tăng tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp.

Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Giảm khả năng phục hồi của niêm mạc ruột.

Làm tăng nguy cơ xảy ra các biến đổi bất thường của tế bào theo thời gian.

Vị bác sĩ ví quá trình này giống như việc "mỗi ngày nhỏ một ít axit lên mô". Ban đầu cơ thể gần như không có cảm giác gì, nhưng tổn thương có thể âm thầm tích lũy qua nhiều năm.

Uống đồ uống có đường trong nhiều năm có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng

Dẫn các nghiên cứu quan sát, bác sĩ cho biết việc tiêu thụ đồ uống có đường thường xuyên trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn, đặc biệt ở nam giới và những người hình thành thói quen này từ khi còn trẻ.

So với những người thường uống cà phê đen hoặc trà không đường, nhóm sử dụng đồ uống có đường hằng ngày trong hơn 10 năm được ghi nhận có tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là mối liên quan được ghi nhận trong các nghiên cứu quan sát, chưa đủ để khẳng định đồ uống có đường là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư. Nguy cơ còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như chế độ ăn, cân nặng, mức độ vận động, hút thuốc, uống rượu và tiền sử gia đình.

Ung thư đại trực tràng thường âm thầm ở giai đoạn đầu

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp ung thư đại trực tràng gần như không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn sớm. Không ít bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn III hoặc IV.

Một số dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm: Đi ngoài có lẫn máu; Sụt cân không rõ nguyên nhân; Đầy bụng kéo dài; Thay đổi thói quen đại tiện như táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, phân nhỏ bất thường.

Nếu các triệu chứng này kéo dài, người bệnh nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa thay vì tự điều trị tại nhà.

Nên uống gì đầu tiên vào buổi sáng?

Để hạn chế tình trạng tăng đường huyết và giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, bác sĩ khuyến nghị nên lựa chọn những thức uống đơn giản hơn sau khi thức dậy như:

Một cốc nước lọc để bù nước sau một đêm ngủ.

Cà phê đen không đường (nếu không có chống chỉ định và không gây khó chịu dạ dày).

Trà không đường.

Đồng thời, nên kết hợp với một bữa sáng cân đối gồm protein, chất xơ và tinh bột nguyên cám thay vì chỉ uống đồ ngọt.

Các nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn ít đường bổ sung, giàu chất xơ và thực phẩm tự nhiên có thể góp phần cải thiện tình trạng viêm mạn tính, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và tăng cường sức khỏe chuyển hóa.

Lưu ý: Không có bằng chứng cho thấy chỉ một ly đồ uống nhiều đường khi bụng đói có thể "ăn mòn" đại tràng hay trực tiếp gây ung thư. Điều đáng lo ngại là việc duy trì thói quen tiêu thụ nhiều đồ uống có đường trong thời gian dài, kết hợp với lối sống kém lành mạnh, có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư đại trực tràng.