Ăn 1 bữa mỗi ngày, nữ sinh 20 tuổi hậu môn teo cơ như “người 80 tuổi”

Tiểu Mỹ, một nữ sinh viên đại học 20 tuổi đến từ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), trở nên lo lắng về ngoại hình của mình do những lời nhận xét từ người khác và đã áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt: Chỉ ăn một bữa một ngày và chỉ uống cà phê đá để kích thích nhu động ruột khi bị táo bón.

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Cô cao 175cm, nặng 55kg và có chỉ số BMI dưới 18. Sau thời gian dài ăn kiêng, cô bắt đầu bị đau bụng thường xuyên, chảy máu trực tràng, suy nhược toàn thân, kinh nguyệt không đều và không thể tham gia các lớp thể dục. Sau khi khám bệnh, các bác sĩ phát hiện Tiểu Mỹ bị yếu và giãn cơ vòng hậu môn, hoạt động như của người 80 tuổi, cô cũng bị trĩ hỗn hợp và áp xe tái phát quanh hậu môn.

Các bác sĩ giải thích rằng cơ vòng hậu môn là một cơ quan trọng để kiểm soát việc đại tiện. Tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng có thể dẫn đến giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Theo thời gian, điều này có thể khiến cơ vòng hậu môn bị thoái hóa, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đại tiện mà còn làm tăng nguy cơ sa trĩ, giãn niêm mạc ruột và thậm chí là sa ruột.

Ngoài ra, chế độ ăn uống không cân bằng kéo dài và lượng chất xơ không đủ có thể dẫn đến nhu động ruột bất thường, tăng áp lực ổ bụng khi đi đại tiện và gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bệnh trĩ, dẫn đến các triệu chứng như đi ngoài ra máu.





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Các bác sĩ nhắc nhở chúng ta rằng cân nặng không phải là thước đo duy nhất của sức khỏe. Chúng ta nên có quan niệm đúng đắn về cân nặng, đảm bảo ăn uống đều đặn mỗi ngày và tập thể dục phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.

- Xây dựng quan niệm đúng đắn về cân nặng: Chỉ số khối cơ thể (BMI) là một chỉ số quan trọng về sức khỏe. BMI được tính như sau: BMI = cân nặng (kg)/chiều cao (m)². Phạm vi bình thường là 18,5～23,9kg/m². BMI từ 24,0 đến dưới 28,0 kg/m² được coi là thừa cân, và BMI từ 28,0 kg/m² trở lên được coi là béo phì.

- Duy trì giờ ăn đều đặn (ba bữa một ngày) và tránh "nhịn ăn một bữa" hoặc "chế độ ăn chỉ một loại thực phẩm": Chế độ ăn Địa Trung Hải được khuyến nghị: chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc thực vật, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau, trái cây và các loại hạt; lượng vừa phải cá, gia cầm, trứng và các sản phẩm từ sữa; một lượng nhỏ thịt đỏ và các sản phẩm từ thịt đỏ; và dầu ô liu là dầu ăn chính. Mỗi bữa ăn có thể tuân theo quy tắc 2-1-1: hai nắm rau, một nắm thịt và một nắm thực phẩm chính.

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- Hãy tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn, kết hợp tập luyện aerobic và rèn luyện sức mạnh để đốt cháy thêm calo mỗi ngày và giảm cân dần dần. Các bài tập phù hợp bao gồm: đi bộ nhanh 2km (khoảng 20 phút); đạp xe khoảng 15 phút; nhảy dây khoảng 10 phút; đạp xe tại chỗ khoảng 15 phút; chạy bộ khoảng 15 phút; và đi bộ với tốc độ nhất định trong 45 phút, quãng đường khoảng 5km.

Nguồn và ảnh: Toutiao