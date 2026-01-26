Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao các nữ thần tượng Hàn Quốc luôn trông tràn đầy sức sống mỗi lần trở lại sân khấu không? Bí mật đôi khi không nằm ở lớp trang điểm cầu kỳ mà chính là ở màu tóc biết "nịnh" da và "bắt" sáng. Xu hướng tóc nhuộm Xuân 2026 không còn chạy theo những gam màu chói lọi, tách biệt, mà quay về với sự hài hòa, mang tính chữa lành và đề cao khí chất tự nhiên.

Từ sự trầm ổn của hành Thổ trong sắc nâu, sự nhiệt huyết của hành Hỏa trong sắc đỏ, cho đến vẻ thanh tao của hành Kim trong ánh khói, tất cả tạo nên một bức tranh màu sắc vừa thời thượng, vừa hợp phong thủy. Hãy cùng điểm qua 10 "tác phẩm" nghệ thuật trên mái tóc giúp nàng vừa đẹp người, vừa vượng vận cho năm mới nhé.





Nhóm màu Thổ - Kim: Sự ổn định, sang trọng và thu hút tài lộc

Nếu bạn là một cô nàng công sở yêu thích sự thanh lịch nhưng vẫn muốn có chút "biến tấu" để thu hút năng lượng tài lộc, hãy nhìn sang aespa Winter. Cô nàng đang lăng xê nhiệt tình màu Nâu trà lạnh ánh khói (Cold Tea Brown Grey). Đây là sự kết hợp tuyệt diệu giữa nền nâu ấm áp và ánh khói lạnh lùng của hành Kim. Màu tóc này cực kỳ "nịnh" những làn da châu Á có sắc tố vàng, giúp gương mặt trông thanh thoát và "tây" hơn hẳn. Đặc biệt, khi đứng dưới nắng, ánh khói sẽ tỏa ra một vầng hào quang nhẹ nhàng, tượng trưng cho sự minh mẫn và quyết đoán trong công việc.





Cũng nằm trong bảng màu mang lại cảm giác an yên, vững chãi là màu Nâu cà phê Mocha (Mocha Warm Brown) của cô nàng SAEBI nhóm izna. Màu này tựa như một tách cà phê ấm nóng vào buổi sáng mùa xuân, mang lại cảm giác tin cậy và ấm áp. Sắc nâu chocolate pha chút hạt dẻ này đại diện cho hành Thổ, giúp nuôi dưỡng những mối quan hệ bền vững. Điểm cộng lớn nhất là màu này cực bền, khi phai ra vẫn giữ được độ bóng mượt chứ không bị xỉn vàng, rất hợp với những cô nàng bận rộn ít có thời gian đi salon dặm lại.





Tiếp nối sự sang trọng là lựa chọn của "thánh nữ" IVE Jang Won Young với màu Nâu nhạt Caramel (Caramel Light Brown). Khác với nâu mocha trầm lắng, nâu caramel có độ sáng cao hơn, tựa như được phủ một lớp mật ong óng ả. Trong phong thủy, màu sắc này gợi lên sự sung túc, ngọt ngào. Mái tóc bồng bềnh màu caramel dưới ánh nắng xuân không chỉ giúp nàng trông trẻ trung hơn vài tuổi mà còn tạo cảm giác về một nguồn năng lượng sống dồi dào, thu hút những điều may mắn nhỏ bé đến bên mình mỗi ngày.





Và nếu bạn muốn một chút phá cách để "hút" tiền tài, đừng bỏ qua màu Vàng cát ánh rêu (Flaxen Sand Gold) của IVE Rei. Đây không phải là màu vàng chóe kén da của những năm cũ, mà là sự pha trộn tinh tế của màu cát sa mạc và chút ánh rêu xanh mát. Màu tóc này mang đậm tính "Kim", đại diện cho sự sắc sảo và tiền bạc. Nó mang lại vẻ ngoài trong veo, đậm chất Y2K nhưng vẫn đủ độ "chất" để nàng nổi bật giữa đám đông.





Nhóm màu Hỏa - Thủy: Kích hoạt tình duyên và sự sáng tạo

Mùa xuân là mùa của tình yêu, và không gì kích hoạt vận đào hoa tốt hơn những gam màu mang sắc hồng hoặc đỏ. Đại diện xuất sắc nhất chính là TWICE Momo với màu Nâu hồng vải thiều (Lychee Pink Brown). Hãy tưởng tượng sắc nâu hiền hòa được "thổi" thêm chút ánh hồng phớt nhẹ của vỏ quả vải chín, tạo nên một tổng thể ngọt ngào đến tan chảy. Màu tóc này giúp làn da trông hồng hào, rạng rỡ hơn, đồng thời làm mềm đi những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, khiến đối phương chỉ muốn che chở ngay từ cái nhìn đầu tiên.





Nếu muốn rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết hơn, bạn có thể thử nghiệm màu Nâu cam mật ong (Honey Orange Brown) như cô nàng YUHA của Hearts2Hearts. Ánh cam luôn là biểu tượng của năng lượng, sự sáng tạo và niềm vui. Nhuộm màu này, nàng như mang theo cả một bầu trời nắng ấm bên mình. Sắc cam mật ong này đặc biệt "hack" tuổi, giúp gương mặt bừng sáng ngay cả khi nàng để mặt mộc, rất phù hợp cho những chuyến du xuân hay dã ngoại đầu năm.





Dành cho những tâm hồn hoài cổ nhưng vẫn muốn nổi loạn ngầm, màu Đỏ Berry cổ điển (Retro Berry Red) của BABYMONSTER Chiquita là một gợi ý tuyệt hảo. Đây là sự giao thoa giữa đỏ thẫm và tím than, tạo nên một gam màu quyền lực và quyến rũ. Sắc đỏ trong phong thủy luôn là màu của may mắn, hỷ sự. Màu tóc này không hề già dặn mà ngược lại, nó tôn lên nước da trắng ngần và thần thái sang chảnh, kiêu kỳ của các quý cô.





Nhẹ nhàng và mơ mộng hơn một chút là màu Hồng sương mù (Thin Vine Mist Pink) của Yuqi (G)I-DLE. Sắc hồng pha tím khói mờ ảo này tựa như những cánh hoa anh đào trong sương sớm. Nó mang lại vẻ đẹp tiên tử, thoát tục và đầy chất thơ. Đây là gam màu dành cho những cô nàng muốn tìm kiếm sự lãng mạn, bay bổng trong năm mới, giúp xoa dịu tâm hồn và khơi gợi những cảm xúc yêu đương ngọt ngào.





Nhóm màu đặc biệt: Dấu ấn cá nhân và sự bứt phá

Cuối cùng, dành cho những ai muốn một năm 2026 đầy bứt phá và khác biệt, hãy thử nghiệm những gam màu lạnh hoặc kỹ thuật nhuộm mới lạ. Cô em út Eunchae của LE SSERAFIM đã chứng minh sức hút của màu Xanh đen hoa diên vĩ (Iris Blue). Sắc xanh dương đậm pha đen này thuộc hành Thủy, tượng trưng cho trí tuệ và sự linh hoạt.





Dưới ánh đèn trong nhà, nó trông như màu đen tuyền ngoan hiền, nhưng khi ra nắng lại ánh lên sắc xanh huyền bí. Đây là lựa chọn an toàn cho những ai muốn chơi màu nổi nhưng ngại sự phán xét của môi trường công sở nghiêm túc.





Hoặc nếu bạn muốn giữ nền tóc tối nhưng vẫn thích có điểm nhấn, hãy học Youngseo của ALLDAY PROJECT với kiểu Nâu Chocolate highlight hồng (Choco Brown Highlight). Trên nền tóc nâu trầm ấm áp, những lọn tóc highlight màu hồng phấn thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị. Kiểu nhuộm này giống như tính cách của một cô gái hiện đại: Bên ngoài nhu mì, dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự cá tính và những khát khao rực cháy, hứa hẹn một năm mới đầy những bất ngờ thú vị đang chờ đón.