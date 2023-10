Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tưới xăng tự thiêu

Ngày 14/10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) tiến hành điều tra vụ một người tử vong nghi do tự thiêu xảy ra tại ấp 3, xã Phú Lộc (Tân Phú).

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập tắt vụ cháy do tự thiêu

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 14/10, công an xã Phú Lộc nhận tin báo về việc một người dùng xăng tự thiêu tại khu vực tổ 2, ấp 3, xã Phú Lộc. Nơi xảy ra vụ việc là tiệm kinh doanh thuốc tây của bà Đ.T.M.N. (54 tuổi, ngụ tại xã Phú Lộc). Công an huyện Tân Phú đã điều xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt vụ cháy. Tuy nhiên, một người đã tử vong.

Cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong là ông H.V.C. (50 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Khoảng 1 năm gần đây giữa ông C. và bà N. chủ tiệm thuốc tây M.N) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, bà N. có ý định chấm dứt tình cảm với ông C., nhưng ông C. không đồng ý.

Theo khai báo của bà N., sáng 14/10, khi bà N. đi thể dục về nhà, thì ông C. đi theo. Sau đó ông C. này kéo bà N. vào nhà rồi bất ngờ lấy bình xăng mang theo đổ xăng lên người cả hai người châm lửa đốt. Tuy nhiên, bà N. đã vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ.