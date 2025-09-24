Một sự việc kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 18/9 vừa qua tại khu vực Colonelganj, thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một phụ nữ mới cưới được cho là đã bị gia đình chồng cố ý hãm hại bằng cách nhốt cô trong phòng và thả một con rắn độc vào. Người đưa tin dẫn thông tin cho hay, nạn nhân được xác định là Reshma, đã may mắn sống sót nhờ sự can thiệp kịp thời của chị gái, trong khi gia đình nhà chồng bị cáo buộc đã dửng dưng đứng nhìn.

Theo lời kể của chị gái nạn nhân, cô Rizwana, cuộc hôn nhân giữa Reshma và anh Shahnawaz, diễn ra vào ngày 19/3/2021, đã nhanh chóng trở thành một bi kịch. Ngay sau khi về nhà chồng, Reshma đã liên tục phải đối mặt với sự chế giễu và quấy rối từ phía gia đình Shahnawaz liên quan đến vấn đề của hồi môn.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi gia đình nhà chồng đưa ra yêu sách về tiền bạc. Được biết, gia đình cô Reshma trước đó đã trao cho nhà trai số tiền 1,5 triệu rupee. Tuy nhiên, gia đình Shahnawaz tiếp tục yêu cầu thêm 5 triệu rupee nữa. Do yêu cầu này không được đáp ứng, mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trở nên trầm trọng, dẫn đến hành vi tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Mâu thuẫn của hồi môn, người phụ nữ bị gia đình chồng nhốt vào phòng kín, thả rắn độc cắn. Ảnh: ST FILE

Vào ngày 18/9, Reshma đã bị gia đình chồng nhốt trái ý muốn trong một căn phòng. Tàn độc hơn, họ được cho là đã thả một con rắn độc vào phòng thông qua đường ống cống.

Trong đêm khuya, khi con rắn cắn vào chân, Reshma đã hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, thay vì mở cửa cứu giúp, các thành viên trong gia đình chồng được cho là đã đứng bên ngoài và cười cợt trước sự thống khổ của cô.

Bằng một cách nào đó, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Reshma đã cố gắng liên lạc được với chị gái mình là Rizwana qua điện thoại để cầu cứu. Ngay lập tức, cô Rizwana đã vội vã đến nơi và phát hiện em gái mình đang trong tình trạng nguy kịch. Không một chút do dự, cô đã nhanh chóng đưa Reshma đến bệnh viện để cấp cứu.

Các bác sĩ tại bệnh viện xác nhận tình trạng của Reshma rất nghiêm trọng do nọc độc của rắn và đã tiến hành điều trị bằng huyết thanh kháng nọc. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Dựa trên đơn tố cáo của cô Rizwana, cảnh sát địa phương đã vào cuộc và lập hồ sơ vụ án. Một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành đối với bảy người trong gia đình nhà chồng, bao gồm người chồng Shahnawaz, cha mẹ, anh trai, chị gái của anh ta và ba người khác có liên quan.

Các cáo buộc được đưa ra vô cùng nghiêm trọng, trong đó có tội danh cố ý giết người. Vụ việc đã gây rúng động dư luận Ấn Độ, một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về vấn nạn bạo hành gia đình và những hủ tục liên quan đến của hồi môn vẫn còn tồn tại dai dẳng trong xã hội. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm minh những kẻ có tội.

Trước đó, một vụ án liên quan đến việc tranh chấp của hồi môn cũng xảy ra tại Ấn Độ. Theo SaoStar, vụ ánmạng rúng động xảy ra tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Nạn nhân được xác định là Nikki Bhatia, sống tại một ngôi làng ở Greater Noida. Theo truyền thông Ấn Độ, cô kết hôn với Vipin, con trai trong một gia đình địa phương. Gia đình Bhatia đã chuẩn bị của hồi môn lớn gồm một chiếc SUV, xe máy, vàng và tiền mặt. Tuy nhiên, phía nhà chồng cho rằng số tài sản này không đủ và liên tục gây sức ép, yêu cầu thêm một chiếc xe hơi cùng số tiền lên tới 3,6 triệu rupee (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Bhatia cùng em gái Kanchan, người cũng kết hôn với em trai Vipin đã mở tiệm làm đẹp để kiếm sống. Khi hai người phụ nữ dần có nguồn thu nhập ổn định, các ông chồng thất nghiệp bắt đầu nảy sinh lòng tham, nhiều lần đòi vợ phải chia sẻ lợi nhuận. Đặc biệt, Vipin còn bị phát hiện ngoại tình và thường xuyên hành hung vợ mỗi khi bị chất vấn.

Tranh chấp của hồi môn hơn 1 tỷ đồng, nhà chồng châm lửa thiêu sống con dâu.

Một lần, Bhatia bị chồng tìm đến tận nơi làm việc đánh đập. Làng xã từng tổ chức cuộc họp nhằm hòa giải, song bạo lực vẫn tiếp diễn. Nạn nhân thường xuyên bị đánh mỗi khi trở về nhà.

Ngày 21/8, mâu thuẫn gia đình một lần nữa bùng phát. Theo lời khai của Kanchan, cô tận mắt thấy chị gái bị Vipin, cha mẹ và anh trai của anh ta cùng nhau đánh đập, sau đó đổ một loại chất lỏng chưa xác định lên người và châm lửa thiêu sống cô. Bhatia toàn thân bốc cháy, gào thét trong đau đớn rồi gục xuống khi được đưa đến bệnh viện. Các video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh Vipin cùng một phụ nữ kéo tóc nạn nhân thô bạo, tiếp đó là hình ảnh Bhatia trong ngọn lửa kinh hoàng.

Người chồng sau đó biện minh rằng vợ mình “tự thiêu” trong lúc cãi vã, song lời khai này bị bác bỏ bởi nhân chứng. Kanchan khẳng định: “Đây chắc chắn là một vụ giết người có chủ đích”.

Đau lòng hơn, con trai 6 tuổi của Bhatia cũng có mặt tại hiện trường. Cậu bé kể lại với cảnh sát: “Họ đổ gì đó lên mẹ, tát mẹ rồi châm lửa”. Lời khai của em càng củng cố cáo buộc chống lại Vipin cùng gia đình anh ta.

Gia đình Bhatia đã lập tức gửi đơn tố cáo. Cảnh sát sau đó bắt giữ Vipin, cha mẹ và anh trai để phục vụ điều tra.