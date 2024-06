Mẫu thẻ căn cước áp dụng từ 1/7

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư 16/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo thông tư, mẫu thẻ mới sẽ có tên là căn cước, thay cho căn cước công dân như hiện nay, nhằm phù hợp với quy định tại Luật Căn cước (thay thế cho Luật Căn cước công dân).

Về kích thước, hình dáng, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, một số thông tin in trên mặt thẻ căn cước sẽ có thay đổi.

Mặt trước mẫu thẻ căn cước mới.

Tại mặt trước, tên "Căn cước công dân" đổi thành "Căn cước". Mục "Số" đổi thành "Số định danh cá nhân", "Họ và tên" đổi thành "Họ, chữ đệm và tên khai sinh", "Ngày sinh" đổi thành "Ngày, tháng, năm sinh".

Thông tin còn lại ở mặt trước thẻ căn cước mới giữ nguyên như hiện nay, đó là in nền màu xanh - vàng bản đồ Việt Nam và hoa văn trống đồng. Dòng chữ "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" in ở chính giữa phía trên cùng. Ảnh quốc huy đặt góc trên bên trái. Ảnh công dân in màu, phía dưới.

Mặt sau mẫu thẻ căn cước mới.

Mặt sau của thẻ mới sẽ in mã QR thay vì ở mặt trước như hiện hành. Mã QR code này bao gồm các thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước; số chứng minh nhân dân 9 số (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có); họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi).

Thông tin "Nơi thường trú" đổi thành "nơi cư trú", "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh", và đều chuyển sang mặt sau.

Đáng chú ý, theo đề xuất của Bộ Công an, trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ "Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội" thành "Bộ Công an".

Dòng chữ "Có giá trị đến" trên mặt trước sẽ chuyển sang mặt sau và đổi thành "Ngày, tháng, năm hết hạn". Mặt sau thẻ mới vẫn được gắn chip và in hoa văn hình hoa sen, họa tiết truyền thống cũng như đường vát chéo đan xen.

Luật Căn cước quy định, từ ngày 1/7, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cũng được cấp thẻ căn cước (cấp theo nhu cầu chứ không bắt buộc), thay vì phải đủ 14 tuổi trở lên như hiện nay.

Cũng từ quy định mới trên, công dân đã được cấp thẻ căn cước sẽ phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi; thay vì 25, 40 và 60 tuổi như hiện hành.

Để hướng dẫn chi tiết vấn đề trên, Thông tư 16/2024 của Bộ Công an quy định 2 mẫu thẻ căn cước cho người từ 6 tuổi trở lên và người từ 0 - 6 tuổi.

Với người từ 6 tuổi trở lên, thẻ căn cước sẽ có quy chuẩn như đã đề cập ở trên. Với người từ 0 - 6 tuổi, thẻ căn cước sẽ có một số đặc điểm riêng biệt. Theo đó, mặt trước của thẻ căn cước cấp cho người dưới 6 tuổi không có ảnh của người được cấp thẻ.