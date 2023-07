'Mặt trời mùa đông': Chế Nguyễn Quỳnh Châu quay cảnh làm đám hỏi

Ngoài cái kết viên mãn dành cho cặp đôi vai chính Minh Huy (Steven Nguyễn) - Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên), ekip sản xuất phim "Mặt trời mùa đông" còn hé lộ phân đoạn xúc động liên quan đến Đạt (Trịnh Xuân Nhản) và Thảo An (Chế Nguyễn Quỳnh Châu).

Theo đó, sau bao sóng gió thì cuối cùng Thảo An và Đạt cũng ở bên nhau. Vào tập 34 của phim (phim có 36 tập), Đạt mang mâm lễ vật sang nhà hỏi cưới Thảo An. Ông bà Tư và Minh Huy đều mặc trang phục đẹp trong ngày vui của Thảo An. Trong khi đó, nhân vật Đạt lần đầu tiên được diện áo vest, nói chuyện lắp bắp mộc mạc vì quá không tin được là ông bà Tư chịu gả Thảo An cho mình.

Cảnh đám hỏi của Thảo An và Đạt trong tập gần cuối phim "Mặt trời mùa đông"

Sau bao sóng gió, cuối cùng Thảo An và Đạt cũng có được hạnh phúc

Ekip sản xuất cho biết, ban đầu có ý định thiết kế mâm quả đỏ và hoa cầm tay cho các nhân vật. Tuy nhiên, vì bối cảnh đám hỏi diễn ra ở vùng biển, cả Đạt lẫn Thảo An đều xuất thân ngư dân, đời sống không dư dả gì nên bộ phận thiết kế đã thay đổi kế hoạch. Vật dụng đựng lễ vật cũng được thay đổi thành cái thúng, tượng trưng cho thuyền thúng ở biển để phù hợp với các nhân vật hơn. Trong lúc quay hình, lời thoại cũng được thay đổi để tạo ra không khí gia đình ấm áp, giản dị và mộc mạc.

Trải lòng về câu chuyện tình yêu ấm áp với Tiến Đạt, Chế Nguyễn Quỳnh Châu vui vẻ bày tỏ: "Trong phim, bạn diễn đóng cặp với Châu là anh Trịnh Xuân Nhản. Thảo An - Tiến Đạt là cặp đôi rất dễ thương, hồn nhiên. Mối tình xuất phát từ dưới quê, anh chàng đưa cô gái đi làm, dù nghèo khó nhưng luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau. Khi mình nói chuyện với anh Trịnh Xuân Nhản ở ngoài đời hay lúc nhập vai trong phim, mình không phải diễn gì cả vì anh Trịnh Xuân Nhản rất thật thà. Châu mong sự mộc mạc, tự nhiên của cặp đôi Thảo An - Tiến Đạt sẽ làm cho bộ phim có thêm nét trong sáng, dễ thương sau những thước phim căng thẳng".

Nhân vật Thảo An do Chế Nguyễn Quỳnh Châu đảm nhận có tính cách vui vẻ, nhí nhảnh. Dù không phải em ruột của Minh Huy nhưng Thảo An luôn yêu thương, kính trọng anh. Sau này, nhờ Minh Huy giới thiệu mà Thảo An có công việc kiếm thu nhập cao. Cô được làm người mẫu, chụp quảng cáo cho bộ sưu tập mới của công ty Việt Fashion.

Lúc này, Đạt tỏ ra khó chịu vì cảm thấy Thảo An đã thay đổi. Anh thậm chí còn đòi chia tay nếu như cô không chịu từ bỏ công việc làm người mẫu. Chưa dừng lại ở đó, ba của Thảo An là ông Tư cũng mắng chửi cô khá nặng lời. Ông Tư nói rằng Thảo An làm công việc người mẫu khoe da thịt chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt gia đình.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Trịnh Xuân Nhản

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tâm sự: "Thảo An vô tình nhận ra niềm đam mê của mình là làm người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Khi đưa ước mơ đó về nói với gia đình thì bị phản bác, thậm chí còn bị ba đánh. Châu hiểu được mình cũng từng trải qua cái cảm giác đó, hiểu tâm lý của phụ huynh. Cái đánh của ba khi đó không phải đơn giản là ngăn cấm mà còn là sự lo lắng. Họ bây giờ cơm ăn áo mặc còn không lo đủ thì không dám cho con gái mình ước mơ được điều gì đó quá xa vời".

"Khi đóng cảnh quay đó mình rất xúc động, giống như là bản thân của Châu khi ở ngoài. Khi Châu mong muốn hoạt động nghệ thuật, ba mẹ Châu ngăn cản, sợ công việc này không ổn định, không tạo cho mình nguồn thu nhập tốt để trang trải cuộc sống. Quỳnh Châu ngoài đời và Thảo An trong phim hơi giống nhau. Mình cảm giác mình và Thảo An đến với nhau như một cái duyên, càng ngày mình càng yêu quý nhân vật Thảo An".