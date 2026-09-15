Mất tiền đã đau, bị chồng và mẹ chồng đối xử thế này còn đau hơn: Bố đẻ nghe chuyện lập tức khuyên tôi ly hôn

Hôm đó tôi đi chợ như mọi ngày. Trong ví có 4 triệu đồng tiền mặt, cùng căn cước công dân, bằng lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ gửi xe máy... Lúc thanh toán xong, tôi còn nhớ mình đã cẩn thận cầm túi rau, túi thịt rồi mới đi về. Vậy mà đến lúc về gần tới nhà, tôi thò tay vào túi xách thì không thấy ví đâu.

Tôi quay lại chợ tìm gần một tiếng nhưng chẳng thấy. Tôi hỏi vài hàng quen, đi lại những chỗ mình vừa ghé, thậm chí nhờ người bán kiểm tra giúp nhưng vô vọng. Hơn 3 triệu đồng còn lại trong ví không phải số tiền quá lớn, nhưng với vợ chồng tôi lúc đó, đó là khoản chi tiêu của cả nửa tháng. Tôi tiếc của, tiếc cả đống giấy tờ phải làm lại, cả buổi cứ thấp thỏm không biết phải nói với chồng thế nào.

Thế nhưng điều tôi sợ cuối cùng vẫn xảy ra. Vừa nghe tôi kể, chồng tôi đã nổi cáu. Anh trách tôi bất cẩn, nói tôi lúc nào cũng hậu đậu, làm mất tiền rồi lại khiến cả nhà phải chạy đi làm lại giấy tờ. Ban đầu tôi còn cố giải thích rằng tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, nhưng càng nói anh càng lớn tiếng. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại khiến mẹ chồng ở trong phòng cũng nghe thấy.

Ảnh minh họa

Tôi không ngờ bà lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Mẹ chồng bước ra, không hỏi tôi có bị làm sao hay chiếc ví có khả năng tìm lại được không, mà quay sang trách tôi vụng về, ẩu đoảng, làm gia đình lục đục vì một chuyện nhỏ. Sau đó bà vào phòng, lấy quần áo của tôi ném thẳng ra ngoài, bảo tôi nếu không biết giữ tiền thì về nhà mẹ đẻ mà sống, đừng ở đây làm khổ con trai bà nữa.

Tôi đứng chết lặng nhìn từng bộ quần áo bị ném xuống nền nhà, khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình chẳng được xem là người trong gia đình.

Tôi không cãi nữa. Tôi thu dọn đồ rồi bắt xe về nhà mẹ đẻ ngay trong tối hôm đó.

Bố tôi nghe chuyện, ông nhìn tôi rất lâu rồi bảo nếu chỉ vì mất chiếc ví mà chồng và mẹ chồng đã đối xử với tôi như vậy, thì tôi nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn.

Tôi nghe mà vừa tủi vừa hoang mang. Chuyện này có đáng để ly hôn không? Và nếu nhà chồng đối xử với tôi như vậy thì sau này lỡ có chuyện lớn hơn, thì tôi sẽ còn khổ thế nào?