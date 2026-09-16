Sau cú sốc mất người con trai 21 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông, một cặp vợ chồng người Hy Lạp quyết định bắt đầu lại cuộc sống bằng cách sử dụng phôi thai đã được đông lạnh hơn 22 năm trước. Người mẹ khi ấy đã 54 tuổi và chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi trước khi vượt quá giới hạn tuổi được phép thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Hy Lạp.

Em bé gái chào đời trong tuần này tại Athens, Hy Lạp, nặng 3,49 kg. Với cha mẹ của bé, sự xuất hiện của con là một khởi đầu mới sau những tháng ngày chìm trong mất mát.

Cristina Rapti-Tzelepi, 54 tuổi, đang nắm tay con gái Georgia, bé mới 3 ngày tuổi. Ảnh: Thanassis Stavrakis/AP

Phôi thai được đông lạnh hơn 22 năm

Cristina Rapti-Tzelepi, 54 tuổi, và chồng là Constantinos Raptis, 60 tuổi, từng có một người con trai tên Giorgos, cũng được sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tháng 10 năm ngoái, Giorgos qua đời ở tuổi 21 sau một vụ tai nạn giao thông. Vài tháng sau biến cố, hai vợ chồng quyết định thử mang thai một lần nữa bằng chính phôi thai của họ đã được đông lạnh từ hơn 22 năm trước.

Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều.

Theo quy định tại Hy Lạp, phụ nữ phải hoàn tất quá trình IVF và được cơ quan chức năng quốc gia phê duyệt trước khi bước sang tuổi 55. Khi bắt đầu quá trình này, Rapti-Tzelepi chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi để hoàn tất các thủ tục.

"Chỉ có 2 tháng rưỡi. Đó là khoảng thời gian rất căng thẳng. Nhưng với nghị lực của bản thân, cùng sự đồng hành của bác sĩ và toàn bộ ê-kíp, chúng tôi đã vượt qua mọi trở ngại", người mẹ chia sẻ.

Cuối cùng, ngày 9/9, Rapti-Tzelepi hạ sinh một bé gái tại Athens. Em bé được đặt tên là Georgia, để tưởng nhớ người anh trai Giorgos.

Trong căn phòng bệnh ngập tràn hoa và bóng bay màu hồng, hai vợ chồng không giấu được xúc động khi lần đầu ôm con gái vào lòng.

"Chúng tôi quyết định trao cho cuộc sống một cơ hội nữa, bắt đầu lại, mang một sinh mệnh mới về với gia đình và tiếp tục câu chuyện của gia đình mình", Rapti-Tzelepi nói.

Điều chị mong muốn nhất là con gái lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn tràn đầy niềm vui, giống như người con trai đầu lòng từng mang tiếng cười đến cho gia đình.

Cristina Rapti-Tzelepi, 54 tuổi, đang nắm tay con gái Georgia, bé mới 3 ngày tuổi. Ảnh: Thanassis Stavrakis/AP

Một trong những trường hợp sử dụng phôi đông lạnh lâu nhất

Georgia được sinh ra từ phôi đã được đông lạnh hơn 22 năm. Đây là khoảng thời gian đặc biệt dài đối với một phôi được bảo quản lạnh trước khi được sử dụng để tạo ra một thai kỳ.

Năm 2025, một cặp vợ chồng tại bang Ohio, Mỹ, cũng chào đón một bé trai được sinh ra từ phôi đã đông lạnh hơn 30 năm. Trường hợp này được thực hiện theo hình thức "nhận phôi" và từng được Guinness World Records ghi nhận.

Bác sĩ Kostas Pantos, bác sĩ sản phụ khoa của Rapti-Tzelepi và là người đứng đầu Hội Y học Sinh sản Hy Lạp, cho rằng quy định về giới hạn tuổi thực hiện IVF tại nước này cần được xem xét lại trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang giảm mạnh.

Theo ông, luật hiện hành quy định rất chặt chẽ: phụ nữ chỉ cần bước sang tuổi 54 và 1 ngày cũng không còn được phép thực hiện thủ thuật này.

"Có lẽ đã đến lúc quy định này cần được thay đổi", ông Pantos nói, đồng thời cho rằng đây là một vấn đề liên quan đến quyền lựa chọn của các cặp vợ chồng.

Hình ảnh phôi thai của cặp vợ chồng Raptis được hiển thị trên màn hình phòng thí nghiệm khi các chuyên gia phôi học lâm sàng làm việc tại một phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm tư nhân ở Athens, Hy Lạp, hôm thứ Sáu. Ảnh: Thanassis Stavrakis/AP

"Chúng tôi có thêm lý do để tiếp tục sống"

Chồng của Rapti-Tzelepi, ông Constantinos Raptis, 60 tuổi, cho biết ông vô cùng biết ơn bác sĩ vì đã giúp gia đình tìm lại hy vọng sau biến cố.

Ông bế con gái trên vai, để em bé ngủ trong vòng tay mình và nói rằng bác sĩ đã giúp hai vợ chồng bước ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất.

"Ông ấy đã nắm lấy tay chúng tôi và kéo chúng tôi ra khỏi bóng tối sâu nhất. Giờ đây, tôi tin rằng chúng tôi còn rất nhiều lý do để tiếp tục sống", ông Raptis chia sẻ.

Hai vợ chồng chưa loại trừ khả năng sinh thêm con trong tương lai. Nếu cần, họ có thể cân nhắc ra nước ngoài để thực hiện điều này.

Với Georgia, sự ra đời của em không chỉ là một thai kỳ được tạo nên từ phôi đã được bảo quản hơn hai thập kỷ, mà còn đánh dấu một chương mới của gia đình sau một mất mát quá lớn.