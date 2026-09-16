Một ngày cuối tháng 8, trước thềm kỳ nghỉ lễ, bé gái 22 tháng tuổi được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng lơ mơ, ngủ gà và suy hô hấp. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng hỗ trợ hô hấp cho bé và chỉ định các xét nghiệm cơ bản để xác định nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm khiến cả ê-kíp bất ngờ

Kết quả trả về nằm ngoài dự đoán ban đầu: Chỉ số men gan AST và ALT tăng vọt lên lần lượt 35.700 và 12.000 U/L, trong khi ngưỡng bình thường chỉ dưới 40 U/L. Các chỉ số phản ánh chức năng gan đều ở mức báo động - rối loạn đông máu nặng với INR trên 6, nồng độ NH3 lên tới 330 umol/L, khí máu toan chuyển hoá, lactate tăng 82 mg%. Bé còn bị suy thận kèm tăng Kali máu 6,3 mmol/L và chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Trước diễn tiến nặng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc lập tức tiếp nhận và tiến hành lọc máu liên tục ngay trong những giờ đầu nhập viện.

Kết quả xét nghiệm khiến cả ekip bất ngờ - cuộc chạy đua giành lại sự sống bắt đầu. (Ảnh: BV)

5 ngày trước đó, tưởng chỉ là một cơn sốt thông thường

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết bé khởi bệnh 5 ngày trước khi nhập viện. Hai ngày đầu, bé sốt cao, được mẹ cho uống thuốc hạ sốt paracetamol gói 250mg mỗi lần/bé 10kg, ngày 2-3 lần. Từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, bé giảm sốt nhưng lại ngủ li bì, nằm một chỗ, lay gọi mới mở mắt rồi thiếp đi ngay sau đó. Gia đình tự ra quầy mua thuốc không rõ loại cho bé uống. Đến ngày nhập viện, bé rơi vào trạng thái lơ mơ, thở mệt - dấu hiệu cho thấy bệnh đã âm thầm diễn tiến nặng dù đã cắt sốt.

Cuộc chạy đua giành giật sự sống

Sau hai ngày lọc máu liên tục, kết hợp truyền kháng sinh, các chế phẩm máu và N-Acetylcystein, sinh hiệu của bé dần ổn định, các chỉ số chức năng cơ quan cải thiện rõ rệt từng ngày. Bé bắt đầu tự mở mắt nhìn theo người thân, xuất hiện phản xạ ho và cử động tay chân tự nhiên trở lại. Sau một tuần điều trị, bé được cai máy thở, có thể vận động và tương tác với bố mẹ gần như bình thường.

Nguy cơ tử vong, di chứng nếu can thiệp chậm trễ

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đây là trường hợp suy gan cấp có biểu hiện bệnh não gan (hôn mê gan) - một biến chứng nguy hiểm khiến trẻ đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh lâu dài nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc bé hồi phục gần như hoàn toàn, không để lại di chứng, được xem là một ca cấp cứu thành công nhờ chẩn đoán nhanh và can thiệp đúng thời điểm.

Khuyến cáo dành cho phụ huynh

-Cho trẻ uống thuốc hạ sốt Paracetamol đúng liều lượng khuyến cáo (10 - 15mg/kg/1lần uống), cách nhau ít nhất 4-6 giờ và không vượt quá 60mg/kg/ngày.

-Trẻ hết sốt không đồng nghĩa với bệnh đã thuyên giảm; trẻ vẫn có thể diễn tiến nặng dù không còn sốt, nên cha mẹ cần theo dõi sát và đưa trẻ đi khám nếu có dấu hiệu bất thường.

-Việc tự mua thuốc cho con uống thay vì đi khám sớm có thể khiến trẻ mất đi cơ hội can thiệp kịp thời trong giai đoạn vàng của bệnh.

-Khi trẻ có một trong các dấu hiệu sau, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức: lì bì khó đánh thức, bỏ bú hoặc không thể uống, nôn tất cả mọi thứ và co giật.