Mất 820k đi ăn ở quán ốc nổi tiếng Hà Nội, cô gái trẻ bức xúc vì thái độ nhân viên hách dịch, xin thêm đồ cậy ốc còn bị quát

Thời gian gần đây, có rất nhiều bài đăng trên MXH phản ánh thực trạng các hàng quán phục vụ khách không tốt như quảng cáo hoặc chất lượng đi xuống khiến thực khách thất vọng. Dĩ nhiên chẳng ai vơ đũa cả nắm, nhưng có một điểm chung được dân tình nhận xét là nhiều hàng quán nổi tiếng ở Hà Nội không còn ngon và được lòng khách như xưa nữa.

Mới đây, một địa chỉ bán đồ ăn vặt nổi tiếng trên phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) cũng bị "xướng tên" gạch đá trên MXH bởi thái độ nhân viên khiến khách hàng bức xúc.

"GÓC BỊ NHÂN VIÊN MẮNG

Ốc H., ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch.

Điểm cộng: Quán thoáng, rộng, nhân viên trông xe nhiệt tình. Nhiều loại ốc để chọn lựa. Sốt chấm bánh mì ăn ngon.

Điểm trừ: Giá cao so với chất lượng, trung bình tầm trên 100k/ đĩa, ốc nguội. Đĩa ốc móng tay thì chỉ thấy toàn vỏ là vỏ, nghĩ ruột bị rơi ra lúc xào nhưng không, chả thấy ruột ốc đâu cả. Lúc đông tầm 8h hơn đồ lên rất lâu, đĩa miến xào hỏi đi hỏi lại nhân viên thì phải mất 40 phút mới có.

Và hơn hết là thái độ của nhân viên ahuhu. Tôi ức lắm luôn á.

Mình và 1 bạn qua tầm 6h30, lúc đấy vẫn vắng, thưa thớt khách nên order khá là nhanh. Bạn ghi order có hỏi nhà mình đi mấy người, mình nói là 4 vì có 2 đứa nữa đang tới. Order xong về bàn ngồi, một lúc sau có 1 bạn nhân viên bê ra 2 bộ gồm cốc, nước chấm, dĩa, thìa và cái nhể ốc thì mình có nói là cho mình xin thêm 2 bộ nữa vì bàn mình có 4 người, có 2 bạn nữa đang đến. Bạn í nhìn vào tờ order xong lại nhìn mình, rồi nói lần sau lúc gọi đồ chị báo luôn số lượng khách là 4 nhé, ở đây ghi có 2 thôi. Mình cũng nhẹ nhàng bảo chị có nói là 4 rồi, chắc là bạn í nghe nhầm, em lấy giúp chị thêm 2 bộ nữa nhé. Sau đó mình vẫn ngồi chờ và chờ, không thấy bạn nhân viên đấy quay lại".

Đi 4 nhưng chỉ được phục vụ 3, khách còn bị nhân viên gắt gỏng"dạy ngược"!

Đọc đến đây thì ai cũng bắt đầu thấy khó chịu vì thấy có hiện tượng phục vụ không niềm nở, không tôn trọng khách. Nhưng các cô gái ngồi ăn ốc thì vẫn kiên nhẫn bởi trót vào quán rồi, còn phải đợi bạn tới nữa. Kết quả, sự việc ngày càng diễn biến phức tạp hơn, gây ức chế theo mức độ tăng dần.

"15 phút sau đồ ăn lên, bàn mình có thêm 1 bạn đến. Mình nhờ 1 chị vừa mang đồ ăn ra lấy giúp mình thêm 2 bộ và giải thích như trên, chị này chỉ tay ra chỗ order lên giọng bảo mình lần sau em gọi đồ thì báo đúng số lượng người đi nhé, giấy ghi có 2 người bây giờ lại bảo 4, nói cho đúng vào người ta còn chuẩn bị luôn, mất thời gian. Sau đó, và không có sau đó, lại mất hút.

Ô, mình có đi ăn xin đâu? Nghe nhầm số khách, lấy thiếu đồ xong bây giờ quay ra dạy khách phải làm thế này thế kia, cũng nhất quyết không chịu mang thêm đồ lên. Giả sử lúc đầu có 2 người thôi nhưng phát sinh thêm vài người thì quán cũng cho người ta ăn bốc luôn à? Ủa vậy phải báo đúng số mới được ăn hả? Mình với bạn 3 đứa phải thay nhau dùng chung 2 cái nhể ốc.

À thế rồi bạn thứ 4 đến, lại phải tìm nhân viên hỏi xin. Lần này mang ra đúng 1 cái nhể ốc, không có dĩa, không có thìa và cũng không có nước chấm hay cốc luôn.

Đứng dậy tính tiền 4 đứa 820k, phải uống chung cốc dùng chung thìa.

Xin thề là không bao giờ có lần sau quay lại để vận dụng những kiến thức nhân viên dạy dỗ. Mà chắc quán nổi tiếng, đông khách, vắng mợ thì chợ vẫn đông nên nhân viên mới trèo lên đầu khách ngồi như vậy ahihi".

Mặc dù chủ nhân câu chuyện đi ăn bị nhân viên quát vừa kể vừa cười liên tục, nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi bức xúc y như cô nàng bởi trải nghiệm trong quán ốc quá tệ. Chưa cần biết hương vị đồ ăn ở cửa tiệm nổi đình đám Hà thành này ra sao, nhưng cách phục vụ "khinh khỉnh" với khách như trên cũng đủ khiến quán nhận về cả núi gạch đá. Cộng thêm giá tiền hơn 800k cho mấy món ăn vặt thực sự không đến mức trầm trồ, thì ốc H. nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên MXH.

Qua những bình luận dân mạng chen nhau để lại dưới bài đăng, có thể thấy nhóm 4 cô bạn ở trên không phải là những người duy nhất "vừa ăn vừa nghẹn" khi trót ngồi xuống quán ốc H. phố Phạm Ngọc Thạch. Một số ý kiến bênh vực quán cho rằng trước đây họ tới ăn thấy ngon, chủ quán tận tình với khách, giá cũng không hề đắt như bị chê, song chủ nhân bài đăng lập tức tiếp thu và phản hồi lại khá lịch sự.

Hầu hết dân mạng đều đồng tình với bài đăng chê quán ốc H. vì nhiều người từng đến đây 1 lần và không muốn quay lại.

"Thứ nhất, ảnh mình up lên chưa đủ đồ nha các bạn. Tụi mình ăn cũng nhiều món nhưng quán này đúng là đắt hơn so với mặt bằng các quán khác, nên mình đã tới với hi vọng đồ ăn ngon và không bị nhân viên quát. Ảnh thiếu 1 đĩa nem chua, 1 bát cháo ngao bé và 1 đĩa miến xào cũng bé và 1 ốc móng tay toàn vỏ.

Thứ 2, mình biết các bạn bảo mình hiền. Có bạn lại còn bảo mình là mồm chỉ để ăn ốc thôi à. Công nhận là vì mình không làm căng nên nhân viên mới được đà lấn tới. Nhưng các bạn phải hiểu ở đây mình muốn nói tới việc nhân viên rất hách dịch. Mình bỏ tiền đi ăn thì cũng mong dịch vụ tốt, không cần niềm nở chăm chút gì nhiều, chỉ cần làm tròn trách nhiệm là được. Chứ đi ăn mà nhân viên cư xử như cha mẹ, phải bị khách quát mắng mới chịu quay về làm nhân viên thì bữa ăn cũng không ngon nữa rồi. Mình có quát lại thì nhân viên cũng vẫn sẽ kiểu mày ăn thì ăn mà không ăn thì thôi".

Trước đó, cộng đồng mạng cũng được phen bàn tán ầm ĩ khi các quán thịt nướng, lẩu, bún phở... mở lại sau dịch có chất lượng phục vụ khá kém. Ngoài những quán vỉa hè bình dân như ốc H. ở trên thì một số thương hiệu lớn trong lĩnh vực ẩm thực ở Hà Nội cũng liên tục bị phàn nàn về thái độ nhân viên không tôn trọng khách, với vô số vấn đề khiến thực khách khó chịu. Nếu không chấn chỉnh lại ngay lập tức thì dù có là tên tuổi lâu năm cũng rất dễ bị dân tình "tẩy chay", bởi đâu ai muốn bỏ tiền ra ăn mà lại mua cục tức vào người!