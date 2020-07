Mất 6 lần chỉnh sửa status dài 1.093 chữ, Diễm My "Tình yêu và tham vọng" cuối cùng cũng chịu thêm ảnh Nhan Phúc Vinh nhưng lại đứng cách xa cả mét

Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối trong bộ phim Tình yêu và tham vọng, nữ diễn viên Diễm My 9x đã có một chia sẻ dài trên trang cá nhân với nội dung chủ yếu gửi lời cảm ơn tới ê kíp làm phim đã giúp cô hoàn thành tác phẩm dài hơi khiến nữ diễn viên tiêu tốn khoảng thời gian lên tới 1 năm trời ở miền Bắc.

Tuy nhiên, bài "diễn văn cảm ơn" của Diễm My khiến một bộ phận fan Tình yêu và tham vọng thất vọng vì trong số 1.093 từ được cô sử dụng cho status này, không có một từ nào dành cho nam chính Nhan Phúc Vinh.

Một phần bài cảm ơn của Diễm My.

Bên cạnh đó, fan còn có một phát hiện khá thú vị là Diễm My 9x đã chỉnh sửa 6 lần để hoàn thiện status có độ dài kỷ lục này, và mãi tới lần thứ 6, cuối cùng nữ diễn viên Gái già lắm chiêu cũng đã có một động thái nhỏ "nhắc" tới người bạn diễn của mình, đó chính là việc cô thêm vào bài đăng một bức ảnh trong phim, chụp cảnh các nhân vật Phong, Linh, Minh, Tuệ Lâm đứng cạnh nhau.

Thế nhưng ngay cả ở bức ảnh này, 2 nhân vật chính là Diễm My và Nhan Phúc Vinh (thủ vai Linh - Minh) cũng không đứng cạnh nhau.

Ở lần chỉnh sửa thứ 6, Diễm My mới chịu thêm bức ảnh có mặt Nhan Phúc Vinh vào trong bài, tuy nhiên vẫn không hề nhắc tên nam diễn viên.

Bên cạnh lời cảm ơn dành cho ê kíp, đoàn phim và khán giả, trong status này, Diễm My cũng chia sẻ về quãng thời gian cô tham gia Tình yêu và tham vọng: "Có những ngày My nổ inbox ngập tràn những đoạn viết, bình luận dài khen về diễn xuất , động viên, cùng khóc cùng cười với nhân vật Linh, cũng có những hôm bùng nổ những bình luận góp ý đến khiến My mất ngủ...".

"Tất cả đã giúp My trưởng thành hơn từng ngày, My hay nghĩ và ví mình như 1 cái bình không đáy, My không bao giờ nghĩ mình đủ và luôn khiêm tốn nỗ lực từng ngày để ngày hôm sau luôn tốt hơn ngày hôm trước. My cho rằng bất cứ lĩnh vực nào, nếu mình không cập nhật kiến thức mới, không chuyên nghiệp và không nỗ lực hằng ngày, thì mình đều có thể bị thay thế bởi người khác. Và My đã luôn cố gắng thay đổi bản thân mình để ngày càng tốt hơn trong suốt 10 năm qua".



Loạt hình ảnh chia tay đoàn phim của Diễm My 9x.

"Có thể có những người đẹp hơn My, diễn tốt hơn My, nổi tiếng hơn My, nhưng My tin rằng sự nỗ lực và quyết tâm sắt đá chinh phục điều mình tham vọng và khao khát thì My không thua bất cứ một ai. Đó có lẽ là điểm mạnh nhất của My để giúp My có được vai diễn và vị trí ngày hôm nay" - nữ diễn viên tâm sự.