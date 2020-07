Nhan Phúc Vinh mất hút trong bài "diễn văn cảm ơn" dài dằng dặc của Diễm My khiến fan "Tình yêu và tham vọng" thất vọng tràn trề

Mới đây, nữ diễn viên Diễm My 9x đã chính thức hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của mình trong bộ phim Tình yêu và tham vọng, đánh dấu lần đầu Bắc tiến của nữ diễn viên trong một bộ phim truyền hình của VFC. Sau khi chia tay đoàn phim để trở lại Sài Gòn, nữ diễn viên cũng đăng tải một dòng trạng thái cực dài trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian tham gia bộ phim.

Một phần trong status cảm ơn dài dằng dặc của Diễm My 9x.

Trong bài "diễn văn cảm ơn" này, cô nàng Phan Linh của Tình yêu và tham vọng đã nhắc đến hàng chục con người, từ đạo diễn, nhà sản xuất, đến các bạn diễn chung như Mạnh Trường, Thanh Sơn, Huyền Lizzie..., cho tới makeup, làm tóc, trợ lý..., chưa kể những lần "gộp chung" số lượng người cần cảm ơn như "gia đình", "khán giả hai miền Nam Bắc"... thế nhưng tuyệt nhiên cô nàng không hề nhắc tới người bạn diễn có nhiều cảnh quay trên phim với mình nhất - và cũng là nam chính của tác phẩm - Nhan Phúc Vinh.

Sau khi Diễm My chia sẻ dòng trạng thái này, rất nhiều fan của bộ phim cũng vào thắc mắc rằng tại sao nữ diễn viên lại "quên" mất bạn diễn quan trọng nhất, tuy nhiên Diễm My không giải thích lý do cũng như đáp lại những comment này.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên 2 ngôi sao chính của Tình yêu và tham vọng "lơ đẹp" nhau trên mạng xã hội. Từ phía Nhan Phúc Vinh, anh cũng tuyệt nhiên không nhắc tới Diễm My trong suốt quá trình từ khi phim bấm máy tới khi hoàn thành tác phẩm. Trong quá trình ra Bắc đóng phim, Nhan Phúc Vinh cũng rất chịu khó tương tác với bạn diễn trên mạng xã hội, tuy nhiên anh chưa từng một lần bình luận trên trang cá nhân của Diễm My, hay tương tác với cô trong các bài đăng của đồng nghiệp.

Thậm chí trong các bài phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi về Diễm My, chàng tổng tài điển trai của Tình yêu và tham vọng cũng rất kiệm lời.

Tương tác với nhau nhiều nhất trên màn ảnh nhưng cặp đôi chính lại hoàn toàn "lơ đẹp" nhau ngoài đời thực.

Việc cặp đôi nam chính - nữ chính hoàn toàn không tương tác ngoài đời thực đã khiến một lượng không nhỏ fan Tình yêu và tham vọng - đặc biệt các fan "đẩy thuyền" cặp Minh - Linh trên phim cảm thấy thất vọng, đồng thời cũng tò mò về mối quan hệ của 2 diễn viên.