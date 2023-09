"Mask Girl" và những điểm khác biệt so với bản gốc

Mask Girl hiện đang là bộ phim được xem nhiều thứ 2, nằm trong top 10 show Netflix toàn cầu và độ nổi tiếng vẫn đang tiếp tục tăng lên theo từng ngày. Đây là bộ phim dựa trên webtoon cùng tên, kể câu chuyện về Kim Mo Mi. Ban ngày, cô là một nhân viên văn phòng bình thường và luôn tự ti với vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên, đến đêm, Kim Mo Mi lại trở thành một cô gái đeo mặt nạ và nhảy múa trước sự cổ vũ của khán giả trực tuyến. Cuộc đời cô sau đó đã hoàn toàn xuống dốc khi vướng phải hàng loạt tội ác không thể thoát ra.

Thực tế là so với phiên bản truyện gốc, phim truyền hình Mask Girl đã có những điểm khác biệt đáng kể nhằm phù hợp hơn với nội dung cũng như tính cách mà đạo diễn xây dựng cho mỗi nhân vật.

Dưới đây là 3 điểm khác biệt rõ rệt nhất mà khán giả có thể chú ý đến:

1. Joo Oh Nam

(Ảnh: Netflix)

Trong phim, Joo Oh Nam vừa là đồng nghiệp của Kim Mo Mi vừa là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Mask Girl. Anh từng là một đứa trẻ mũm mĩm và thường xuyên bị bắt nạt vì ngoại hình của mình. Chính vì điều này, anh đã thu mình lại, sống một cách "vô hình" tránh xung đột, dành thời gian cho những sở thích tình dục kỳ quặc. Vì tránh giao tiếp bằng mắt với mọi người, Joo Oh Nam thường chú ý vào tay của đối phương và đây cũng là lí do khiến anh phát hiện Kim Mo Mi chính là Mask Girl do có cùng kiểu sơn móng tay.



Thực tế là nhân vật này đều là người hâm mộ của Mask Girl trong phim lẫn webtoon nhưng cách yêu thích được thể hiện khác nhau.

Tạo hình Joo Oh Nam trong webtoon. (Ảnh: Naver)

Cụ thể, trong webtoon, Joo Oh Nam thích Kim Mo Mi nhưng cũng chửi bới và nói xấu cô. Anh yêu thích rất nhiều cô gái phát sóng trực tuyến khác và Mask Girl chỉ đơn giản là một trong số họ. Với phiên bản truyền hình, Oh Nam thực sự ủng hộ Mask Girl và thích cô ấy, thậm chí thích đến mức sẵn sàng giết người vì cô ấy.

Một điểm khác biệt nữa được thể hiện trong phân cảnh Mask Girl say rượu và khỏa thân trên sóng trực tiếp. Trong phim, Joo Oh Nam bị shock trước hành vi này và đã che màn hình để bảo vệ sự riêng tư ít ỏi cho cô. Trong khi đó, trong truyện gốc, anh là người chỉ trích cô thậm tệ.

Ngoài ra, trong webtoon, Joo Oh Nam không thổ lộ tình cảm của mình với Kim Mo Mi. Thay vào đó, anh đã chỉ trích cô sử dụng cơ thể một cách bất cẩn và đây là lí do anh bị Mo Mi sát hại. Trong phiên bản truyền hình, anh bị giết sau khi cưỡng hiếp cô. Thực tế là nhờ cảnh cưỡng hiếp này mà khán giả hiểu rõ con gái của Kim Mo Mi cũng chính là con gái của Joo Oh Nam. Trong webtoon, khán giả không nhận ra điều này.

2. Kim Chun Ae

(Ảnh: Netflix)

Đây là một nhân vật có xuất thân tương tự như Kim Mo Mi. Cô lớn lên mà không thể hòa nhập với những người khác, do đó cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp.

Trong phim, Kim Chun Ae và Mo Mi gặp nhau khi cùng làm vũ công tại một hộp đêm và nhanh chóng trở nên thân thiết. Mối quan hệ của cả hai ngày một khăng khít, họ coi nhau như chị em ruột và luôn luôn bảo vệ lẫn nhau. Thậm chí, Chun Ae đã nói dối để bảo vệ Mo Mi khỏi bà mẹ hận thù của Joo Oh Nam và đến cuối hành trình, cô đã chết thay Mo Mi.

Thế nhưng, trong webtoon, hai nhân vật này coi nhau là kẻ thù. Không giống như trong phim, Chun Ae đã giao Kim Mo Mi cho bà mẹ của Joo Oh Nam - Kim Kyung Ja. Mo Mi sau đó đã phát hiện ra điều này và khiến Chun Ae bất tỉnh. Để lừa người mẹ hận thù, Mo Mi giao thi thể Chun Ae cho Kyung Ja, thuyết phục bà rằng đây chính là Mo Mi sau phẫu thuật. Chính bà mẹ là người giết Chun Ae vì tưởng rằng cô chính là người đã hại chết con trai mình.

3. Kim Mo Mi

Kim Mo Mi được thể hiện bởi ba diễn viên khác nhau cho từng giai đoạn: trước phẫu thuật thẩm mĩ, sau phẫu thuật và ở độ tuổi trung niên khi vào tù. (Ảnh: Netflix)

Nữ nhân vật chính cũng trải qua những thay đổi đáng kể trong bộ phim chuyển thể từ truyện tranh này.

Cụ thể, Mo Mi trong phiên bản truyền hình đã tự thú vì giết chết Joo Oh Nam. Sau đó, trước khi vào tù, cô buộc phải để lại đứa con gái Mi Mo của mình cho mẹ nuôi. Ngay cả khi ở trong tù, cô vẫn cố gắng vượt ngục để bảo vệ con gái, điều này thể hiện sự hi sinh của một người mẹ.

Sự trưởng thành này không hề được thể hiện trong truyện. Thay vào đó, nhân vật Kim Mo Mi đã sống ích kỷ cho tới cuối cùng. Cô không hề tự thú, thay vào đó, cô để Mi Mo cho mẹ của mình trong khi bản thân trốn sang Nhật Bản nhưng sau đó đã bị bắt và phải ngồi tù. Ngay cả khi cố gắng vượt ngục, đây cũng không phải nỗ lực bảo vệ con gái mà chỉ là ao ước được phẫu thuật tái tạo khuôn mặt do khuôn mặt đã bị hỏng quá nhiều.

(Ảnh: Netflxi)

Ngoài ra, trong phiên bản gốc, Ye Chun - bạn của Mi Mo - là người đã cứu Mi Mo khỏi người mẹ đầy căm hận Kyung Ja. Trong khi đó, với phiên bản truyền hình, cả Ye Chun, Mo Mi và mẹ của cô đều cùng nhau đi giải cứu. Tình mẫu tử tiếp tục được đẩy lên cao trào hơn khi Mo Mi thậm chí đã hi sinh bản thân vì con gái của mình.