Soi học vấn dàn diễn viên Mask Girl: Nữ chính là giáo sư trường nổi tiếng, một nhân vật bị chê "hư hỏng", ảnh thẻ kém sắc

Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) chính là bộ phim hot nhất hiện nay, thu hút lượng người xem và bàn tán cực khủng. Mask Girl được chuyển thể từ một tác phẩm webtoon xếp vào hàng kinh điển của Hàn Quốc, xoay quanh cuộc đời một cô gái tên Kim Mo Mi.

Ngay khi vừa phát hành, bộ phim được khen ngợi bởi sở hữu dàn diễn viên quá hoàn hảo. Các diễn viên như được "đo ni đóng giày" cho vai diễn của mình. Thực tế, nguyên dàn diễn viên trong Mask Girl đều tốt nghiệp ở trường đào tạo nghệ thuật nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, nên không ngạc nhiên khi họ có khả năng diễn xuất tốt như vậy!

Go Hyun Jung

Trong phim, Go Hyun Jung vào vai Kim Mo Mi ở tuổi trung niên và đã làm mẹ. So với hai đàn em, vai diễn của Go Hyun Jung chất chứa nhiều nội tâm hơn.

Go Hyun Jung lột xác trong phim Mask Girl

Trong dàn diễn viên, cô không chỉ có khả năng diễn xuất tốt, mà thành tích học cũng đỉnh chẳng kém ai. Từ nhỏ, Go Hyun Jung thể hiện tài năng vượt trội ở mảng nghệ thuật. Sau đó, Go Hyun Jung thi đỗ và tốt nghiệp ngành Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Dongguk.

Được biết, Đại học Dongguk là ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Một số cựu sinh viên nổi bật ở trường có thể kể đến như Yoona (SNSD), Seohyun (SNSD), diễn viên Han Hyojoo…

Bên cạnh diễn xuất, Go Hyun Jung cũng là giáo sư và đang giảng dạy tại trường Đại học Dongguk. Hai người con của cô cùng chồng cũ cũng tài năng không kém khi đều đỗ vào ĐH Cornell – ngôi trường có chất lượng giáo dục thuộc top 15 thế giới, top 8 trường Ivy League tại Mỹ.

Go Hyun Jung đang giảng dạy tại trường Đại học Dongguk

Nana

Trong phim, Nana đảm nhận vai nữ diễn viên chính Kim Mo Mi ở giai đoạn 2 của cuộc đời, khi đã phẫu thuật thẩm mỹ và đổi tên thành Ah Reum.

Nana được biết đến là cựu thành viên của After School, nhiều năm đứng đầu danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Nana tốt nghiệp trường trung học Ochang (thành phố Cheongju), sau đó cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul. Đây là một trong những trường đại học đào tạo ngành nghệ thuật tốt nhất xứ kim chi, là cái nôi của nhiều nghệ sĩ đình đám như: Lộc Hàm, Lee Sung Min (Super Junior)…

Tuy nhiên, ít ai ngờ, Nana từng bị chỉ trích khi để lộ quá khứ "hư hỏng" thời đi học. Theo đó, một bức hình hồi cấp 3 ghi lại cảnh cô cùng bạn đi bar, cầm cốc bia đã nhận về nhiều chê bai của netizen thời điểm đó. Ảnh thẻ thời đi học của Nana cũng từng gây tranh cãi vì khuôn mặt kém sắc, quá khác biệt so với hiện tại.

Nana từng bị chỉ trích khi vào quán bar lúc học cấp 3

Ảnh thẻ thời đi học kém sắc khiến Nana nhiều lần bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ

Ahn Jae Hong

Xuất hiện ở Mask Girl , nam diễn viên Ahn Jae Hong vào vai Joo Oh Nam, một kẻ biến thái mê đắm nữ chính đến mức sẵn sàng trở thành sát nhân vô cùng man rợ.

Ngoài đời thường, anh được mệnh danh "nam phụ ấn tượng nhất màn ảnh Hàn" khi từng xuất hiện ở nhiều bộ phim đình đám như Reply 1989, Mask Girl… Với khả năng nhập vai quá ấn tượng, nhiều người không bất ngờ khi biết Ahn Jae Hong được đào tạo ngành diễn xuất bài bản.

Ahn Jae Hong được đào tạo diễn xuất bài bản

Trước đó, Ahn Jae Hong từng đăng ký học ngành Điện ảnh nhưng không biết liệu mình có muốn theo đuổi diễn xuất cho đến khi vào đại học, anh bắt đầu làm phim ngắn và biểu diễn ở sân khấu. Sau đó, anh đăng ký theo học chương trình Diễn xuất tại khoa Nghiên cứu điện ảnh ở Đại học Konkuk. Đây là nơi luôn nằm trong top 15 trường tốt nhất ở Hàn Quốc, đóng vai trò hàng đầu trong việc đào tạo nhân tài ở xứ kim chi.

Ở năm thứ 2 đại học, Ahn Jae Hong được mời đóng vai chính trong buổi biểu diễn mùa hè thường kỳ ở trường. Anh cũng tiếp tục là đạo diễn và tham gia diễn xuất trong các bộ phim ngắn khi còn học đại học.

Đại học Konkuk luôn nằm trong top 15 trường tốt nhất ở Hàn Quốc

Yeom Hye Ran

Trong Mask Girl , Yeom Hye Ran vào vai Kim Kyung Ja, người phụ nữ thất bại trong cách dạy con. Sau khi phát hiện Joo Oh Nam qua đời, người mẹ Kim Kyung Ja đã lên kế hoạch "báo thù" cho con. Những phân cảnh cô đi đòi lại công lý cho cậu con trai đã khiến nhiều người xúc động.

Vai phản diện của cô xuất sắc đến nỗi được đánh giá làm lu mờ cả 3 nữ chính. Song ít ai ngờ, ngoài đời thường, Yeom Hye Ran lại không được đào tạo bài bản về diễn xuất.

Được biết, Yeom Hye Ran xuất thân từ gia đình nông dân, mẹ là người bán gạo ở chợ. Ban đầu, Yeom Hye Ran dự định trở thành giáo viên dạy tiếng Hàn. Cô từng theo học khoa Văn học Hàn Quốc ở ĐH nữ sinh Seoul. Đây cũng là nơi cô phát hiện ra niềm yêu thích diễn xuất của mình với tư cách thành viên CLB Sân khấu của trường.

Yeom Hye Ran được nhận xét diễn xuất xuất thần, lấn át cả 3 diễn viên chính

