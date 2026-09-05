Mạnh tay chi tiền tặng quà khủng cho Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh nói 1 câu mà hội chị em ngay lập tức: Thêm 1 ông chồng vào giỏ hàng

Mới đây, Khả Ngân chia sẻ đoạn video khoe món quà được ông xã sắp cưới Nhan Phúc Vinh dành tặng và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, nữ diễn viên không giấu được niềm vui khi nhận chiếc túi Hermès có giá trị lên đến hàng tỷ đồng cùng bộ trang sức Cartier sang trọng. Món quà được nhiều người ước tính có tổng giá trị lên tới gần 1 tỷ đồng, đủ khiến phần bình luận ngập tràn những lời trầm trồ.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thích thú lại không nằm ở giá trị của món quà mà ở cách Nhan Phúc Vinh lý giải về việc "chịu chi" cho người mình yêu.

Khi một người bạn vào bình luận, nam diễn viên đã trả lời rất thật: "Cũng tại dành dụm bao năm không biết xài vào đâu, chứ em đâu có nhu cầu gì ngoài xài xe đạp với mấy đôi giày chạy bộ, mà giày thì được hãng tặng nữa chứ".

Chỉ một câu nói giản dị nhưng lại nhận về rất nhiều lượt yêu thích. Không ít người cho rằng chính sự chân thành ấy mới là điều đáng quý.

Qua lời chia sẻ, Nhan Phúc Vinh cho biết bản thân vốn không có quá nhiều thú vui tiêu tốn tiền bạc. Anh nổi tiếng là người yêu thể thao, đặc biệt đam mê đạp xe và chạy bộ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, tham gia các giải chạy cũng như dành nhiều thời gian cho việc rèn luyện sức khỏe.

Thậm chí, như chính anh tiết lộ, những đôi giày chạy bộ yêu thích còn thường xuyên được các thương hiệu gửi tặng. Vì vậy, khoản tiền tích góp trong nhiều năm gần như không có dịp sử dụng vào sở thích cá nhân.

Thay vì mua sắm cho mình, Nhan Phúc Vinh quyết định dành số tiền ấy để mua quà cho Khả Ngân. Chính chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú. Một số người cho rằng không phải ai cũng sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho người mình yêu, đặc biệt khi bản thân vốn sống khá giản dị.

Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận để lại những câu nói hài hước:

- "Cho em +1 anh chồng như vậy với"

- "10 điểm, không có nhưng"

- "Đúng là tiền đàn ông ở đâu thì trái tim ở đó"

- "Không phải khoe của, mà là thích dành điều tốt nhất cho người mình yêu"

Nhiều người cũng nhận xét điều khiến họ ấn tượng không phải là chiếc túi Hermès hay bộ trang sức Cartier đắt đỏ, mà là cách Nhan Phúc Vinh nói về tiền bạc. Anh không xem việc mua quà là điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là bản thân không có nhiều nhu cầu chi tiêu nên muốn dành điều đó cho người phụ nữ của mình.

Thời gian gần đây, chuyện tình của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi cả hai công khai chuẩn bị về chung một nhà. Sau nhiều năm khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, cặp đôi ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Dù không thường xuyên "phát đường" theo cách quá phô trương, cả hai vẫn khiến khán giả cảm nhận được sự đồng điệu qua những cử chỉ nhỏ và cách quan tâm dành cho nhau.

Riêng Nhan Phúc Vinh nhiều năm qua vẫn được đồng nghiệp nhận xét là người sống đơn giản, kín tiếng và không chạy theo cuộc sống hào nhoáng. Nam diễn viên hiếm khi khoe đồ hiệu hay thú vui xa xỉ. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian cho công việc, tập luyện thể thao và những chuyến đạp xe đường dài.

Có lẽ cũng vì vậy mà câu trả lời của anh lần này lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến thế. Đó không đơn thuần là chuyện mua một món quà đắt tiền, mà là cách một người đàn ông lựa chọn ưu tiên cho người mình yêu. Như một cư dân mạng hài hước tổng kết sau khi đọc xong bình luận của Nhan Phúc Vinh: "Hóa ra tiền không tự nhiên biến mất, chỉ là nó đi đến nơi trái tim muốn".