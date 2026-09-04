Vạn vật đều thua "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika khi diện váy của NTK Việt, cùng chồng phát cẩu lương rợp trời tại sự kiện

Tối 3/9, sự kiện Entertain Awards 2026 đã diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu xứ chùa Vàng. Dù ai cũng đổ bộ với diện mạo cầu kỳ nhưng thu hút mọi sự chú ý phải kể đến Mai Davika. Tại sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1992 xuất hiện ngọt ngào, gợi cảm như một nàng công chúa trong chiếc váy xanh trễ vai bồng bềnh và cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt, lễ phục này đến từ NTK Lê Thanh Hòa.

Khoác lên mình một thiết kế đến từ brand Việt, "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" đã khoe được hết mọi lợi thế hình thể từ làn da trắng mịn màng, vóc dáng thon thả với bờ vai trần thanh mảnh, vòng eo nhỏ xíu không chút mờ thừa và vòng 1 lấp ló quyến rũ. Cùng với đó, cô còn chọn layout tone hồng nude, tóc búi cao kiều diễm, tạo nên một tổng thể thanh lịch, sang trọng khiến người ta khó lòng rời mắt.

Nhan sắc đẹp điêu đứng của Mai Davika. Clip: Instagram.

Giữa một "rừng" mỹ nhân tại sự kiện Entertain Awards 2026, Mai Davika trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1992 lựa chọn một thiết kế mang sắc xanh biển, có phần trễ vai cùng phom váy bồng bềnh, tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Ảnh: Instagram.



Đáng chú ý, chiếc váy lộng lẫy mà "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" diện tại sự kiện là của NTK Lê Thanh Hòa. Điều này tiếp tục cho thấy sức hút của thời trang Việt đối với nghệ sĩ quốc tế. Ảnh: Instagram.

Diện thiết kế đến từ thương hiệu Việt, Mai Davika khéo léo khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng bờ vai trần thanh thoát, vòng eo nhỏ và đường cong nữ tính. Phần cổ váy được xử lý tinh tế, vừa đủ gợi cảm nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, giúp nữ diễn viên nổi bật mà không tạo cảm giác phô phang. Ảnh: Instagram.

Để hoàn thiện tổng thể, Mai Davika chọn layout trang điểm tông hồng nude nhẹ nhàng, kết hợp kiểu tóc búi cao thanh lịch. Cách làm tóc và makeup này càng tôn lên những đường nét sắc sảo, đồng thời mang đến cho cô vẻ đẹp kiều diễm, tựa một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích cho minh tinh xứ chùa Vàng. Ảnh: Ảnh: Instagram.

Đồng hành với mỹ nhân Tình Người Duyên Ma tại Entertain Awards 2026 là tài tử Ter Chantavit. Xuyên suốt sự kiện, cặp sao kè kè như hình với bóng. Không chỉ dành cho nhau ánh mắt cực tình tứ, vợ chồng Mai Davika còn có loạt hành động thân mật khiến ai nhìn cũng hạnh phúc lây. Trên mạng xã hội, khán giả không khỏi ghen tị trước "vựa cẩu lương" của Mai Davika và ông xã Ter Chantavit.



Đồng hành cùng Mai Davika tại Entertain Awards 2026 không ai khác chính là ông xã tài tử Ter Chantavit. Ảnh: Instagram

Xuất hiện bên nhau tại sự kiện, cặp đôi gần như không rời nửa bước, khiến người hâm mộ liên tục phải xuýt xoa vì những khoảnh khắc tình tứ. Ảnh: Instagram.

Từ những ánh mắt trìu mến dành cho nhau đến loạt cử chỉ thân mật, Mai Davika và Ter Chantavit chẳng cần thể hiện quá nhiều vẫn khiến người đối diện cảm nhận rõ sự ngọt ngào của một cặp vợ chồng đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mỗi lần đứng cạnh nhau, cả hai lại khiến khung hình trở nên ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Ảnh: Instagram.

Những khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả không khỏi ghen tị trước màn phát “cẩu lương” ngọt lịm của Mai Davika và ông xã. Ảnh: Instagram.

Mai Davika và Ter Chantavit bí mật tổ chức đám cưới thế kỷ vào tháng 9/2025. Sau hôn lễ, tài tử Ter Chantavit chấp nhận ở rể, chuyển đến biệt thự riêng có diện tích lên đến 8.000m2, gần 140 tỷ đồng của Mai Davika để sống cùng cha mẹ vợ. Hiện, cặp sao tận hưởng cuộc sống tân hôn lãng mạn. Sau 1 năm về chung nhà, cặp đôi chưa có kế hoạch sinh con. Họ vừa có chuyến du lịch biển đến Việt Nam vào cuối tháng 8. Điểm dừng chân của cặp sao hàng đầu xứ chùa Vàng là Amanoi, khu nghỉ dưỡng siêu sang nằm bên vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa.

Vợ chồng Mai Davika vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy, Khánh Hòa. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram