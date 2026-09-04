Vạn vật đều thua "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika khi diện váy của NTK Việt, cùng chồng phát cẩu lương rợp trời tại sự kiện
Mai Davika khiến khán giả choáng ngợp khi khoác lên mình một thiết kế đến từ Việt Nam.
Tối 3/9, sự kiện Entertain Awards 2026 đã diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu xứ chùa Vàng. Dù ai cũng đổ bộ với diện mạo cầu kỳ nhưng thu hút mọi sự chú ý phải kể đến Mai Davika. Tại sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1992 xuất hiện ngọt ngào, gợi cảm như một nàng công chúa trong chiếc váy xanh trễ vai bồng bềnh và cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt, lễ phục này đến từ NTK Lê Thanh Hòa.
Khoác lên mình một thiết kế đến từ brand Việt, "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" đã khoe được hết mọi lợi thế hình thể từ làn da trắng mịn màng, vóc dáng thon thả với bờ vai trần thanh mảnh, vòng eo nhỏ xíu không chút mờ thừa và vòng 1 lấp ló quyến rũ. Cùng với đó, cô còn chọn layout tone hồng nude, tóc búi cao kiều diễm, tạo nên một tổng thể thanh lịch, sang trọng khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhan sắc đẹp điêu đứng của Mai Davika. Clip: Instagram.
Đồng hành với mỹ nhân Tình Người Duyên Ma tại Entertain Awards 2026 là tài tử Ter Chantavit. Xuyên suốt sự kiện, cặp sao kè kè như hình với bóng. Không chỉ dành cho nhau ánh mắt cực tình tứ, vợ chồng Mai Davika còn có loạt hành động thân mật khiến ai nhìn cũng hạnh phúc lây. Trên mạng xã hội, khán giả không khỏi ghen tị trước "vựa cẩu lương" của Mai Davika và ông xã Ter Chantavit.
Mai Davika và Ter Chantavit bí mật tổ chức đám cưới thế kỷ vào tháng 9/2025. Sau hôn lễ, tài tử Ter Chantavit chấp nhận ở rể, chuyển đến biệt thự riêng có diện tích lên đến 8.000m2, gần 140 tỷ đồng của Mai Davika để sống cùng cha mẹ vợ. Hiện, cặp sao tận hưởng cuộc sống tân hôn lãng mạn. Sau 1 năm về chung nhà, cặp đôi chưa có kế hoạch sinh con. Họ vừa có chuyến du lịch biển đến Việt Nam vào cuối tháng 8. Điểm dừng chân của cặp sao hàng đầu xứ chùa Vàng là Amanoi, khu nghỉ dưỡng siêu sang nằm bên vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa.
Nguồn: Instagram