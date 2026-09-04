Hoá ra mối tình của cặp chính trong Đầu Xuân Tươi Sáng khác xa nguyên tác, thay đổi quá tinh tế không hot mới lạ

Là một trong những bộ phim chuyển thể được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, Đầu Xuân Tươi Sáng gây bất ngờ khi thay đổi đáng kể mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Thượng Chi Đào và Loan Niệm, theo Sohu. Thậm chí, nếu nguyên tác khiến nhiều độc giả phải đặt câu hỏi về sự chênh lệch quyền lực giữa hai nhân vật, phiên bản truyền hình lại biến họ thành một cặp đôi yêu đương bí mật vô cùng thú vị.

Trong tiểu thuyết gốc, Thượng Chi Đào và Loan Niệm bắt đầu một mối quan hệ vô cùng phức tạp. Loan Niệm là cấp trên, trong khi Thượng Chi Đào chỉ là một nhân viên trẻ mới chập chững bước vào môi trường công sở. Sự khác biệt về địa vị, kinh nghiệm sống lẫn tính cách khiến mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã không thực sự cân bằng. Đặc biệt, cả hai không bắt đầu bằng một câu chuyện tình yêu theo cách thông thường. Sự mập mờ trong tình cảm cùng việc không thể xác định rõ vị trí của mình trong lòng đối phương đã trở thành một trong những nguồn cơn tạo nên những tổn thương của Thượng Chi Đào.

Bản phim có thay đổi khá nhiều về mối quan hệ của cặp đôi chính

Thế nhưng khi lên màn ảnh, Đầu Xuân Tươi Sáng đã mạnh tay thay đổi chi tiết quan trọng này. Thay vì một mối quan hệ đầy phức tạp và chênh lệch như nguyên tác, Thượng Chi Đào và Loan Niệm trong phim dần nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình làm việc. Họ thực sự yêu nhau, nhưng vì mối quan hệ cấp trên - cấp dưới nên quyết định giữ kín chuyện tình cảm.

Một bên là không thể gọi tên mối quan hệ, một bên lại là không thể công khai tình yêu. Chỉ một sự thay đổi nhỏ về cách xây dựng câu chuyện đã khiến màu sắc trong chuyện tình của hai nhân vật trở nên hoàn toàn khác biệt.

Đáng nói hơn khi sự thay đổi này lại không khiến câu chuyện mất đi hoàn toàn cảm giác vốn có trong nguyên tác. Bởi sức hút trong chuyện tình của Thượng Chi Đào và Loan Niệm vốn không chỉ nằm ở việc họ yêu nhau như thế nào. Điều khiến độc giả bị cuốn vào câu chuyện chính là những cảm xúc phải giấu kín, những lần tiến gần rồi lại đẩy nhau ra xa của cặp đôi. Phiên bản truyền hình vẫn giữ lại những điều đó, chỉ thay đổi nguyên nhân khiến họ không thể dễ dàng ở bên nhau.

So với nguyên tác, Loan Niệm ở bản phim truyền hình cũng được khen ngợi vì mềm mại hơn. Nhân vật vẫn lạnh lùng, khó gần và có những lúc khiến người xem phát bực, nhưng tình cảm anh dành cho Thượng Chi Đào được thể hiện rõ ràng hơn. Dù sự thay đổi ít nhiều khiến những nguyên tắc cảm thấy khó chịu thế nhưng không thể phủ định được việc Đầu Xuân Tươi Sáng đã cải biên khá thông minh. Nó vẫn giữ được tinh thần cảm xúc của tác phẩm gốc nhưng lại khiến chuyện tình trở nên mềm mại dễ chịu hơn cho người xem. Từ khi lên sóng, ngoài những lời tung hô dành cho cặp đôi chính có visual bùng nổ và diễn xuất xuất sắc quá tuyệt vời thì cư dân mạng còn liên tục khen ngợi biên kịch vì những thay đổi quá tinh tế trong cách biến tấu lại chuyện tình trong phim.

Nguồn ảnh: Weibo