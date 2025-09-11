Trung Quốc vốn nổi tiếng đất rộng người đông, mỗi vùng miền lại có một phong tục, thói quen khác nhau. Từ Nam ra Bắc, không chỉ khí hậu chênh lệch, mà cách sống, tính cách, thói quen ăn uống cũng khác biệt rõ rệt. Với nhiều người, điều ít ai ngờ tới là khẩu phần ăn cũng… chênh lệch đáng kể.

Trải nghiệm khó quên của cặp vợ chồng lần đầu du lịch ở Cáp Nhĩ Tân

Ngày 6-9, trang Sohu đưa tin về một cặp vợ chồng Hong Kong, Trung Quốc khi ăn tại Cáp Nhĩ Tân đã có trải nghiệm "khó quên" trong đời. Cụ thể, cặp vợ chồng gọi một đĩa gà hầm nấm, một phần sủi cảo, một phần rau xanh và một phần thịt cừu nướng, sau đó bỏ món cừu nướng. Không ai ngờ, khi đồ ăn được bưng lên bàn, khuôn mặt của hai vợ chồng lập tức thay đổi biểu cảm, đặc biệt, thực khách tại bàn ăn bên cạnh đều phá lên cười. Chuyện gì đã xảy ra?

Qua những tấm hình cắt ra từ video, nhân viên phục vụ mang món gà hầm nấm được đựng trong một cái đĩa to đùng, lượng thức ăn nhiều đến thật khó để gọi là "đĩa". Có thể thấy, hai vị khách này không thể ăn hết.

Nhân viên phục vụ mang món gà hầm nấm được đựng trong một cái đĩa to đùng cho cặp vợ chồng. (Ảnh: Sohu)

Cặp vợ chồng hoàn toàn không ngờ món ăn mình gọi lại nhiều đến vậy, vượt xa dự đoán thông thường. Biểu cảm của họ nửa kinh ngạc, nửa bối rối và hài hước đến mức những người xung quanh cười khúc khích, khiến cặp vợ chồng cũng phải quay sang cười theo.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem video bày tỏ quan điểm đồng cảm, đồng thời nhận xét rằng giá món ăn ở Cáp Nhĩ Tân thật sự rất phải chăng. Một cư dân Liêu Ninh (một tỉnh nằm ở Đông Bắc, Trung Quốc) đã chia sẻ hình ảnh thực đơn quán địa phương: món đắt nhất là thịt ba chỉ xào dưa chua có mức giá 16 NDT, thịt xào hành là 15 NDT, còn các món khác như thịt xào mộc nhĩ là 12 NDT, thịt xào nấm là 12 NDT, rau củ chỉ từ 6–8 NDT. Mặc dù lượng thịt không nhiều, nhưng giá thực sự rất bình dân.

Biểu cảm của họ nửa kinh ngạc, nửa bối rối và hài hước đến mức những người xung quanh cười khúc khích. (Ảnh: Sohu)

Trong bài chia sẻ này trên diễn đàn của Sohu, nhiều người dân sống ở phía Nam Trung Quốc đã chia sẻ sự khác biệt trong khẩu phần ăn của 2 miền. Một cư dân Thượng Hải khoe hình ảnh "thịt nướng của chúng tôi" vớ một xiên chỉ có bốn miếng thịt. Một cư dân ở Quảng Tây đăng hình một phần mì ở Hong Kong, trên bàn chỉ có một đĩa với lượng mì có thể ăn xong chỉ trong một gắp.

Nhiều người dân sống ở phía Nam Trung Quốc đã chia sẻ sự khác biệt trong khẩu phần ăn của 2 miền. (Ảnh: Sohu)

Một người dân ở Giang Tô cũng khoe kỷ niệm: "Con gái tôi đi du lịch ở miền Bắc, ăn một cây quẩy dài khổng lồ!". Bức hình của cô bé với một chiếc quẩy đủ to tới mức có thể tính theo cân.

Không chỉ du khách miền Nam Trung Quốc bị "sốc", người dân phương Bắc khi đến miền Nam du lịch cũng gặp nhiều phen dở khóc dở cười. Nhiều cư dân mạng đua nhau chia sẻ hình ảnh các món ăn như món thịt lợn xốt chua ngọt ở Quảng Đông với khẩu phần nhỏ chỉ tương đương món khai vị mà giá cao. Một xiên nướng chỉ 3 miếng thịt với giá 2,5 NDT/xiên, hay một xiên mực nướng ở Quảng Đông còn gây sốc hơn khi nhìn chẳng thấy mực đâu, chỉ thấy que xiên.

Nhiều cư dân mạng đua nhau chia sẻ hình ảnh các món ăn với lượng thức ăn cực ít ở miền Nam Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Qua những trải nghiệm này, cư dân mạng đồng tình rằng một bữa ăn tưởng bình thường ở Cáp Nhĩ Tân nay đã trở thành đề tài giải trí trên mạng, đồng thời cho thấy sự khác biệt thú vị về văn hóa ẩm thực giữa Bắc – Nam Trung Quốc.