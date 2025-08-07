Không chỉ được biết đến với vịt quay Bắc Kinh hay lẩu cay Tứ Xuyên, nền ẩm thực Trung Hoa còn khiến thế giới phải ngả mũ trước… độ "chịu chơi" trong nguyên liệu. Ở một đất nước rộng lớn với sự đa dạng trong văn hoá các địa phương, chuyện những món ăn được chế biến từ bộ phận lạ, động vật nhỏ tí hon hay thậm chí từ dạ dày bò chưa tiêu hóa, không phải là điều hiếm gặp.

Dưới đây là loạt món ăn "chỉ nhìn thôi cũng thấy run" nhưng lại là đặc sản có thật - được người bản địa yêu thích và thậm chí còn truyền tai nhau như... vị thuốc.

1. Mắt lợn nướng - "Đặc sản" nhắm mắt mới dám ăn

Tại vùng Quảng Tây, món ăn này được xem là một phần văn hóa ẩm thực bản địa. Mắt lợn sau khi làm sạch sẽ được xiên vào que, nướng trên bếp than hồng rồi rắc thêm vừng, muối và ớt. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, nhưng hình ảnh đôi mắt tròn xoe chín vàng lại khiến nhiều du khách "quay xe" ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dù vậy, ai đủ can đảm nếm thử đều công nhận vị béo béo, mềm dai rất đáng giá.

Đôi mắt lợn sẽ được xiên que và nướng trực tiếp trên than hồng

2. Đầu bò cay - xé tay, xé luôn cả sự sợ hãi

Là đặc sản của vùng Tân Cương, đầu bò cay không dành cho người yếu tim. Cả cái đầu bò được chế biến nguyên vẹn, rồi ăn kèm với 15 loại gia vị và nước chấm khác nhau. Người bản địa thường dùng tay để xé thịt – tạo nên một trải nghiệm… vừa nguyên thủy, vừa đầy phấn khích. Cắn một miếng, vị cay nồng bùng nổ, rồi ngấm dần hương thơm đặc trưng khiến nhiều người mê mẩn lúc nào không hay.

Một phần đầu bò cay đầy đủ gia vị - nhìn hoành tráng và hơi "đáng sợ", nhưng lại gây nghiện với hương vị cay nồng và kết cấu giòn tan

3. Lẩu phân bò - nghe tên thôi đã muốn "dừng cuộc chơi"

Có nguồn gốc từ tỉnh Quý Châu, lẩu phân bò nghe qua như một trò đùa nhưng lại là món ăn có thật. Dù tên là "phân", thực chất nguyên liệu chính là phần cỏ và thảo dược chưa tiêu hóa trong dạ dày bò. Người ta lọc lấy chất sệt từ hỗn hợp đó, nêm nếm gia vị, gừng, tiêu, vỏ cam… để làm nước lẩu. Mùi đặc trưng vẫn còn, nhưng theo người địa phương, món này rất tốt cho tiêu hóa và thường được ăn kèm với các vị thuốc Đông y.

Dù có cái tên gây sốc, lẩu phân bò thực chất lại là món lẩu từ cỏ và thảo dược chưa tiêu hóa, được tin là có tác dụng tốt cho tiêu hóa

4. Chuồn chuồn chiên - món "ăn nhanh" đúng nghĩa đen

Tại tỉnh Vân Nam, chuồn chuồn được vớt từ mặt nước và chiên giòn đến khi có màu vàng nâu bắt mắt. Hương thơm khi chiên khá hấp dẫn, giòn tan khi cắn, khiến món ăn này trở thành món khoái khẩu của không ít người. Dù nhìn hơi... côn trùng, nhưng với dân bản địa, đây là món ăn vặt không thể thiếu vào những buổi chiều rảnh rỗi.

Món ăn vặt lạ mắt từ Vân Nam: chuồn chuồn được chiên giòn rụm và ăn kèm gia vị

5. Sâu bướm chiên - tưởng rùng rợn mà ngon đến ngạc nhiên

Ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, sâu bướm chiên được xem là đặc sản. Những con sâu đầy màu sắc được làm sạch, rạch bụng lấy nội tạng rồi chiên nhanh trong dầu sôi. Một số đầu bếp còn áo trứng và vụn bánh mì trước khi chiên để tăng độ giòn. Khi ăn kèm với hành lá, ớt chuông và gừng, vị béo bùi và độ giòn tan tạo cảm giác khá… khó quên.

Sau khi làm sạch kỹ lưỡng, sâu bướm được chiên giòn cùng gia vị

6. Lẩu kiến đen - chua chua, cay cay và hơi… rợn

Lại là một món độc đáo đến từ Vân Nam: lẩu chân giò hầm với... kiến đen. Người ta cho kiến vào nồi để lấy axit formic tạo độ chua tự nhiên cho nước lẩu. Nước dùng còn có thêm gà đen, sườn heo, nội tạng bò… tạo nên sự đậm đà. Cảm giác hơi "cắn lưỡi" vì axit và cay nồng từ gia vị khiến món lẩu này đặc biệt hấp dẫn với những ai thích cảm giác mạnh.

Nước lẩu đặc biệt từ chân giò và axit formic của kiến đen

7. Chuột đồng khô - món ăn "trị tè dầm" thật sự?

Ở Phúc Kiến, chuột đồng không chỉ là "kẻ phá hoại mùa màng" mà còn trở thành… món nhắm yêu thích. Chuột được làm sạch, tẩm ướp rồi phơi khô hoặc rang giòn. Dân gian tin rằng món này giúp bổ thận, giảm tiểu đêm, thậm chí trị tè dầm cho trẻ nhỏ. Vị mặn mặn, bùi bùi của chuột đồng khô khiến nó trở thành món ăn vặt được ưa chuộng, đặc biệt là trong các dịp lễ tết hoặc tiệc nhậu quê.

Chuột đồng sau khi làm sạch được sấy hoặc rang khô

(Nguồn: SCMP)