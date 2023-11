Mang quan tài, ảnh thờ đến nhà chủ hụi để gây áp lực

Trưa 10-11, hàng chục người chơi hụi mang theo quan tài, vàng mã kéo đến trước nhà chủ hụi là bà N.T.L.C (SN 1991, hộ kinh doanh bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn, TP Phan Thiết) để gây áp lực, đòi nợ.

Tại căn nhà của bà C., dù đã đóng kín cửa nhưng các hụi viên tham gia đường dây hụi của bà C. vẫn mang quan tài, chuối xanh, cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà C. để đặt trước nhà.

Nhóm người này sau đó đã đã thắp nhang, đốt vàng mã trước nhà bà C. Bên trên cửa nhà bà N.T.L.C., các hụi viên này cũng in và dán ảnh của bà C. để gây áp lực

Sự việc diễn ra ngay cạnh khu chợ Phú Thuỷ, TP Phan Thiết nên thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem.

Công an phường Phú Thuỷ và các lực lượng liên quan sau đó đã có mặt để giải tán đám đông, hướng dẫn người chơi hụi không gây rối trật tự công cộng.

Cách đây 5 ngày, bức xúc vì bà C. - chủ đường dây hụi hàng chục tỉ đồng bỏ đi khỏi địa phương nhiều ngày, một nhóm người tập trung trước nhà chủ hụi rải muối, thắp nhang để đòi tiền.

Sự việc thu hút nhiều người hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: DT



Trước đó, Công an phường Phú Thủy cho biết đang tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm đơn gửi các cơ quan chức năng liên quan đến vụ vỡ hụi mới nhất trên địa bàn do bà N.T.L.C. là chủ hụi đã bỏ đi khỏi địa phương.

Công an đã tiếp nhận ít nhất 46 đơn tố cáo của người dân, với tổng số tiền khoảng 17,5 tỉ đồng liên quan đường dây hụi này.

Cũng tại phường Phú Thủy, vào ngày 17-10-2023 đã xảy ra vụ vỡ hụi khác với tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Đến ngày 19-10, Công an phường Mũi Né (TP Phan Thiết) tiếp nhận đơn tập thể, tố cáo đối với bà V.T.L.T (SN 1957, trú khu phố 10, phường Mũi Né) về hành vi "giật hụi" với số tiến hơn 5 tỉ đồng.