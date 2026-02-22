Trở lại guồng quay công việc sau những ngày Tết xúng xính váy áo tiệc tùng, ắt hẳn chị em công sở nào cũng mang trong mình một chút luyến tiếc xen lẫn sự uể oải khó gọi tên. Thay vì chìm đắm trong cảm giác chán nản của "hội chứng hậu kỳ nghỉ lễ", tại sao chúng ta không biến ngày khai xuân đi làm thành một nghi thức khởi đầu đầy hứng khởi và tươi mới?

Chẳng cần phải sắm sửa vật phẩm phong thủy gì quá to tát hay đắt đỏ, chỉ vài sự thay đổi nhỏ bé trên chiếc bàn làm việc vốn quen thuộc mỗi ngày cũng đủ để "F5" tinh thần, thổi bùng sinh khí, xua tan đi sự trì trệ. Góc làm việc chính là "ngôi nhà thứ hai" nơi ta gắn bó suốt 8 tiếng mỗi ngày, chăm chút cho không gian ấy ngày đầu năm chính là cách tuyệt vời nhất để thu hút thật nhiều năng lượng tích cực, dọn đường cho những may mắn, thuận lợi và sự thăng tiến trong suốt 365 ngày bận rộn sắp tới.

Chậu cây xanh nhỏ xinh: "Lá phổi" thanh lọc uể oải, ươm mầm sinh khí

Mùa xuân vốn là mùa của chồi non lộc biếc, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, thế nên không có gì hợp lý hơn việc rước ngay một chậu cây xanh nhỏ nhắn đặt lên bàn làm việc trong ngày đầu năm mới. Một chậu kim tiền, ngọc ngân, trầu bà hay một cụm sen đá mọng nước không chỉ đóng vai trò như một "lá phổi xanh" thu nhỏ giúp thanh lọc không khí, hút bớt các bức xạ từ màn hình máy tính mà còn mang ý nghĩa phong thủy vô cùng sâu sắc.

Cây xanh đại diện cho hành Mộc, tượng trưng cho sự phát triển, vươn lên mạnh mẽ và sức sống bền bỉ. Khi rinh một chậu cây tươi tắn đến văn phòng, bạn đang gián tiếp rước thêm sinh khí vào không gian làm việc của mình. Mỗi khi mắt phải làm việc quá sức với những con số hay giấy tờ, chỉ cần nhắm mắt lại vài giây rồi hướng ánh nhìn về mảng xanh dịu mát ấy, bạn sẽ thấy sự căng thẳng tan biến đi rất nhiều.

Một cái cây khỏe mạnh, đâm chồi nảy lộc ngay trên bàn làm việc trong những ngày đầu năm chính là điềm báo tốt lành cho một năm công việc hanh thông, ý tưởng dồi dào và sự nghiệp không ngừng thăng tiến.

Lọ tinh dầu thơm hoặc sáp thơm dịu nhẹ: Đánh thức sự minh mẫn, xua tan chướng khí

Khứu giác có tác động trực tiếp và vô cùng mạnh mẽ đến cảm xúc cũng như độ minh mẫn của não bộ, nhất là khi chúng ta vừa bước ra khỏi những ngày nghỉ ngơi dài với nhịp sinh học bị xáo trộn. Văn phòng sau những ngày đóng cửa nghỉ Tết thường tích tụ cảm giác bí bách, ngột ngạt hoặc những luồng khí không còn luân chuyển tốt.

Thay vì cam chịu bầu không khí ấy, ngày khai xuân bạn hãy mang theo một lọ tinh dầu nhỏ, một hũ sáp thơm hoặc một chai xịt phòng có mùi hương thanh mát như sả chanh, cam ngọt, bạc hà hay hương thảo. Mùi hương tự nhiên bung tỏa không chỉ lập tức thanh tẩy không gian, xua tan đi sự u ám, trì trệ mà còn đánh thức các giác quan, kích thích não bộ hoạt động nhạy bén và tập trung hơn.

Trong phong thủy, một không gian làm việc có luồng khí thơm tho, sạch sẽ sẽ giúp dòng chảy năng lượng được thông suốt, từ đó những cơ hội tốt đẹp, những dự án béo bở hay đơn giản là sự hòa hợp với đồng nghiệp cũng sẽ tự nhiên mà kéo đến.

Đồ dùng màu đỏ hoặc vật phẩm bình an: "Trạm sạc" thu hút vượng khí và may mắn

Sắc đỏ luôn được xem là gam màu của sự may mắn, rực rỡ và những khởi đầu tốt đẹp mang đậm năng lượng của hành Hỏa. Bạn không nhất thiết phải mặc một chiếc áo đỏ rực từ đầu đến chân nếu không thích, mà chỉ cần tạo điểm nhấn cho góc làm việc bằng một vài vật dụng mang sắc màu này. Đó có thể là một cuốn sổ tay mới bìa đỏ để ghi chép những kế hoạch quan trọng của năm 2026, một chiếc cốc sứ màu đỏ tươi để nhâm nhi tách trà ấm mỗi sáng, hay một chiếc lót chuột màu sắc tươi sáng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thỉnh một vật phẩm mang ý nghĩa bình an, nhẹ nhàng như một chiếc vòng tay chỉ đỏ, một viên đá thanh tẩy nhỏ xinh (như thạch anh hồng, thạch anh tím) đặt cạnh màn hình máy tính. Những vật dụng nhỏ bé này đóng vai trò như một "trạm sạc" năng lượng vô hình, giúp tâm trí bạn luôn được giữ ở trạng thái cân bằng, bình an.

Khi tâm an, trí sáng, bạn sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định công việc sáng suốt, tự tin đón nhận những thử thách mới và biến mọi khó khăn thành đòn bẩy để vươn lên mạnh mẽ trong năm mới. Và đừng quên, trước khi đặt những món đồ mới mẻ này lên bàn, hãy dành ra 5 phút quét dọn lại tàn dư năm cũ, vứt đi những chiếc bút hết mực, những tờ giấy note không còn giá trị để dọn chỗ cho Thần Tài ghé thăm nhé.