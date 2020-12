Màn thể hiện tình cảm vừa yêu vừa hấp của anh trai khiến dân mạng cười sằng sặc, càng về cuối càng ghi điểm tuyệt đối

Chị em phụ nữ 10 người có lẽ phải tới 9 người thích được nhận quà từ người thương. Có thể chẳng phải món đồ giá trị gì, chỉ 1 tấm thiệp, viên kẹo hay cành hoa khô... thôi cũng đủ những con người mang tâm hồn mơ mộng đó vui cả ngày. Song, không ít cánh mày râu suy nghĩ đơn giản quá, cho rằng "quà là được" thì phải nên mới có lần mang đủ thứ không thể ngờ tặng bạn gái. Như anh chàng dưới đây là một ví dụ khiến dân tình cười sằng sặc...

Cụ thể, nữ chính đã chia sẻ lên group đông đảo thành viên về anh người yêu có 1-0-2 của mình. Cô cho biết: "Mỗi tháng yêu nhau anh ấy đều tặng mình 1 quà và đây là những gì chàng trai người Việt với tư duy người Lào tặng mình".

Bài đăng khoe người yêu của cô gái nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. (Ảnh chụp màn hình)

Quà tháng 1: Vì sắp tết nên anh tặng em mứt dừa. Ok "gút chóp" anh, cái túi hơi phèn nhưng nhà anh tự làm và anh "trôm" sang cho tôi.

Nhìn hơi phèn phèn thế này thôi chứ đây là mứt dừa handmade anh chàng tặng bạn gái. Vừa thích hợp cho dịp Tết lại vừa đảm bảo.

Quà tháng 2: Valentine người ta thường đưa nhau đến những chốn vắng người nhưng chúng mình mới yêu nên anh đưa em về nhà nhé, nhà anh đông lắm. Nói rồi anh đưa tôi đi mua hương về thắp nhân dịp đầu xuân năm mới - phải cúng bái lấy lộc cả năm an lành.



Đây đích thị là món quà đáng nể nhất mà khó ai nghĩ ra được, ngoại trừ anh chàng này. Mặc dù mục đích là để cùng thắp hương, cầu tài lộc đầu năm mới nhưng dân tình vẫn không khỏi sửng sốt.

Quà tháng 3: Ngày 8/3 là ngày phụ nữ nên anh phải làm cho em thành phụ nữ rồi anh mới tặng quà được. Khôn như anh quê tôi đầy nhưng may mà vẫn tặng quà tử tế không thì chết với chị.

Món quà tháng thứ 3 xem ra bình thường và hợp ý cô người yêu hơn rồi. Thanh niên này chơi lớn tặng bạn gái chiếc vòng padora với rất nhiều hạt charm.

Quà tháng 4: Tháng 4 là lời nói dối của anh nên anh không tặng quà, dỗi luôn.



Mặc dù gửi chuyển phát nhanh cho bạn gái phong thư, nhưng bên trong chẳng phải tiền mà là 1 tờ giấy kèm lời nhắn nhủ: "Tưởng tiền chứ gì? Không có đâu bé yêu. Bị lừa rồi!".

Quà tháng 5: Vì là tháng sinh nhật mình nên được tặng quà xịn sò hí hí.

Sau những món quà khó tưởng, cuối cùng nhân dịp sinh nhật bạn gái anh chàng này chơi lớn thật! Chuyển khoản hẳn 20 triệu kèm lời chúc ngọt ngào.

Quà tháng 6: Nguyên văn ổng nói: Tháng này có ngày quốc tế thiếu nhi đấy, em có muốn anh tặng thiếu nhi cho em không? Và đây là quà tháng 6...

Xin nói nhỏ cho những ai chưa biết, 2 lọ nho nhỏ kia chính là nước hoa vùng kín đó ạ. Anh chàng này đúng là lắm trò thật sự!

Quà tháng 7: Đợt này mới hết dịch nên được cho đi du lịch ạ.

Quà tháng 8: Tháng cô hồn, tôi muốn được cô hôn.

Sau một thời gian hơi... tư duy khác người thì anh chàng này đã biến hóa thành "người yêu quốc dân" thật sự rồi. Tháng cô hồn đã tặng bạn gái loạt son highen đắt đỏ còn biết chơi chữ để nhắn nhủ cực ngọt: "Tháng cô hồn, tôi muốn được cô hôn".

Quà tháng 9: Tặng quà này để học giỏi hơn chứ đừng học dốt nữa, anh mất mặt lắm. Quà tặng nhân dịp khai giảng ạ hi hi.

Một món quà thật sự xịn sò khiến ai cũng xuýt xoa.

Quà tháng 10: Tháng này có 2 món quà bự luôn. Một cái như hình, một cái là 2 đứa cùng góp tiền ủng hộ miền Trung nè.

Một chiếc Apple watch thì cũng sương sương chắc cũng gần chục củ.

Quà tháng 11: Black Friday nên được anh dẫn đi mua bao nhiêu đồ đẹp hé hé.

Một chàng trai có vẻ tâm lý, không chỉ đưa bạn gái đi mua sắm quần áo, giày dép mà cả dầu ăn, bánh ngọt cũng không thiếu.

Quà tháng 12: Để kết thúc năm 2020 thật ngọt ngào thì ổng tặng... xịt hôn. Nghe lạ ha, trước khi hôn nhau mà xịt cái này là lúc hôn sẽ thơm thơm vị trái cây cuốn lắm luôn, giá cũng rất oki nữa. Ổng nói cuối năm hôn nhau nhiều thật nhiều để sang năm yêu nhau nhiều hơn. Best gift luôn hi hi.

Đây là lọ xịt hôn nha mọi người.

Bài đăng này ngay sau khi đăng được ít giờ đã thu hút tới 20k lượt yêu thích. Đương nhiên, dân tình không khỏi la ó vì ban đầu nhìn mứt dừa, nhìn hương cứ tưởng sẽ được nghe chuyện cười, ai ngờ là ăn "cẩu lương" từ bạn trai nhà người ta. Quả thật, càng về sau thanh niên này lại càng tâm lý và chiều chuộng bạn gái khiến ai cũng chỉ biết khen ngợi "a mây zing, gút chóp anh".

Cách thể hiện tình cảm với bạn gái một cách hào phóng và tâm lý của anh chàng trong bài đăng trên vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội.