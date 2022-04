Màn lột xác gây chấn động ngành thẩm mỹ của cô gái Nam Định: Trẻ ra hẳn 10 tuổi sau 2 lần đại phẫu, 4 năm sau cuộc sống có nhiều "tin vui"

Còn nhớ vào năm 2018, khắp cõi mạng chấn động vì "màn lột xác" ngoạn mục của cô gái trẻ người Nam Định - Phan Thị May. Trước phẫu thuật, May sở hữu gương mặt hốc hác, hàm hô, gò má cao, làn da đen sạm trông già dặn hơn so với lứa tuổi rất nhiều.

Thế nhưng sau khi can thiệp thẩm mỹ, ngoại hình của nữ 9x người Nam Định giống như trở thành một người khác. Cô được giới chuyên gia đánh giá là ca phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt thành công nhất tại Việt Nam. Thậm chí, ngoại hình của May còn được cộng đồng mạng nhận xét là giống với nhiều nữ sao Hàn, hay là trẻ hóa ra 10 tuổi.

Giờ đây khi có cuộc sống hạnh phúc và tương lai rạng rỡ, May vẫn không khỏi xúc động khi nghĩ về quá khứ buồn tủi.

Từng không xin được việc chỉ vì ngoại hình quá... xấu

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả tại miền quê tỉnh Nam Định, bố mất sớm vì ung thư, anh trai mất sau đó không lâu vì bệnh tật. May sớm nhận ra trọng trách nặng nề của mình trong việc gánh vác gia đình, chăm sóc mẹ.

Ngoại hình trước và sau khi PTTM của cô gái trẻ Phan Thị May.

Dù không có ngoại hình hoàn hảo, xong May luôn được nhận xét là cô gái cần mẫn, chăm chỉ, cố gắng lao động. Tuy nhiên May kể, khi đi xin việc, 5 lần 7 lượt cô đều bị từ chối thẳng thừng chỉ vì... "xấu".

Những tháng bế tắc của cuộc đời, May sống trong cảm xúc buồn chán, tồi tệ. Và rồi cơ may tới với cô, một lần theo dõi trên facebook cô nhìn thấy quảng cáo về chương trình "Hành trình lột xác" với giải thưởng là được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Lúc đó, May nghĩ “Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô và cho cô cơ hội hiếm có này”. Vì vậy, May không cần suy nghĩ nhiều, đăng kí và gửi hồ sơ ngay về chương trình.

Năm đó, 9x Nam Định may mắn được bệnh viện lựa chọn hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Ngày nhận tin, May dường như vỡ oà bởi cô biết trước mắt mình sẽ là những cuộc đại phẫu rất lớn nhưng biết đâu đây lại là cơ hội để cô thay đổi cuộc đời.

Sau quá trình thăm khám tổng quát, các bác sĩ nhận định trường hợp của Phan May là một ca đại phẫu phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao với nhiều khuyết điểm như: Gò má cao, sát xương đồng thời thái dương cũng bị lõm; Sống mũi thấp, cánh mũi bè; Mí mắt không cân xứng, không rõ mí; Hàm hô, cằm ngắn và lẹm.

Sau nhiều giờ hội chẩn, các bác sĩ quyết định chia nhỏ ca phẫu thuật của May thành 2 đợt với 6 dịch vụ PTTM phức tạp. May đã thực hiện: hạ gò má, chỉnh hàm hô, trượt cằm, bấm mí, nâng mũi và cấy mỡ nano fat.

May kể, sau khi trải qua hơn 10 tiếng phẫu thuật, can thiệp trực tiếp gương mặt nên những ngày đầu gương mặt cô đau nhức và sưng bầm nhiều. Tuy nhiên với khát vọng mạnh mẽ được thay đổi ngoại hình để có cuộc sống tốt hơn. May vẫn cố gắng chịu đựng và vượt qua tất cả.

Trong quá trình hậu phẫu, May được các điều dưỡng viên của bệnh viện chăm sóc rất cẩn trọng, theo dõi nghiêm ngặt 24/7 nên sức khỏe và vết thẩm mỹ đã nhanh chóng hồi phục.

Sau 3 ngày, khuôn mặt của May đã hết sưng nề, đường nét trên gương mặt đã bắt đầu rõ hơn, cô có thể tự chăm sóc bản thân.

30 ngày sau, vết thương đã lành và dần hồi phục. Nghị lực của cô đã được đền đáp xứng đáng với khuôn mặt chuẩn Vline Hàn Quốc, đôi mắt biết cười.

"Lúc ấy, mọi sự đau đớn đều bỏ qua, thay vào đó là sự hạnh phúc, tôi cảm thấy vô cùng xứng đáng", May kể lại.

4 năm sau phẫu thuật, cuộc sống có nhiều "tin vui"

4 năm sau chương trình "Hành trình lột xác", Phan Thị May không chỉ xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn mà còn tự tin hơn xưa rất nhiều.

Trên trang mạng xã hội facebook, 9x Nam Định thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình bên bạn bè, đồng nghiệp, khoe những bức ảnh đi du lịch, tiệc tùng, thể hiện tài năng hát hò, nhảy múa... Khác hẳn với hình ảnh ủ rũ, tự ti trước đây.

Hình ảnh xinh đẹp, vui vẻ hiện tại của Phan Thị May.

Phan Thị May cho biết hiện tại khuôn mặt của cô ngày càng tự nhiên và ổn định hơn trước đây. Cô không cảm thấy đau nhức hay có biến chứng gì.

May chia sẻ, sau 4 năm tham gia Hành trình lột xác, cuộc sống của cô có rất nhiều cơ hội mới. Giờ đây cô đang làm việc ở vị trí chuyên viên tư vấn làm đẹp tại bệnh viện thẩm mỹ, công việc ổn định, thu nhập tốt, lại đúng chuyên ngành yêu thích nên May rất đam mê. Ngoài công việc tại bệnh viện, May còn kiếm thêm một khoản "kha khá" từ công việc mẫu ảnh, quay quảng cáo... để lo cho mẹ và giúp cuộc sống của hai mẹ con đầy đủ hơn.

Phan May đang là chuyên viên tư vấn làm đẹp tại bệnh viện thẩm mỹ.

Ngoại hình mới cũng giúp May có nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với những người bạn khác giới, giúp cuộc sống của cô gái trẻ nhiều màu sắc và niềm vui.

Nói về cuộc sống hiện tại, Phan May không ngần ngại bày tỏ: "Mình hạnh phúc vì được là phiên bản tốt nhất của bản thân, mình vô cùng hạnh phúc với những gì đang có".

Trong tương lai, Phan Thị May dự định sẽ phấn đấu nhiều hơn trong công việc, dùng trải nghiệm thực tế của mình để có thể đưa ra cho khách hàng những lời tư vấn chính xác, phù hợp nhất. Đồng thời, cô cũng mong muốn bản thân sẽ luôn sống tích cực và là một người tốt. Hy vọng trong tương lai sẽ có 1 gia đình nhỏ thật hạnh phúc.

Cùng chúc Phan Thị May sẽ luôn xinh đẹp, tự tin và thành công trong tương lai phía trước!

