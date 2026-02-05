Thảo Đây (Lê Thảo, SN 2002) là gương mặt quen thuộc với nhiều người. Cô được biết đến là trợ lý thân cận của streamer ViruSs, độ phủ sóng rộng hơn qua những lần quay clip cùng nhau. Ngoài công việc trợ lý, Thảo Đây cũng lấn sân sang lĩnh vực sáng tạo nội, KOC quảng bá sản phẩm và gắn link affiliate.

Đến hiện tại, kênh TikTok của Thảo Đây sở hữu hơn 156k người theo dõi. Các đoạn clip của cô chủ yếu chia sẻ về chủ đề ẩm thực, review những sản phẩm yêu thích hay chia sẻ về cuộc sống thường ngày.

Gần đây, cô khiến người bất ngờ khi diện mạo hoàn toàn “lột xác”. Thảo Đây của hiện tại ngày càng thăng hạng nhan sắc, gương mặt lẫn vóc dáng đều trông thu hút hơn. Cô nàng cũng luôn thể hiện năng lượng vui vẻ, yêu đời, tích cực trên MXH.

Thảo Đây công khai quá trình âng mũi và nâng cấp vòng 1 để trở nên tự tin hơn.

Nhan sắc hiện tại của cô nàng khiến dân tình bất ngờ

Cô không ngần ngại công khai hành trình nâng mũi, nâng cấp vòng 1 của mình

Bản thân Thảo Đây cũng cho hay cô rất hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình. Cuộc sống cũng có một số thay đổi vì cảm thấy có thể thoải mái diện đồ mình thích, không còn mặc cảm về những điều chưa hoàn hảo. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người thân, bạn bè xung quanh lẫn cả các followers.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Công nhận bạn này làm mũi xong ‘lột xác’ luôn”. - “Lâu không xem vô tình thấy hiện lên bất ngờ visual quá. Dáng mũi này hợp nha nhìn mặt sáng hơn nhiều”. - “Ui mình lướt vài giây mà không nhận ra, gương mặt giờ nhìn hài hoà, cuốn hút hơn”. - “Đẹp nha, gì chứ visual này bén thật, phải công nhận”. - “Khác quá, đáng đồng tiền ghê, nhìn thăng hạng hơn mấy phần”.

Gương mặt trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Thảo Đây

Trước đó, kênh TikTok của Thảo Đây được nhiều người biết đến do là trợ lý của streamer ViruSs, cùng với đó là nhiều video quay lại hành trình thưởng thức và đánh giá các món ăn, quán xá từ bình dân vỉa hè cho đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Trong những video review, cô không chỉ đơn thuần giới thiệu món ăn mà còn chia sẻ cảm nhận một cách chi tiết, từ hương vị, cách phục vụ đến không gian quán. Chính điều này đã giúp cô thu hút được một lượng lớn người theo dõi, biến Thảo Đây thành một trong những gương mặt được cộng đồng mạng quan tâm trong mảng food review. Các video của cô luôn nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cư dân mạng, với hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem.

Thảo Đây bày tỏ sự tự tin với visual hiện tại