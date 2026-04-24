"Rõ ràng ăn không nhiều nhưng cân nặng vẫn cứ âm thầm tăng lên?" - đây là nỗi lòng chung của rất nhiều phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên. Đặc biệt là giai đoạn quanh mãn kinh, khi nồng độ estrogen sụt giảm, quá trình trao đổi chất cơ bản chậm lại, cộng với việc mất cơ bắp khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là vùng eo và bụng, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn nhiều so với thời trẻ.

Tuy nhiên, bà Setsuko Takada, một phụ nữ Nhật Bản, đã dùng chính trải nghiệm của mình để phá vỡ rào cản này. Ở tuổi 57, bà đã giảm thành công 11kg bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống, và hiện tại ở tuổi 61, bà vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn mà không hề bị tăng cân trở lại.

Bà thú nhận rằng, những việc bà từng làm "vì mục tiêu giảm cân" trước đây thực chất chính là lý do khiến bà không thể gầy nổi.

Nhìn vào những bức ảnh so sánh, trạng thái sau khi giảm cân, rõ ràng là bà Setsuko Takada tràn đầy năng lượng, thần sắc và thể thái đều trẻ trung hơn hẳn so với độ tuổi 50 của mình. Bà nhớ lại khoảng thời gian sau 50 tuổi, cân nặng bắt đầu tăng dần, bà từng thử phương pháp "nhịn ăn" để giảm cân, nhưng kết quả không như ý, ngược lại còn khiến cơ thể dễ tích mỡ hơn, tạo thành một vòng lẩn quẩn.

Sau đó, bà tiếp cận khái niệm "ăn uống cân bằng" và bắt đầu điều chỉnh cách ăn thay vì chỉ mù quáng hạn chế. Sự thay đổi này giúp bà giảm 11kg trong vòng một năm và duy trì suốt 5 năm sau đó. Bà đã đúc kết ra những thói quen giảm cân sai lầm mà mình đã từ bỏ để đổi lấy chiếc chìa khóa thành công:

1. Không còn bài trừ hoàn toàn chất béo: Chất béo tốt hỗ trợ trao đổi chất

Trước đây, bà cho rằng giảm cân là phải tránh xa dầu mỡ. Nhưng về lâu dài, việc thiếu chất béo khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại và dễ bị lạnh tay chân. Sau đó, bà chuyển sang tiêu thụ một lượng vừa phải các loại chất béo chất lượng cao để cơ thể có đủ năng lượng hoạt động và duy trì mức chuyển hóa bình thường.

2. Không từ chối tinh bột: Ăn ổn định để không thèm ăn quá mức

"Tinh bột gây béo" là hiểu lầm của rất nhiều người. Setsuko Takada từng thử hoàn toàn không ăn cơm trắng, kết quả là bà nhanh đói hơn và không kiềm lòng được mà ăn vặt liên tục. Hiện tại, bà duy trì lượng tinh bột vừa phải trong cả ba bữa để giữ đường huyết ổn định, từ đó giảm tỷ lệ ăn uống vô độ.

3. Bỏ thói quen ăn đồ ngọt vào bữa sáng: Tránh đường huyết trồi sụt thất thường

Bà từng có thói quen ăn bánh pancake, bánh ngọt vào bữa sáng vì nghĩ rằng ăn buổi sáng sẽ ít áp lực hơn. Nhưng thực tế, điều này khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và nhanh đói. Hiện nay, bà chuyển sang thực đơn sáng kết hợp "Tinh bột + Protein + Rau xanh" để duy trì năng lượng ổn định suốt buổi sáng.

4. Từ bỏ thói quen ăn mặn, đậm vị: Tìm lại cảm giác nhẹ nhàng cho cơ thể

Ăn mặn trong thời gian dài sẽ làm vị giác bị tê liệt, khiến bạn khó nhận ra tín hiệu "đã no". Từ khi chuyển sang chế độ ăn thanh đạm, giảm bớt gia vị mặn và dầu mỡ, bà dễ dàng nhận thấy tín hiệu no của cơ thể hơn, từ đó tự nhiên giảm lượng thức ăn nạp vào.

5. Không còn "cuồng ăn rau": Quan trọng là sự cân bằng tỷ lệ

Trước đây bà cho rằng "rau xanh = sức khỏe", ăn càng nhiều càng tốt nên đã nạp một lượng lớn salad rau sống. Kết quả là bà thường xuyên bị đầy hơi và khiến dạ dày bị giãn ra. Hiện tại, bà điều chỉnh sang mức "tiêu thụ cân bằng", kết hợp rau với protein và tinh bột thay vì quá tải một loại thực phẩm duy nhất.

Tổng kết: Bí quyết thực sự giúp bà Setsuko Takada thành công không phải là ăn kiêng cực đoan, mà là "ngừng hạn chế quá mức, trở lại với sự cân bằng và quy luật". Khi cơ thể nhận được nguồn dinh dưỡng ổn định và nhịp sống điều độ, quá trình trao đổi chất sẽ tự khắc phục hồi, và cân nặng sẽ tự nhiên giảm xuống!

Nguồn ảnh: IG @setsuko.diet