Màn kết hợp giữa Tóc Tiên và tlinh: "Trùng màu" nên thành ra nhạt nhẽo?

Tối 19/2, Tóc Tiên tung MV thứ 3 cho các ca khúc thuộc album Cong - ca khúc Like This Like That hợp tác cùng giọng ca Gen Z tlinh. Đây được coi như cách Tóc Tiên thử nghiệm, "trẻ hoá" bản thân khi kết hợp cùng tlinh - nghệ sĩ tiêu biểu của thế hệ mới Vpop.

Like This Like That - Tóc Tiên ft. tlinh

Like This Like That là một sáng tác của bộ đôi trẻ Kim Chi Sun - CHARLES. cùng giai điệu được biến hoá bởi Touliver. Bản phối được đánh giá là "rất Tóc Tiên". Thế nhưng, dù có đội ngũ sản xuất hàng đầu thì ca khúc vẫn gây nên ý kiến trái chiều khi nỗ lực "trẻ hoá" này của Tóc Tiên vẫn chưa thể thuyết phục toàn bộ khán giả.

Nhân vật chính trong MV là CHARLES - Kim Chi Sun, tác giả ca khúc

Tóc Tiên trong tạo hình trẻ trung, độc đáo

tlinh cá tính

Hai nữ ca sĩ không hề kém cạnh "độ chịu chơi" khi sát bên nhau

Ngoài những lời khen dành cho bản phối bắt tai, verse hát cuốn hút của tlinh là điểm nhấn thì một số ý kiến cho rằng tlinh và Tóc Tiên chưa thực sự hợp nhau. Sự từng trải trong giọng hát của Tóc Tiên đang chưa ăn khớp với một bài hát đáng lẽ mang tinh thần "Gen Z" như Like This Like That.

Thậm chí, có nhận xét còn cho rằng Tóc Tiên đã làm mất đi "chất riêng" của tlinh trong lần hợp tác này. Cả Tóc Tiên và tlinh đều là nghệ sĩ nữ có cá tính và độc lập, nhưng khi đặt cạnh nhau thì sự "cùng dấu" này lại trở nên mờ nhạt. Tóc Tiên phần nào đã khiến màu sắc riêng của tlinh chưa thực sự toả sáng, thiếu tính đột phá. 9 người 10 ý, nhưng bài hát của Tóc Tiên vẫn là một nỗ lực đáng khen khi cô không ngần ngại thử sức nhiều thể loại, kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ và liên tục làm mới bản thân.

Màn kết hợp giữa tlinh và Tóc Tiên có thực sự hiệu quả?

MV Like This Like That tưởng chừng như bùng nổ thì lại chưa tạo được hiệu ứng MXH như kì vọng. Khác với những sản phẩm trước của Tóc Tiên, dân tình không mấy quan tâm chú ý đến màn hợp tác giữa cô và tlinh. Like This Like That đã được phát hành trong album trước đó. MV là yếu tố hâm nóng ca khúc, nhưng thiếu tính mới khiến lượt thảo luận về bài hát trở nên thấp. Sau gần 1 ngày phát hành, MV chỉ thu về 153 nghìn lượt xem, một con số khá "hẩm hiu" của Tóc Tiên.

Phản ứng netizen:

- Giai điệu khá thú vị nhưng cảm giác không được chú ý lắm.

- Đâu là Tóc Tiên đâu là tlinh không biết được luôn. Cứ nhàn nhạt.

- Ngoài phần tlinh nghe cuốn thì mình không thích giọng Tóc Tiên trong bài này.

- Tóc Tiên và tlinh tưởng mới nhưng lại cũ. Hai người này có vibe giống nhau nên bài hát không đủ sức bật sẽ rất nhạt.

- MV chill chill nhưng không ấn tượng bằng 2 lần trước.

- Bài này hay, mình đã thích từ trong album.