CL (2NE1) nhảy cực sung, tái hiện hit 'I am the best' ở countdown phố đi bộ cùng Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh

Đêm 31/12, CL (2NE1) đã khuấy động không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), đếm ngược đón năm mới 2023 cùng khán giả Việt.

Xuất hiện ở đêm nhạc countdown đặc biệt này, "Chị Đại" đến từ Hàn Quốc khiến khán giả phấn khích vì nhảy cực sung.

CL vừa xuất hiện là hàng ngàn khán giả có mặt tại sự kiện đã hò hét vang vọng. Fire là ca khúc được CL gửi đến đầu tiên cho khán giả, lập tức đẩy bầu không khí như được "đốt cháy" với loạt vũ điệu bắt mắt.

CL của nhóm 2NE1 xuất hiện với tạo hình cực ngầu trong đêm nhạc countdown ở phố đi bộ. Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ trình diễn loạt bài hát gắn liền với tên tuổi của mình lẫn nhóm 2NE1. Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, CL tiếp tục trình diễn các ca khúc như Spicy, Hwa, The baddest female, Can't nobody, Star. Dù phải hát và nhún nhảy liên tục nhưng CL vẫn giữ được độ sung trong từng tiết mục. Trước khi cùng dàn nghệ sĩ Việt đếm ngược chúc mừng năm mới, CL đã thổi bùng không khí đêm nhạc với ca khúc được yêu thích I am the best.

Chia sẻ về lý do đến Việt Nam lần này, trong buổi gặp gỡ truyền thông, CL cho biết: "Tôi thực sự rất trân trọng người hâm mộ của mình, đó chính là lý do tôi luôn tìm mọi cơ hội để có thể gặp mặt các bạn, cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi đến Việt Nam".

CL bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước và con người Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình

Đón năm 2023 ở Việt Nam, CL bày tỏ rằng cô muốn đánh dấu bước khởi đầu năm mới tại những bờ biển nổi tiếng của nơi đây.

Ngoài CL, Tóc Tiên cũng là ca sĩ thu hút nhiều sự chú ý. Tóc Tiên diện trang phục tông xanh bắt mắt, trình diễn loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi. Bài hát vừa ra mắt 906090 của cô cũng được thể hiện ở đêm nhạc đặc biệt này.

Tóc Tiên cũng là ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý trong đêm qua. Ảnh: Chụp màn hình

Hoàng Thùy Linh thổi bùng đêm diễn với loạt ca khúc làm nên tên tuổi của mình. Ảnh: Chụp màn hình

Hoàng Thùy Linh cùng vũ đoàn cũng không quên thổi thêm lửa cho đêm countdown với loạt ca khúc mang âm hưởng dân gian như Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo, Gieo quẻ, See tình.

Quang Bảo là MC của chương trình. Ảnh: Chụp màn hình

Hà Anh Tuấn. Ảnh: Chụp màn hình

Hà Anh Tuấn nhận nhiều lời khen vì có màn hát live đẳng cấp. Nam ca sĩ mở đầu cho phần trình diễn của mình bằng ca khúc Người tình mùa đông. Sau đó, Hà Anh Tuấn tiến đến khu vực sát với sân khấu để giao lưu cùng khán giả. Nam ca sĩ được khán giả ủng hộ, hò reo hết mình trong suốt quá trình biểu diễn.