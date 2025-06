Màn hát live trị giá gần 80 tỷ đồng bóc trần sự nguỵ biện của dàn sao Trung tại show âm nhạc cực hot

Show âm nhạc Singer - Ca Sĩ do Đài Truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) tổ chức đã chính thức đạt vị trí No1 trên Hot Search với phần trình diễn của thiên tài âm nhạc nước Mỹ - Charlie Puth. Trong tập 3 phát sóng ngày 30/5, Charlie Puth xuất hiện với hai siêu hit toàn cầu một thời See You Again và Attention. Không cần sân khấu quá hoành tráng, không cần vũ công hay phối diễn đình đám, siêu sao “chân mày gãy” (nickname fan Trung gọi Charlie Puth) chỉ với một chiếc piano và giọng hát ngọt ngào, ấm áp của mình để khiến toàn bộ khách mời và khán giả vỡ òa cảm xúc.

Charlie Puth trình diễn See You Again trên sóng đài Hồ Nam

Phong cách biểu diễn của anh đơn giản mà sang trọng, đẳng cấp

Chỉ với chiếc piano và giọng hát. Charlie Puth chinh phục khán giả xứ Trung

Phong cách biểu diễn cảm xúc, đơn giản mà sang trọng của Charlie thật sự gây ấn tượng, khi những tập phát sóng trước đó của chương trình, nhiều ca sĩ Trung cho rằng dàn âm thanh của Ca Sĩ không tốt, khiến cho phong độ của họ bị ảnh hưởng. Song, Charlie Puth đã chứng minh tất cả chỉ là ngụy biện bằng giọng hát mộc của mình. Ban đầu, một số khán giả đặt nghi vấn Charlie Puth sử dụng kỹ thuật thu sẵn, tuy nhiên các nốt vỡ khi nam ca sĩ lên giọng và ngân nga tại đoạn kết bài hát đã chứng minh sự “real” của giọng hát chuẩn.



Nam ca sĩ cũng chia sẻ dự định thực hiện một album mang cảm hứng Trung Hoa trong thời gian tới

Trên Weibo cá nhân, Charlie Puth cập nhật đơn giản về phần trình diễn của mình “Thật tuyệt vì được gặp lại các bạn một lần nữa”, liên kết với lyric và tên bài hát See You Again, khiến cơn sốt hâm mộ chàng ca sĩ của cộng đồng mạng Trung Quốc càng thêm nhiệt, đặc biệt là ca khúc See You Again từng được các thế hệ học sinh cấp 3 tại Trung xem là “thánh ca mùa chia tay”.

Bài chia sẻ của anh nhận được sự yêu thích của Cnet

Kết thúc tập 3, Charlie Puth đã giành chiến thắng trước nữ ca sĩ Thiện Y Thuần. Kết quả này đã được dự đoán trước do phần biểu diễn áp đảo của Charlie Puth so với đàn em. Các mạng xã hội Trung như Xiaohongshu, Weibo đều xuất hiện các tin đồn về việc Đài Truyền hình Hồ Nam đã chi ngân sách “khủng” để có được cái gật đầu tham gia của siêu sao nước Mỹ. Con số dự đoán dao động ở nhiều mức, song giả thuyết được lan truyền nhiều là mức chi phí mời “chân mày gãy” phải lên đến 3 triệu USD ~ 78 tỷ VNĐ. Năm 2024, ca sĩ khách mời US-SK đầu tiên xuất hiện tại Ca Sĩ là Alam Lambert cũng được đồn đoán đã “đòi” mức thù lao lên đến 27 tỷ VNĐ. Nhưng đây chỉ là thông tin hành lang cư dân mạng xứ Trung truyền tai nhau, không có căn cứ xác thực.