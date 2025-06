Sau cơn sốt mang tên Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Park Bo Gum đã lập tức tái xuất với Good Boy, phim mới của đài JTBC. Ngay tập 1, cái tên Park Bo Gum đã chứng minh được sức hút của mình khi giúp phim ghi nhận rating ấn tượng, 4,8% trên toàn quốc, thời điểm cao nhất còn lên tới 7,3%.

Năm diễn viên chính của Good Boy

Ở tập đầu tiên vừa phát sóng, Good Boy đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi mở ra câu chuyện thú vị xoay quanh những cựu vận động viên từng là niềm tự hào quốc gia trong các bộ môn như boxing, bắn súng, đấu kiếm, vật và ném đĩa. Họ giờ đây khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, gia nhập lực lượng đặc biệt theo diện tuyển chọn đặc cách. Với nhiệt huyết và trái tim hướng về công lý, những người trẻ này đã tạo nên màn mở đầu mãn nhãn.

Điểm nhấn trong tập 1 chính là phân cảnh hành động kết thúc đầy phấn khích. Năm nhân vật chính, được ví như “Good-vengers”, đã phát huy tối đa sở trường của mình để đối đầu với cái ác.

Ji Han Na (Kim So Hyun) cầm súng không chút do dự khi bóp cò; Kim Jong Hyun (Lee Sang Yi) trình diễn kỹ thuật baton gợi nhớ đến môn đấu kiếm; Go Man Sik (Heo Sung Tae) tung đòn vật điêu luyện; Shin Jae Hong (Tae Won Seok) phô diễn sức mạnh siêu phàm khi ném nắp cống như ném đĩa; trong khi Yoon Dong Joo (Park Bo Gum) liều mình xông vào hang ổ tổ chức tội phạm. Tất cả tạo nên một trường đoạn nghẹt thở, giàu cảm xúc, khiến khán giả không thể rời mắt. Trước đó, họ từng sống trong những ngày tháng tăm tối khi ngọn đuốc Thế vận hội lụi tàn nhưng nhiệt huyết chưa bao giờ tắt và hiện họ lại tụ họp dưới danh nghĩa tổ đặc nhiệm mở ra câu chuyện thú vị trong tương lai.

Các nhân vật chính có màn ra mắt ấn tượng trong tập 1

Sau tập 1, khán giả thực sự choáng ngợp trước sự lột xác của tất cả các diễn viên, đặc biệt là "trai ngoan" Park Bo Gum. Vẫn có những phân cảnh thể hiện sự ngây ngô, đáng yêu sở trường nhưng chỉ trong 1 tập phim, Park Bo Gum đã có màn biến hóa quá khôn lường. Những phân cảnh hành động, khi anh vung nắm đấm về phía đối thủ thực sự khiến khán giả choáng ngợp. Từ nhan sắc cho đến thần thái, biểu cảm đều hoàn toàn không còn là "trai ngoan quốc dân", "người chồng làng chài" ngày nào trong mắt khán giả.

Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc...

Là một Park Bo Gum gây sốc chưa từng thấy

Park Bo Gum là cái tên vốn đã quá quen thuộc trong mắt khán giả thông qua những bộ phim tình cảm, nhẹ nhàng hoặc bi lụy. Nét đẹp hiền lành, đáng yêu khiến anh liên tục được chọn vào vai các nam chính si tình với nụ cười tỏa nắng làm các cô gái si mê. Tuy nổi tiếng, là "con cưng" của khán giả Hàn nhưng không thể phủ nhận việc ngoại hình đã trở thành rào cản trong hành trình làm nghề, lột xác của anh. Chính bởi vậy, sự trở lại ở Good Boy với một vai diễn gai góc, mạnh mẽ và có nhiều phân cảnh hành động hơn khiến khán giả vô cùng thích thú và mong chờ vào màn bứt phá xứng tầm của nam diễn viên.

Nguồn ảnh: JTBC