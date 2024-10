Vụ việc nam ca sĩ Liam Payne - cựu thành viên One Direction tử vong do rơi từ ban công khách sạn ở Argentina đang là tâm điểm dư luận hôm nay. Ngay khi thông tin được truyền thông công bố, nhiều ngôi sao US - UK đã bày tỏ cảm xúc bàng hoàng, tiếc thương về sự ra đi đột ngột của Liam Payne.

Charlie Puth là một trong những nghệ sĩ liên tục đăng story về Liam. Anh viết trên Instagram: "Tôi đang bị sốc ngay lúc này. Liam luôn rất tốt với tôi. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ lớn đầu tiên mà tôi được làm việc cùng. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã ra đi...". Sau đó, nam ca sĩ còn liên tục đăng lại hình ảnh, video kỷ niệm của mình với Liam.

Charlie Puth sốc khi nghe tin Liam Payne đã "ra đi"

Zedd - cộng sự của Payne trong ca khúc "Get Low" đã thương tiếc nam ca sĩ trên X. "RIP Liam… Tôi không thể tin đây là sự thật… thực sự đau lòng", anh viết.

Paris Hilton cũng bày tỏ sự đau buồn về cái chết của bạn mình trên X: "Thật đau buồn khi nghe tin @LiamPayne qua đời. Gửi tình yêu thương và lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của anh ấy. RIP bạn của tôi".

Ngoài ra, nhiều ngôi sao khác như Juicy J, Ty Dolla $ign, Flavor Flav, E.L. James (tác giả bộ sách "50 sắc thái"), Mabel, MC Piers Morgan... cũng chia buồn về sự việc của Liam Payne thông qua bài đăng trên X.

Nhiều nghệ sĩ chia buồn trên X

Đáng chú ý, khán giả hiện đang tràn vào Instagram cá nhân của các cựu thành viên One Direction. Tuy nhiên, tất cả hiện đều chưa có động thái mới nào liên quan đến vụ việc của Liam.