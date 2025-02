Màn comeout chấn động showbiz 3 năm trước của Vũ Cát Tường: Hóa ra là cả một kế hoạch dành cho "Bí đỏ"!

"Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật", câu nói ấy dường như đúng với Vũ Cát Tường hơn ai hết. Không ồn ào, không phô trương, nhưng từng bước đi của Vũ Cát Tường trên hành trình công khai tình yêu đến ngày chính thức thành đôi đã khiến nhiều người có thêm chiêm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu.

Come out (công khai cho mọi người biết về xu hướng tính dục - PV) luôn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của bất kỳ ai thuộc cộng đồng LGBTQ+. Khi một người nghệ sĩ đứng trước lựa chọn come out, đó không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn là câu chuyện về gia đình, sự nghiệp, công chúng, và quan trọng nhất: người họ yêu. Thay vì một lần nói ra mọi thứ vội vã, Vũ Cát Tường đã chọn một lộ trình chậm rãi, cẩn trọng và đầy yêu thương. Đó không chỉ là cách Vũ Cát Tường khẳng định bản thân mà còn là một điều tử tế dành cho người bạn đời của mình.

Vũ Cát Tường công khai xu hướng tính dục 3 năm trước, hành trình 5 năm đầy sự tử tế

Hành trình từ "Tôi đồng tính" đến "Em là gia đình của anh" của Vũ Cát Tường và Bí đỏ

Hồi tháng 7/2022, Vũ Cát Tường khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi quyết định nói rõ xu hướng tính dục của bản thân trong chuỗi series mang tên 90 ngày trước 30 tuổi. Cột mốc tuổi 30 luôn có ý nghĩa quan trọng, và Vũ Cát Tường chọn giai đoạn này để nói ra những điều bản thân đang suy nghĩ, là một quyết định mang đầy sự trưởng thành và chính chắn.

Cụ thể, khi đó, Vũ Cát Tường nói: "Mình không có nhu cầu giải thích về bản thân. Nhưng vì sau cột mốc 30, nhiều người sẽ thắc mắc bao giờ lấy chồng, bao giờ lập gia đình. Mình nghĩ mình nên nói "I'm gay" (Tôi đồng tính). Mọi người nên hỏi bao giờ Tường lấy vợ, thay vì lấy chồng. Câu chuyện mình là ai, yêu trai hay gái, Tường không giấu nhưng cũng chưa một lần nói rõ vì Tường có quá nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, Tường nhận ra là trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm".

Thời điểm đó, việc Vũ Cát Tường thừa nhận là người đồng tính đã mở ra một cuộc tranh luận dữ dội, với hàng loạt lời ủng hộ, tấn công. Đây cũng là một diễn biến mà ai cũng dễ dàng đoán ra được khi một nghệ sĩ quyết định chia sẻ câu chuyện cá nhân. Khi đó, Vũ Cát Tường chỉ đơn giản nói ra sự thật về câu chuyện bản thân một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy kiêu hãnh. Sự tinh tế thể hiện trong giai đoạn này chính là Tường không vội vã nhắc đến ai khác, chỉ nói về chính mình, tự mình đối mặt với mọi chuyện. Vũ Cát Tường không khoe bất kì một hình ảnh bạn gái, không một cái tên cụ thể nào vì hơn ai hết, với một người đã hoạt động showbiz nhiều năm, Vũ Cát Tường hiểu rằng khi bước ra ánh sáng, điều quan trọng nhất là bản thân mình đã sẵn sàng, chứ không phải để ai khác chịu áp lực. Đến thời điểm hiện tại, netizen mới biết thời điểm come out, Vũ Cát Tường đã có tình yêu, họ bên nhau được 2 năm.

Vũ Cát Tường khao khát nắm tay một cô gái vào lễ đường

Và rồi, từng chút một, khi khán giả đã có thời gian quen với hình ảnh một Vũ Cát Tường có khao khát nắm tay một cô gái bước vào lễ đường để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc thì hình ảnh nhân vật "Bí đỏ" dần dần xuất hiện. Bởi lẽ, tình yêu, suy cho cùng, không phải là điều cần giấu giếm. Nó không chỉ là cảm xúc giữa hai con người, mà còn là sự công nhận, sự trân trọng dành cho nhau giữa thế gian rộng lớn. Cách "Bí đỏ" xuất hiện trong hành trình của Vũ Cát Tường thật sự rất nhẹ nhàng, đặc biệt, truyền cảm hứng về câu chuyện 2 mảnh ghép này sinh ra dành cho nhau.

1 năm sau khi come out, Vũ Cát Tường quyết định đưa người ấy vào thế giới của mình, một cách không công khai, nhưng cũng không giấu giếm. Cô ấy xuất hiện trong MV Có Người, Từng Là, đứng sau những ca khúc mà Tường viết, đồng hành cùng Tường trong các buổi diễn, chuyến du lịch. Cô ấy dần dần hiện diện, như một người luôn ở đó, ngay bên cạnh, chăm sóc từng chút một, dịu dàng và kiên nhẫn với Vũ Cát Tường. Trong mắt công chúng, "Bí đỏ" dù chưa thật sự xác nhận chắc chắn về danh tính, nhưng là một cô gái tinh tế, ân cần đến mức có thể hì hục suốt nhiều ngày để nghiên cứu công thức món chay vì Vũ Cát Tường thích, có thể luôn nói những lời động viên tích cực cho Tường sau khi cả hai hoàn thành 1 chuyến leo núi mệt nhọc.

Vào tháng 3/2023, lần đầu xuất hiện trong vlog Vũ Cát Tường, "Bí đỏ" chỉ ngồi quay lưng nhưng gây ấn tượng vì giọng nói nhẹ nhàng và tình cảm. Khi Vũ Cát Tường đang bàn về chủ đề sống theo những gì mình thích, "Bí đỏ" nhẹ nhàng nói: "Để quyết tâm đi theo bản thân mình đã là điều rất dũng cảm rồi. Với người khác thì em không biết, nhưng với anh, em hiểu là những gì anh làm thường anh sẽ dành thời gian phân tích, chiêm nghiệm rất nhiều, chứ không phải là kiểu bồng bột, theo kiểu 'anh nghĩ là anh phải làm, còn ai nói anh mặc kệ'. Nên em nghĩ anh không việc gì phải hoang mang cả vì anh đang làm đúng vai trò của mình rồi mà". Vũ Cát Tường đáp lại: "Cảm ơn em. Em luôn hiểu anh".

"Bí đỏ" xuất hiện trong hành trình của Vũ Cát Tường như một người bạn đồng hành, cả cuộc sống và nghệ thuật

Vũ Cát Tường có nhiều thay đổi tích cực sau khi ở bên "Bí đỏ"

"Không có chữ nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu"

Và rồi đến một ngày, khi thời điểm chín muồi, khi mọi thứ đã đủ vững vàng, Vũ Cát Tường quyết định đăng ảnh và công khai "Bí đỏ" một cách chân thành nhất. Người ta nói khi bạn yêu ai đó, bạn không giấu họ đi, bạn để họ đứng cạnh bạn, dưới ánh sáng mặt trời. Trước thềm lễ thành đôi, Vũ Cát Tường chính thức cho vũ công Thu Trang - Bí Đỏ bằng một bức tâm thưu đầy cảm xúc. Không còn là những lần bị "tóm dính" bí mật hay được giới thiệu là "vũ công Thu Trang" trên sân khấu, lần này, cô gái này xuất hiện với một danh phận rõ ràng - "cô dâu của đời anh" - "người con gái anh thương".

Trong bức thư này, Vũ Cát Tường chia sẻ về những gì họ đã cùng nhau trải qua, về lý do Tường chọn người ấy làm vợ. Tường hiểu rằng, nếu cứ giữ im lặng, nếu chỉ bước vào lễ đường mà không một lời giải thích, người Tường yêu sẽ phải đối diện với bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời bàn tán. Nhưng nếu Tường là người cất tiếng nói trước, mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Rằng đây không phải một cuộc hôn nhân bí ẩn, không phải điều gì đó cần che giấu, mà là một tình yêu chân thành, xứng đáng được tôn trọng và chúc phúc. Đó không còn là một nghệ sĩ đang bảo vệ hình ảnh, mà là một người đang bảo vệ tình yêu của đời mình.

Lời lẽ Vũ Cát Tường dành cho "Bí đỏ" cũng tràn ngập sự trân trọng và tôn trọng. Vũ Cát Tường viết cho "Bí đỏ": "Từ ngày yêu em, anh đời hơn, vui hơn, anh sống nhiều hơn là chạy, thong dong hơn trên hành trình vạn dặm của mình. Ai đó đã từng nói: 'Trưởng thành chỉ nở hoa khi người đó được nuôi dưỡng trong tình yêu vô điều kiện'. Và em đã dành cho anh một tình yêu như thế. Với anh - một đứa trẻ không có gia đình đủ đầy từ bé, đây là một sự bù đắp lớn lao. 5 năm trôi qua, em vẫn một lòng yêu anh, chưa từng bị cuốn theo bất kỳ điều gì làm em đánh mất chính mình.Sự dịu dàng và sâu sắc, thấu đáo và kín kẽ không phô trương, những đức tính này em có không phải vì em được cuộc đời đối xử tử tế ngay từ đầu, mà vì em đã trải qua rất nhiều thăng trầm từ khi còn nhỏ cho đến lớn, nên sớm nhận ra điều gì là quý giá đáng giữ gìn, một người hiểu chuyện đến thế, biết cho đi đến thế, em đã làm anh hoàn toàn bị thuyết phục. Và có nằm mơ anh cũng không ngờ đến một ngày, cô bé sinh ra tại xứ sở Bạch Dương xa xôi, 30 năm sau đang chuẩn bị bước vào Lễ Thành Đôi với anh tại Việt Nam. Em đã dũng cảm nắm lấy vận mệnh của mình, và anh cũng thế".

Nụ cười hạnh phúc của Vũ Cát Tường khi bên cạnh "Bí đỏ" khiến ai nhìn cũng vui lây

Nếu nhìn lại cả hành trình này, có thể thấy rằng không có điều gì là ngẫu nhiên. Mỗi bước đi của Vũ Cát Tường đều mang tính toán kỹ lưỡng, không vội vã nhưng cũng không chậm trễ, không phô trương nhưng cũng không mờ nhạt. Tất cả đều là một kế hoạch hoàn hảo để khi ngày tình yêu được gọi tên, nó không chỉ nhận được sự đón nhận mà còn xứng đáng với sự trân trọng.

Come out, với Tường, không phải chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là bước đi đầu tiên của một hành trình lớn hơn: hành trình công khai tình yêu theo cách trọn vẹn nhất. Nếu năm 2022 khi ấy, Tường công khai bạn gái ngay sau khi come out, điều đó có thể dẫn đến sự soi mói không đáng có. Nhưng nếu cứ mãi im lặng, người Tường yêu sẽ mãi là "người phụ nữ đứng trong bóng tối". Tường chọn một "lộ trình" an toàn, kỹ lưỡng và đầy chân thành, không chỉ bảo vệ mình, mà còn bảo vệ người con gái Tường yêu bằng tất cả sự chu đáo, dịu dàng và trách nhiệm của mình.

Hành trình 5 năm qua đích thị là "kế hoạch "đầy tử tế - điều Vũ Cát Tường dành cho vợ mình, trước khi chính thức gọi cô ấy hai chữ "bạn đời". Đúng như Tường "chốt lại" trong tâm thư gửi "Bí đỏ": "Không có chữ nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu. Cảm ơn em vì tất cả".

"Bí đỏ" được Vũ Cát Tường cầu hôn - hành động thể hiện sự tôn trọng, mọi cô gái đều xứng đáng được hạnh phúc như thế

Lễ thành đôi của cả hai cũng được tổ chức chỉn chu, ấm cúng