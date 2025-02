Loạt sao Việt bị trộm cướp ở nước ngoài: Trước Thanh Thanh Huyền, Bảo Thy và diva Mỹ Linh gặp chuyện kinh khủng không kém

Cuối năm 2019, Hương Tràm gặp sự cố bị trộm móc túi lấy hết tiền và giấy tờ tùy thân khi trên đường đến New York. "Đến bao giờ những kẻ móc túi mới lãng quên mình nhỉ. New York mộng mơ, ngó lơ mất cái bóp. Giải ngố kiểu không xu dính túi vậy", nữ ca sĩ than thở. Không chỉ mất tiền, cô còn bị lấy luôn giấy tờ tùy thân.