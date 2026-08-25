Màn cameo đắt giá nhất phim Việt hiện tại: Chỉ vài phút mà bóp nghẹt trái tim khán giả, diễn đỉnh hát hay đến rụng rời

Đường đua điện ảnh Việt dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang chứng kiến sự đột phá của một cái tên độc chiếm phòng vé: Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Huỳnh Lập đã nhanh chóng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau thời gian ngắn ra rạp. Không chỉ thu hút khán giả bằng nội dung hài, chính kịch, linh dị cùng sự tham gia đầy ấn tượng của dàn diễn viên ấn tượng như Cody Nam Võ, NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Puka,... bộ phim còn giấu một "secret" khiến người xem phải nổi da gà khi xuất hiện. Đó chính là màn cameo vô cùng đắt giá của Gin Tuấn Kiệt trong một vai trò vô cùng đặc biệt.

Ảnh: Box Office

Được ê-kíp giữ bí mật thông tin cho đến tận ngày phim chính thức công chiếu, vai diễn của Gin Tuấn Kiệt đã thực sự làm bùng nổ cảm xúc tại rạp. Trong phim, anh đảm nhận nhân vật ông Thời lúc trẻ (phiên bản thời trẻ của NSƯT Cao Minh). Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, chỉ khoảng 5- 7 phút, những thước phim có mặt Gin Tuấn Kiệt lại mang sức nặng tâm lý mạnh mẽ. Anh đã khắc họa thành công hình ảnh một người lính trẻ kiên cường, phải trải qua những năm tháng bom đạn gian truân, chứng kiến sự khốc liệt của chiến trường và nỗi đau mất đi những người đồng đội kề vai sát cánh.

Ảnh: NSX

Ánh mắt chất chứa nỗi đau nhưng vẫn ngời sáng lý tưởng, cùng những phân cảnh nội tâm giằng xé của anh khi nhìn thấy đồng dội yêu quý phải bỏ mạng đã chạm đến góc sâu nhất trong trái tim người xem. Ngay cả khi nam diễn viên cười rạng rỡ của một chàng thiếu niên chưa biết ngày mai sẽ ra sao, người xem cũng thấy nặng lòng vì nụ cười quá vô tư, tràn đầy hi vọng. Từng giây, từng phút anh xuất hiện trên màn ảnh đều khiến khán giả tại rạp như bị bóp nghẹt trái tim.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Phân cảnh nhân vật của Gin Tuấn Kiệt ôm đàn ca hát giữa núi rừng chiến khu, giữ vững tinh thần lạc quan giữa lằn ranh sinh tử đã được lồng ghép với màn song ca đầy thổn thức cùng NSƯT Cao Minh qua ca khúc mang tên Thời Thanh Xuân có lẽ là một trong những phần hay nhất phim. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc rung động và hình ảnh nghẹn lòng khiến người xem không cầm được nước mắt. Ngay sau các suất chiếu, trên khắp các diễn đàn phim ảnh, số đông khán giả đều đồng loạt khẳng định rằng dù chỉ là một vai diễn cameo ngắn ngủi, đây chắc chắn là một vai diễn đắt giá nhất nhì trong sự nghiệp điện ảnh của Gin Tuấn Kiệt.

Một số bình luận của netizen:

- Ôi thấy Gin Tuấn Kiệt xuất hiện là mình nổi da gà rồi, diễn hay và quá ám ảnh

- Vai diễn ấn tượng nhất của Gin Tuấn Kiệt đây mà, Huỳnh Lập chọn cast quá hợp

- Ảnh xuất hiện giây nào là mình khóc giây đó, diễn hợp vai thật sự

- Diễn hay mà hát cũnh hay nữa

- Gin Tuấn Kiệt vai này quá cảm xúc, không còn từ gì để khen nữa ấy

Ảnh: NSX

Sinh năm 1994, Gin Tuấn Kiệt (tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt) vô vốn là một gương mặt đã quá quen thuộc và sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo tại showbiz Việt. Anh từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với tư cách là một ca sĩ sở hữu hàng loạt bản ballad ngọt ngào như Không Thể Yêu Ai Được Nữa, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên,...

Ảnh: FBNV

Sở hữu visual "mỹ nam" vạn người mê với gương mặt điển trai, sáng sân khấu, anh nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật thứ bảy và gặt hái được những thành công rực rỡ. Khán giả từng yêu mến anh qua vai diễn học sinh ngổ ngáo Đức Mẫn trong sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 (phiên bản Việt), hay vai Hoàng Tú trong bộ phim truyền hình Sui Gia Hay Xui Gia đã giúp anh đoạt giải thưởng "Nam diễn viên được yêu thích nhất".

Ảnh: NSX

Hiện tại, ở tuổi 32, Gin Tuấn Kiệt đang có một cuộc sống viênmãn bên bà xã Puka và vẫn không ngừng thăng hoa trong sự nghiệp. Bước đi táo bạo với hình ảnh người lính gai góc trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lần này chính là minh chứng đập tan định kiến "bình hoa di động", khẳng định sự trưởng thành vượt bậc và đa tài của chàng nghệ sĩ 9X.

Ảnh: FBNV

Nguồn: NSX

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