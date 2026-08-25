Hé lộ giây phút cuối đời của nữ diễn viên nổi tiếng SN 1989 tử vong trong căn hộ Airbnb

Nữ diễn viên Hayden Panettiere được xác nhận đã qua đời, hưởng dương 37 tuổi vào ngày 17/8 (giờ Việt Nam). Sự ra đi đột ngột của cô khiến người thân, đồng nghiệp và công chúng vô cùng đau buồn tiếc thương. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không phát hiện dấu hiệu chấn thương, bị sát hại hay hành vi phạm tội nào có thể liên quan đến cái chết của cô. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi đột ngột của Hayden Panettiere vẫn chưa được cảnh sát công bố.

Gần 10 ngày sau khi Hayden Panettiere ra đi, Lesley Vogel - mẹ cố nghệ sĩ cho biết - bà đã gây áp lực buộc lực lượng cảnh sát Nam Carolina (Mỹ) phải điều tra sâu hơn về cái chết đột ngột của con gái mình. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, bà Lesley Vogel cũng hé lộ giây phút cuối đời của Hayden Panettiere. Theo mẹ ruột, Hayden Panettiere đã ở với bạn trai cũ Brian Hickerson trong căn hộ đi thuê Airbnb vào ngày cô qua đời. Anh trai của Brian Hickerson là người phát hiện ra Hayden Panettiere bất tỉnh, gọi cấp cứu và thực hiện CPR (sơ cứu hà hơi thổi ngạt và ấn ngực) cho nữ diễn viên. Các nhân viên y tế cho biết Hayden Panettiere có thể đã bị ngưng tim trong lúc ngủ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Brian Hickerson dù nằm ngủ trưa cạnh 1 người đang hấp hối vẫn không nhận ra sự bất thường của Hayden Panettiere. Đội ngũ y tế cho biết người bị ngưng tim đột ngột không nằm yên mà sẽ phát ra tiếng động trước khi mất.

Mẹ Hayden Panettiere cho biết các nhân viên y tế kết luận con gái bà đã bị ngưng tim đột ngột. Ảnh: Shutterstock.

Do đó, bà Lesley Vogel không tin con gái bị đột tử mà chẳng ai hay biết. Bà đồng thời cũng nghi vấn anh em nhà Hickerson nói dối để tránh phải chịu trách nhiệm về sự ra đi của Hayden Panettiere. Theo mẹ cố nghệ sĩ, Brian Hickerson đã khai với cảnh sát rằng anh rời khỏi nhà để ra ngoài chạy việc vặt vào lúc 10h30 sáng, trong khi nữ diễn viên đang trang điểm. Lúc quay lại, anh đã lập tức đi ngủ và không tương tác thêm gì với Panettiere. Đến lúc Zach Hickerson - anh trai Brian Hickerson - đến căn hộ chơi thì mới phát hiện Panettiere đã bất tỉnh.

Mẹ cố nghệ sĩ nghi vấn bạn trai cũ của con gái và anh trai đang che giấu sự thật về cái chết của Hayden Panettiere. Ảnh: SplashNews.

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai Claire Bennet trong Heroes. Nhân vật mà Hayden thủ diễn là một nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự hồi phục thần kỳ, gần như không thể bị tiêu diệt. Sau thành công của Heroes, Hayden tiếp tục ghi dấu ấn với vai Juliette Barnes trong Nashville. Hayden Panettiere vào vai nữ ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, giúp cô có cơ hội thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát trên màn ảnh. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong A Bug’s Life hay Remember the Titans.

Từ đầu năm nay, nữ diễn viên đã phải chịu đựng những cơn đau lưng nghiêm trọng đến mức không thể cử động chân và khó đi lại cũng như xuất hiện tình trạng nói lắp, nói líu. Trước khi qua đời, Hayden Panettiere từng công khai nói về nhiều vấn đề cá nhân mà cô phải đối mặt trong nhiều năm, bao gồm trầm cảm sau sinh, lạm dụng chất kích thích, nghiện rượu và những tổn thương tâm lý.

Hayden Panettiere từng là sao nhí hàng đầu Hollywood. Ảnh: New York Times.

Nguồn: Page Six