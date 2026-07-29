Puka có tin vui?

Tháng 3/2026, Puka và Gin Tuấn Kiệt công khai hình ảnh trong tiệc thôi nôi của con gái đầu lòng. Đó cũng là lần đầu tiên cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc rõ mặt ái nữ với công chúng. Sau hơn một năm chào đón thành viên mới, Puka mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường với vòng hai có phần nhô rõ. Nhiều cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai lần hai và chuẩn bị báo tin vui.

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Puka diện trang phục ôm sát. Ở một số góc chụp nghiêng, vòng hai của nữ diễn viên lớn rõ, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Bên dưới bài đăng, không ít khán giả để lại bình luận chúc mừng và đặt câu hỏi liệu gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt sắp có thêm thành viên mới.

Hình ảnh Puka với vòng 2 lớn rõ được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Cư dân mạng liền nghi vấn Puka và Gin Tuấn Kiệt chuẩn bị chào đón con thứ 2. Ảnh: MXH

Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023 sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Kể từ khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc và trở thành một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến của Vbiz. Sau khi đón con đầu lòng, Puka dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện, trong khi Gin Tuấn Kiệt vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, Puka cũng từng khiến cư dân mạng thích thú khi đăng tải đoạn video cùng ông xã tham gia trò chơi dự đoán những điều sẽ xảy ra trong năm 2026. Điều đáng chú ý là cả hai bất ngờ nhận được kết quả: "Gia đình có thêm một em bé". Trước dự đoán này, Puka bật cười và hài hước đáp: "Mới mà, có bị gấp quá không, không kịp, gấp quá". Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt cũng cười thích thú rồi quay sang trêu vợ: "Anh không biết gì hết nhé".

Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Ảnh: FBNV Sau khi đón con đầu lòng, Puka dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện, trong khi Gin Tuấn Kiệt vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp trong một gia đình có điều kiện. Nữ diễn viên từng chia sẻ tuổi thơ của mình khá êm đềm, luôn được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng như một "công chúa".

Thế nhưng, khi Puka lên TP.HCM theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và bắt đầu theo đuổi nghệ thuật, gia đình bất ngờ gặp biến cố làm ăn, rơi vào cảnh phá sản. Trong khi người thân trở về quê để ổn định cuộc sống, Puka quyết định ở lại TP.HCM, vừa học vừa làm nhiều công việc để trang trải chi phí và theo đuổi ước mơ diễn xuất.

Sau nhiều năm nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, Puka dần khẳng định được chỗ đứng trong làng giải trí nhờ lối diễn xuất duyên dáng, khả năng hoạt náo và hình ảnh gần gũi. Không chỉ có sự nghiệp ổn định, nữ diễn viên còn xây dựng cuộc sống sung túc và viên mãn bên gia đình nhỏ.