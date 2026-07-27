Mới đây, Gin Tuấn Kiệt chia sẻ trên trang cá nhân loạt khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau ra ngoài dạo chơi, tận hưởng nắng đẹp. Không cầu kỳ hay sang trọng, cả ba chọn trang phục năng động, thoải mái, đúng chất một gia đình trẻ tranh thủ dành thời gian bên nhau.

Nguồn: Gin Tuấn Kiệt

Dĩ nhiên, nhân vật "chiếm sóng" nhất vẫn là cô con gái Anya. Mới hơn 1 tuổi nhưng cô bé đã cực kỳ dạn dĩ trước ống kính. Từ ánh mắt tò mò, nụ cười tươi đến những màn tạo dáng vô tư đều khiến người xem thích thú. Không ít cư dân mạng nhận xét Anya càng lớn càng xinh xắn, sở hữu đôi má bánh bao đáng yêu cùng đôi mắt to tròn trong veo.

Để con gái thêm nổi bật, Gin Tuấn Kiệt và Puka cũng chuẩn bị cho bé loạt phụ kiện xinh xắn như chiếc mũ tai bèo màu hồng, kính râm cùng tông, khăn bandana len móc hoa... Dù chỉ là những món đồ nhỏ nhưng khi kết hợp với biểu cảm tự nhiên của Anya lại tạo nên những bức ảnh khiến dân mạng "lụi tim".

Nguồn: Gin Tuấn Kiệt

Dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen liên tục xuất hiện: "Cưng quá trời!", "Nhìn bé muốn xin vía sinh con gái", "Đúng là bản sao nhí của ba Gin", "Mỗi lần thấy Anya là tự nhiên thấy vui"... Có người còn hài hước nói rằng vào trang của Gin Tuấn Kiệt giờ chỉ để ngắm "idol nhí" Anya chứ không còn để ý đến bố mẹ nữa.

Anya được nhiều khán giả yêu mến bởi vẻ bụ bẫm, hoạt bát và rất thoải mái mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Từ khi vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka quyết định công khai diện mạo con gái vào dịp thôi nôi, cô bé nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ được quan tâm của showbiz Việt. Nhiều người nhận xét Anya thừa hưởng gương mặt và nhiều đường nét từ bố Gin Tuấn Kiệt, trong khi tính cách tinh nghịch lại rất giống mẹ.

Gin Tuấn Kiệt và Puka tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023 sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Đến năm 2025, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng nhưng lựa chọn giữ kín hình ảnh của bé trong gần một năm. Mãi đến dịp sinh nhật đầu tiên của Anya, cả hai mới chính thức giới thiệu "tiểu công chúa" với khán giả và nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Nguồn: Gin Tuấn Kiệt

Từ khi lên chức bố mẹ, cuộc sống của Gin Tuấn Kiệt và Puka cũng có nhiều thay đổi. Thay vì thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch hay công việc, trang cá nhân của cả hai ngày càng xuất hiện nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường cùng con gái. Những buổi đi dạo, đưa con đi chơi, chơi đùa trong nhà hay những biểu cảm đáng yêu của Anya đều nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Có lẽ chính sự giản dị ấy lại khiến khán giả thêm yêu mến gia đình nhỏ của Gin Tuấn Kiệt và Puka. Không cần những khoảnh khắc quá cầu kỳ, chỉ một buổi dạo chơi bình thường cùng cô con gái bụ bẫm, đáng yêu cũng đủ mang đến năng lượng tích cực cho người hâm mộ và khiến mạng xã hội có thêm một phen "tan chảy" vì bé Anya.