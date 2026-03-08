Giữa thời điểm màn ảnh Hàn tràn ngập những câu chuyện giật gân, u tối hoặc đầy drama, Still Shining xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng. Bộ phim mang đến một câu chuyện tình đầu nhẹ nhàng, nơi những khoảnh khắc bình dị của tuổi trẻ được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh trong trẻo và đầy cảm xúc.

Chỉ sau 2 tập đầu, tác phẩm nhanh chóng gây chú ý khi leo lên vị trí top 1 bảng xếp hạng drama được tìm kiếm nhiều nhất Naver cũng như top 10 của Netflix tại 20 quốc gia (dữ liệu từ FlixPatrol), cho thấy sức hút không nhỏ của câu chuyện ngôn tình thanh xuân này.

Trung tâm của bộ phim là hai nhân vật Yeon Tae Seo (Park Jin Young) - một tài xế tàu điện ngầm có góc nhìn khá sắc sảo, sống thực tế và Mo Eun Ah (Kim Min Ju) - một cựu nhân viên khách sạn sống có mục tiêu và luôn nỗ lực tiến về phía trước. Cuộc sống bình lặng của Tae Seo bỗng gợn sóng khi anh tái ngộ mối tình đầu từ năm 19 tuổi chính là Eun Ah, từ đó đánh thức những ký ức và cảm xúc từng ngủ yên trong lòng hai người.

Một trong những điểm khiến Still Shining gây ấn tượng là phần hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ. Từ màu sắc, ánh sáng cho đến bối cảnh đều mang lại cảm giác rất điện ảnh. Những lớp học hay chuyến tàu ngập nắng, con đường phủ đầy cây xanh, cơn mưa mùa hè hay những khoảnh khắc yên tĩnh giữa hai nhân vật đều được quay với góc máy tinh tế.

Màu phim mang sắc ấm áp pha chút hoài niệm, tạo nên bầu không khí rất đặc trưng của những câu chuyện thanh xuân. Chính vì vậy, ngay cả khi câu chuyện diễn ra đơn giản, bộ phim vẫn khiến người xem thấy dễ chịu và cuốn hút.

Song, điểm khiến khán giả rung động nhất nằm ở chemistry giữa hai diễn viên chính. Tae Seo là người khá trầm lặng và khép kín, Eun Ah lại mang năng lượng tươi sáng. Sự đối lập này tạo nên một sự cân bằng trong mối quan hệ của họ.

Hai nhân vật đứng cạnh nhau đã tạo cảm giác rất hợp. Những tương tác nhỏ như cùng đi học, che ô dưới mưa, lặng im bên nhau đều khiến câu chuyện tình đầu hiện lên đầy cảm xúc. Nhờ diễn xuất tự nhiên và tinh tế của Park Jin Young và Kim Min Ju khá tự nhiên, có những phân đoạn khoảng lặng giữa các nhân vật đôi khi còn nói lên nhiều điều hơn cả lời thoại.

Bên dưới lớp vỏ ngọt ngào của một bộ phim ngôn tình thanh xuân, Still Shining vẫn khéo léo đưa vào những câu chuyện đời thường của tuổi trẻ. Tae Seo mang trong mình những tổn thương sau tai nạn khiến cha mẹ qua đời, phải gánh trách nhiệm chăm sóc em trai. Trong khi đó, Eun Ah cũng có những áp lực riêng khi gia đình gặp nhiều biến cố. Cả hai đều đang cố gắng trưởng thành giữa những khó khăn của cuộc sống. Vì vậy, mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là tình yêu đầu đời. Hai người dần trở thành nơi để đối phương tìm thấy sự an ủi và đồng cảm.

"2 tập đầu thực sự rất hay, ngọt ngào và mang đến cảm giác hoài niệm", "Họ trông thật dễ thương khi ở bên nhau, mình đã bắt đầu ủng hộ cặp đôi này rồi", "Phản ứng hóa học giữa Park Jinyoung và Kim Minju rất nhẹ nhàng và tự nhiên, giống như hai người đang dần dần tìm lại nhau", "Tôi vừa xem hai tập đầu, phim này thực sự rất hay nếu bạn thích thể loại đời thường. Hơn nữa, đạo diễn của phim này từng chỉ đạo Our Beloved Summer nên tôi kỳ vọng rất cao", "Tương tác đỉnh điên", một vài khán giả bình luận.

Nguồn: Mydramalist