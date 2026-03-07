10 triệu người mê mệt phim Hàn hay đến từng giây: Nam chính diễn đỉnh của đỉnh, lập kỷ lục 12 năm chưa từng xuất hiện

Sau một năm 2025 khá trầm lắng khi phòng vé thiếu vắng những “bom tấn thực sự", điện ảnh Hàn Quốc bước sang 2026 với tín hiệu phục hồi rõ rệt. Và cái tên đang khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lúc này chính là The King's Warden - bộ phim cổ trang bất ngờ tạo nên cơn sốt phòng vé khi chạm mốc 10 triệu lượt xem chỉ sau 31 ngày ra rạp. Thành tích này không chỉ đưa bộ phim trở thành tác phẩm Hàn Quốc thứ 25 trong lịch sử cán mốc 10 triệu vé mà còn biến nó thành một trong những hiện tượng hiếm hoi của dòng phim cổ trang tại xứ kim chi.

Phim cổ trang hiếm hoi làm nên kỳ tích phòng vé

Lấy bối cảnh triều đại Joseon năm 1457, The King's Warden kể về câu chuyện bi kịch của vua Danjong, vị vua thứ 6 của Joseon, do Park Ji Hoon thủ vai. Danjong lên ngôi từ khi còn rất nhỏ nhưng nhanh chóng trở thành nạn nhân của cuộc đấu quyền lực. Bị chính người chú phản bội, phế truất và lưu đày đến Cheongnyeongpo, cuộc đời của vị vua trẻ bước sang chương bi kịch. Tại nơi lưu đày, ông gặp trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hae Jin), người tự nguyện biến ngôi làng hẻo lánh thành nơi giam lỏng nhà vua để cứu tương lai dân làng. Mối quan hệ giữa cựu quân vương và một dân thường mở ra câu chuyện về lòng trung thành, sự bảo hộ thầm lặng và những con người nhỏ bé bị cuốn vào biến động lịch sử.

Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Yoo Ji Tae, Jeon Mi Do, Lee Jun Hyuk và Ahn Jae Hong, giúp bộ phim vừa có chiều sâu diễn xuất vừa giữ được sức hút thương mại.

Với The King's Warden, thành tích 10 triệu vé không chỉ là con số phòng vé ấn tượng mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với dòng phim cổ trang Hàn Quốc. Bởi tính đến hiện tại, trong lịch sử điện ảnh xứ kim chi chỉ có 4 phim cổ trang từng vượt mốc 10 triệu lượt xem. Trước The King's Warden, ba cái tên làm được điều này là The King And The Clown, Masquerade và The Admiral: Roaring Currents.

Điều đáng nói là từ sau The Admiral: Roaring Currents năm 2014 đến nay, suốt 12 năm liền không có thêm một phim cổ trang nào chạm được cột mốc 10 triệu vé. Chính vì vậy, sự bùng nổ của The King's Warden được xem như một cột mốc mới, đánh dấu màn tái xuất của dòng phim lịch sử tại phòng vé Hàn.

Nam chính diễn “đỉnh của đỉnh”, nhập tâm đến mức chỉ còn da bọc xương

Thành công của phim không thể tách rời màn thể hiện gây kinh ngạc của Park Ji Hoon. Từng được biết đến với hình ảnh idol, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi xây dựng hình tượng vua Danjong bằng lối diễn cực kỳ tiết chế. Nhân vật gần như ít lời thoại, chuyển động tối giản, cảm xúc được dồn vào ánh mắt, hơi thở và những khoảng lặng. Chính sự kìm nén này khiến Danjong hiện lên vừa mong manh, cô độc, vừa vẫn giữ được phẩm giá của một vị quân vương bị phế truất.

Để vào vai, Park Ji Hoon đã giảm tới 15kg, giữ ngoại hình gầy gò đến mức da bọc xương. Trong thời gian quay phim, anh gần như chỉ ăn một lát táo mỗi ngày và hạn chế uống nước để giọng nói trở nên khô, yếu và mệt mỏi, đúng với trạng thái của một vị vua bị lưu đày và tuyệt vọng.

Nam diễn viên chia sẻ anh muốn khán giả không chỉ nhìn thấy một người “gầy”, mà phải cảm nhận được sự kiệt quệ và đáng thương của một con người bị tước bỏ tất cả.

Điểm đặc biệt của The King's Warden là không lạm dụng những cảnh cao trào liên tục mà tập trung vào cảm xúc nhân vật. Nhờ vậy, khi cảm xúc thực sự bùng nổ - đặc biệt là những phân đoạn Danjong đối diện với cái chết - hiệu ứng lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Những cảnh khóc của Park Ji Hoon được khán giả đánh giá là khiến người xem “nghẹn lại”, trở thành điểm nhấn giúp bộ phim lan tỏa mạnh mẽ.

Sự kết hợp ăn ý giữa Park Ji Hoon và các diễn viên kỳ cựu như Yoo Hae Jin cũng giúp mạch cảm xúc của phim trở nên trọn vẹn. Không chỉ duy trì sức hút tại phòng vé, bộ phim còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của Park Ji Hoon, một diễn viên đã bước qua hình ảnh idol để đứng vững bằng nội lực diễn xuất.

Park Ji Hoon đã có màn hóa thân thành vua Danjong một cách ngoạn mục

Trong bối cảnh điện ảnh Hàn đang tìm lại sức nóng sau giai đoạn trầm lắng, The King's Warden xuất hiện như một cú hích đáng giá. Một câu chuyện lịch sử bi kịch, lối kể chuyện tinh tế cùng màn hóa thân xuất thần của Park Ji Hoon đã tạo nên bộ phim khiến 10 triệu khán giả mê mệt và có lẽ con số này vẫn chưa dừng lại.

Nguồn: Allkpop