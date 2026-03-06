Lâu rồi phim Hàn mới có cảnh 18+ cháy cỡ này: Cặp chính đẹp đôi chưa từng thấy, xem một lần mê luôn

Trên đường đua phim Hàn tháng 3, Climax do Ju Ji Hoon và Ha Ji Won thủ vai chính là một trong những cái tên được mọt phim hóng chờ nhất. Sự kết hợp của hai ngôi sao top đầu vốn đã đủ khiến khán giả tò mò, nhưng một phân đoạn hôn táo bạo trong teaser mới lại càng khiến bộ phim bùng nổ trước giờ lên sóng. Vừa gợi cảm, vừa thân mật, đôi chính lại quá đẹp, chẳng trách nhiều người quắn quéo, đứng ngồi không yên.

Trong đoạn teaser, hai nhân vật chính xuất hiện trong một không gian kín như nhà tắm với ánh sáng mờ và bầu không khí mờ ám. Ju Ji Hoon mang nét mặt phờ phạc, mệt mỏi nhưng điềm tĩnh, còn Ha Ji Won không giấu vẻ muộn phiền, bối rối. Khi khoảng cách dần thu hẹp, nhân vật của Ju Ji Hoon bất ngờ kéo Ha Ji Won lại gần và trao nụ hôn đầy mãnh liệt.

Không hổ danh là những diễn viên U55, "cảnh người lớn" này diễn ra đầy cảm xúc với sự tiếp xúc cơ thể gần gũi khiến người xem không khỏi ngượng chín mặt. Bên cạnh phản ứng hóa học ngọt lịm, visual của 2 diễn viên top đầu cũng được dân tình khen là mãn nhãn. Ju Ji Hoon mang vẻ nam tính, sắc lạnh, trong khi Ha Ji Won toát lên nét quyến rũ, trưởng thành nhưng mong manh. Ở cạnh nhau, cả hai tạo nên một khung hình căng thẳng đầy cảm xúc, ai không biết cứ ngỡ là phim giả tình thật.

Song, ở mặt khác, biểu cảm của Ha Ji Won ở gần cuối phân cảnh cũng gây thắc mắc. Tưởng như đắm chìm trong không khí lãng mạn nhưng lúc này, cô lại mang một nét mặt đầy suy tư, lơ đãng. Chi tiết này càng khiến khán giả thêm tò mò về diễn biến trong bộ phim Climax cũng như về mối tình của cặp đôi này.

Climax hứa hẹn sẽ tạo cơn sốt trong thời gian tới

Về nội dung, Climax khai thác thế giới đầy toan tính phía sau ánh hào quang của chính trị và ngành giải trí Hàn Quốc. Ở trung tâm câu chuyện là công tố viên Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon), người sẵn sàng bước vào một mạng lưới quyền lực ngầm để tìm đường leo lên vị trí cao nhất. Trên hành trình đó, anh liên tục bị kéo vào mối quan hệ phức tạp với Sang So Ah (Ha Ji Won) - người vừa gắn bó về mặt cảm xúc, vừa trở thành đối thủ trong cuộc đấu lợi ích khốc liệt. Khi tình cảm, tham vọng và những toan tính chính trị đan xen, Climax dần hé lộ một bức tranh sinh tồn căng thẳng, nơi mọi nhân vật đều bị cuốn vào cuộc chơi quyền lực mà không ai có thể đứng ngoài.

Bộ phim sẽ lên sóng vào ngày 10/3 tới đây.

Theo Naver

Lam Phương