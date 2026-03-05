Trong làn sóng phim cổ trang Hàn Quốc những năm gần đây, không thiếu các dự án được đầu tư lớn về bối cảnh, phục trang hay dàn diễn viên đình đám. Thế nhưng nếu nói đến một tác phẩm thực sự để lại dấu ấn sâu đậm, khiến khán giả nhắc lại suốt nhiều năm và vẫn không ngừng mong chờ phần tiếp theo, cái tên thường xuyên được gọi lên đầu tiên vẫn là Người Tình Ánh Trăng (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo).

Ra mắt năm 2016, bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như IU, Lee Joon Gi, Kang Ha Neul, Nam Joo Hyuk, Baekhyun… Không chỉ gây chú ý nhờ quy mô hoành tráng, phim còn nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ câu chuyện tình yêu bi kịch giữa nữ chính xuyên không và vị hoàng tử mang số phận cô độc.

Câu chuyện xuyên không đầy bi kịch giữa thời đại Goryeo

Lấy bối cảnh thời Goryeo Dynasty, phim kể về cô gái thời hiện đại Go Ha Jin (IU), sau một tai nạn bất ngờ đã xuyên không về quá khứ và sống dưới thân phận Hae Soo, một tiểu thư quý tộc trong hoàng cung. Bị cuốn vào thế giới hoàn toàn xa lạ, Hae Soo nhanh chóng nhận ra cuộc sống trong cung đình không hề bình yên như vẻ ngoài. Cô vô tình bước vào vòng xoáy quyền lực giữa các hoàng tử - những người vừa mang khí chất quý tộc, vừa ẩn chứa tham vọng và những mưu tính chính trị phức tạp.

Trong số đó, Wang Wook (Kang Ha Neul) là người đầu tiên mang lại cảm giác an toàn cho Hae Soo. Với tính cách điềm đạm, nhạy cảm và mang tâm hồn thi sĩ, Wang Wook khiến cô dần rung động.

Thế nhưng, người thực sự gắn liền với số phận của Hae Soo lại là Wang So - Tứ hoàng tử do Lee Joon Gi thủ vai. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn mà mọi người thường gán cho mình, Wang So thực chất là một con người mang nhiều tổn thương sâu sắc. Lớn lên trong sự ghẻ lạnh và nghi kỵ, anh luôn phải che giấu khuôn mặt sau chiếc mặt nạ và sống trong cô độc. Sự xuất hiện của Hae Soo đã trở thành ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời Wang So. Nhưng chính mối quan hệ này cũng kéo cả hai vào chuỗi bi kịch khi cuộc tranh giành ngai vàng ngày càng khốc liệt.

Từ một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng ban đầu, bộ phim dần chuyển sang tông màu u ám khi cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử ngày càng khốc liệt. Tình yêu, tình bạn và cả lòng tin đều bị thử thách, đẩy các nhân vật vào những lựa chọn đau đớn.

Chuyện tình vừa đẹp vừa đau khiến khán giả day dứt nhiều năm

Một trong những lý do khiến Người Tình Ánh Trăng trở thành bộ phim được nhắc lại nhiều năm sau khi kết thúc chính là chuyện tình đầy bi kịch giữa Hae Soo và Wang So. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ sự dè chừng và hiểu lầm. Nhưng theo thời gian, họ dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau giữa một cung đình đầy rẫy âm mưu.

Wang So dù luôn bị coi là kẻ tàn nhẫn lại chỉ thực sự dịu dàng khi ở cạnh Hae Soo. Trong khi đó, Hae Soo cũng trở thành người duy nhất nhìn thấy con người thật phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của vị hoàng tử này. Thế nhưng, từ một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng ban đầu, bộ phim dần chuyển sang tông màu u ám khi cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử ngày càng khốc liệt. Những quyết định nhằm bảo vệ nhau lại vô tình đẩy cả hai xa nhau, khiến câu chuyện tình yêu trở thành một trong những chuyện tình ngược tâm nổi tiếng nhất của màn ảnh Hàn.

Sau cùng, cái kết dang dở khi Hae Soo trở về thời hiện đại còn Wang So vẫn sống trong quá khứ đã để lại nỗi day dứt lớn cho khán giả.

Cặp đôi chính trạm chần nhan sắc

Không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện tình yêu bi thương, Người Tình Ánh Trăng còn khiến khán giả nhớ mãi nhờ cặp đôi chính sở hữu visual được xem là đỉnh cao nhan sắc của màn ảnh Hàn thời điểm đó.

Trong vai Hae Soo, IU mang đến hình ảnh một nữ chính vừa tươi sáng vừa rạng rỡ. Nét đẹp trong trẻo, nụ cười ấm áp cùng thần thái tự nhiên khiến nhân vật Hae Soo trở thành điểm sáng giữa bầu không khí đầy toan tính của chốn hoàng cung. Ban đầu, cô xuất hiện với sự hồn nhiên, thẳng thắn của một cô gái hiện đại vô tình lạc vào quá khứ. Nhưng càng về sau, khi phải đối mặt với những âm mưu quyền lực và những mất mát đau đớn, ánh mắt của Hae Soo dần trở nên trầm lắng hơn, chất chứa nhiều nỗi buồn và day dứt.

Đối diện với cô là Wang So - Tứ hoàng tử do Lee Joon Gi thủ vai. Nam diễn viên gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài sắc sảo, khí chất lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương. Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến phong thái, Lee Joon Gi đã khắc họa một Wang So vừa đáng sợ, vừa cô độc, nhưng cũng vô cùng si tình. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài gai góc và trái tim đầy khao khát được yêu thương đã khiến nhân vật này trở thành một trong những nam chính cổ trang đáng nhớ nhất của màn ảnh Hàn.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp mong manh, rạng rỡ của IU và khí chất u tối, quyến rũ của Lee Joon Gi đã tạo nên một cặp đôi có sức hút đặc biệt. Mỗi khung hình họ xuất hiện cùng nhau đều mang lại cảm giác vừa đẹp vừa buồn, như một chuyện tình định sẵn sẽ không thể có cái kết trọn vẹn.

Nếu nhiều bộ phim cổ trang khép lại bằng chiến thắng và đoàn tụ, Người Tình Ánh Trăng lại chọn con đường hoàn toàn ngược lại. Sau hàng loạt biến cố, Hae Soo và Wang So cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Hae Soo rời khỏi triều đại Goryeo và tỉnh dậy ở thời hiện đại, mang theo ký ức đau đớn về người đàn ông từng yêu mình tha thiết.

Phân cảnh Hae Soo nhìn thấy bức chân dung Wang So trong viện bảo tàng, rồi bật khóc khi nhận ra anh từng tồn tại thật sự, được xem là một trong những cái kết buồn nhất của phim Hàn.

Chính sự dang dở ấy lại khiến câu chuyện sống lâu trong lòng khán giả và được nhắc đi nhắc lại với nhiều tiếc nuối. Sau gần 1 thập kỷ, người hâm mộ vẫn liên tục kêu gọi nhà sản xuất thực hiện phần hai để tiếp nối câu chuyện tình còn bỏ ngỏ này.