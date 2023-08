“Mắm” - quán ăn mang văn hoá ngồi ghế đẩu vỉa hè, khuấy mắm tôm đến người dân New York

Có lẽ ít ai ngờ tới được món bún đậu mắm tôm của Việt Nam lại có thể bôn ba đến tận New York. Thậm chí nó còn làm cho người New York tò mò rồi cảm thấy say mê khi thưởng thức. Và đó là câu chuyện có thật mà quán ăn mang tên "Mắm" của chị Nhung Đào cùng người chồng Jerald Head với tâm điểm là bún đậu mắm tôm. Một món được đánh giá không dễ ăn nhưng đã thực sự chinh phục được những thực khách ở phương Tây.



Giữa New York hoa lệ có một món ăn đưa thực khách từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đó là cái tươi mát kỳ lạ của bún, cái giòn nóng của đậu. Điểm thêm vào bức tranh vị giác là những món ăn kèm như chả cốm, lòng heo cùng loại nước chấm dậy mùi một cách đặc biệt mà ta chả thể tìm ở đâu khác trên thế giới ngoài Việt Nam. Tất cả tạo ra một bản giao hưởng ẩm thực đặc sắc hiếm có khó tìm ngay trên nước Mỹ.

Vợ Việt - chồng Tây cùng nhau mang ẩm thực nước nhà lan toả khắp New York

Nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ tại khu Lower East Side - New York (Mỹ) nhưng không lúc nào quán vắng khách ra vào. Dù được vận hành theo kiểu "pop-up" (các quán ăn mọc lên chớp nhoáng) nhưng nơi đây khác với các loại hình "pop-up" thông thường. "Mắm" là quán bún đậu có tên, địa chỉ cố định và không cần chia sẻ không gian với nơi khác.

Một điều dễ nhận thấy tại “Mắm” là dường như họ không chỉ bán đồ ăn đơn thuần mà bán cả văn hoá và sự trải nghiệm ẩm thực. Cái chất đường phố gần gũi, thân thiện Việt Nam ở quán khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải bất ngờ. Từ miếng đậu phụ được làm bởi chiếc máy nặng 60kg đến bộ bàn ghế xanh Song Long “huyền thoại” đều được chuyển từ Việt Nam.

Món ăn cũng được bày biện trên chiếc mẹt tre lót lá chuối. Món bún cũng được bày biện trên chiếc mẹt tre lót lá chuối quen thuộc và đặc biệt là chén mắm tôm sủi bọt màu tím nhạt đặc trưng. Tất cả mọi thứ đều thuần Việt một cách khó tin.

Nếu chỉ nhìn vào quán ăn ai cũng nghĩ đầu bếp chính của nơi đây chắc hẳn sẽ là chị Nhung, người con mang niềm tự hào ẩm thực quê hương đến xứ người. Nhưng thực tế, anh Jerald Head - chồng chị Nhung mới là người gói ghém hương vị Việt qua miếng đậu rán giòn tan, dồi heo nóng hổi, qua lát chả cốm thơm lừng hay kể cả chén mắm tôm đậm đà chất Việt. Tất cả công thức đều được bố vợ của anh chỉ dạy, cộng thêm kinh nghiệm làm đầu bếp lâu năm của mình mà Jerald Head cùng vợ đã mang hồn Việt lan toả khắp New York.

Quán ăn Việt được xếp hạng 26 trong số những quán ăn ngon nhất New York

Có thể đối với một số người mùi của mắm tôm thực sự khá "đáng sợ" nhưng lại có người cho rằng đó là hương vị tuyệt vời. Bởi vậy cứ mỗi cuối tuần những thực khách ở New York lại mong chờ hàng ghế nhựa màu xanh xuất hiện để được thưởng thức món ăn đậm chất Việt này. Tại đây, mỗi suất bún đậu mắm tôm đặc biệt có giá 32 USD (tương đương với 800 nghìn đồng).

Hẳn nhiều người sẽ thấy "đau ví", có khi nghĩ chẳng dại gì bỏ đến 800 nghìn đồng cho một món ăn chơi, ăn vặt lúc xế chiều như vậy. Thế nhưng với người Mỹ lại khác, họ sẵn sàng chi trả để thử thách vị giác bằng sự độc đáo mới lạ. Và không làm những ai yêu món ăn ngon lành thất vọng, “Mắm” đã được tờ The New York Times xếp thứ 26 trong số những quán ăn ngon nhất thành phố.

Ngoài ra, quán cũng điều chỉnh thực đơn của Mắm để giới thiệu thêm các món đặc sản khác đến thực khách quốc tế chẳng hạn như ốc nhồi, cá nướng nguyên con, chả lá lốt,.. Nhưng hiện tại, điểm hấp dẫn chính vẫn là bún đậu. Và thế là văn hóa ngồi ăn lề đường, khuấy mắm tôm sủi bọt thơm lừng đã được phổ cập vào New York theo một cách thật “chất”.

