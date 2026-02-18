Mâm cúng hóa vàng mùng 3 Tết gồm những gì?

Mâm cúng mùng 3 Tết gồm những gì?

Đa phần các lễ vật cúng hóa vàng (cúng mùng 3 tết năm 2026) như hương hoa, đèn nến, vàng mã đều đã được chuẩn bị từ trước Tết. Chỉ duy nhất mâm cỗ cúng là cần chuẩn bị mới.

Đây là cỗ cúng mặn cuối cùng trong dịp Tết Giáp Thìn, cần được chuẩn bị thịnh soạn, tươm tất hơn. Cỗ cúng cần có các món chủ yếu như gà luộc, xôi, canh, rau xào, thịt đông, giò,...

Ngoài ra, mỗi gia đình trước khi hóa vàng còn cần chuẩn bị một bát gạo và một bát muối, rải từ nhà ra ngõ để bố thí cho tảo sinh tảo lạc để hương vàng mà gia đình hóa đốt thì ông bà tổ tiên sẽ được hưởng hết, có lệ phí về với âm cảnh, sống đầy đủ ở thế giới bên kia. Khi đốt hóa vàng cần hóa vàng bên bàn thờ Thổ công thần linh trước, sau đó mới đến bàn thờ gia tiên.

Sắm lễ hóa vàng: Lễ vật dâng cúng trong lễ tạ năm mới (lễ hóa vàng) gồm: Nhang, hoa, ngũ quả, trầu cau, rượu, đèn nến, bánh kẹo, mâm lễ mặn hoặc chay cùng các món ăn ngày Tết đầy đủ, tinh khiết.

Mâm cỗ mặn hoặc chay cũng đầy đủ các món đặc trưng của mâm cúng ngày Tết như món luộc, xào, canh, miến, rượu. Nếu cúng mặn thì mâm cơm không thể thiếu con gà trống.

Từ xa xưa, tại nơi đốt hóa vàng người ta đặt vài cây mía dài để làm “phương tiện” cho các linh hồn mang hàng hóa theo. Tục hoá vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vật hoá vàng thường gắn với đời sống thường nhật, để thấy con người ở thế giới bên kia sống gần với dương gian. Tục này nhằm cung cấp cho người đã khuất tiền, quần áo (giấy), gậy đi đường (cây mía).

Những việc nên làm ngày mùng 3 giúp công việc thuận lợi

Mặc dù mùng 3 Tết đánh dấu sự kết thúc của những ngày nghỉ lễ chính, nhưng vẫn có một số hoạt động được khuyến khích thực hiện để mang lại may mắn và thuận lợi trong công việc:

Làm lễ hóa vàng: Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong ngày mùng 3 Tết. Gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên, sau đó đốt vàng mã để tiễn đưa tổ tiên. Nghi lễ này thể hiện lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với tổ tiên.

Đi lễ chùa, cầu an : Nhiều người chọn đi lễ chùa vào ngày mùng 3 Tết để cầu bình an, may mắn cho gia đình và bản thân trong năm mới. Việc đi chùa cũng là dịp để tĩnh tâm, gạt bỏ những lo âu của năm cũ và đón chào một năm mới với tinh thần lạc quan.

Thăm hỏi họ hàng, bạn bè: Tiếp tục duy trì những hoạt động thăm hỏi, chúc Tết người thân, bạn bè cũng là một việc nên làm vào ngày mùng 3. Điều này giúp củng cố các mối quan hệ và mang lại niềm vui cho mọi người.

Xuất hành (nếu cần thiết): Nếu có công việc hoặc kế hoạch cần phải di chuyển xa vào ngày mùng 3, nên xem ngày giờ tốt và chọn hướng xuất hành phù hợp để gặp nhiều may mắn. Theo quan niệm dân gian, mùng 3 Tết 2025 nếu muốn đi xa bạn nên xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần. Xuất hành hướng Tây Nam để đón Tài Thần. Và nên tránh xuất hành hướng Lên Trời gặp Hạc Thần (xấu).

Dọn dẹp nhà cửa (nhẹ nhàng): Mặc dù kiêng quét nhà vào mùng 1, nhưng đến mùng 3, việc dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới là điều nên làm. Tuy nhiên, cần tránh quét dọn quá kỹ hoặc đổ rác đi ngay trong ngày.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!